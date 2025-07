Il prezzo medio per comprare casa a Fano, una delle località Bandiera Blu più cercate per chi vuole acquistare un immobile

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock Il prezzo medio per comprare casa a Fano località Bandiera Blu

Nel 2025 Fano si distingue tra le località più cercate da chi desidera acquistare una casa in un comune Bandiera Blu. Il riconoscimento, conferito dalla Foundation for Environmental Education (FEE), attesta la qualità ambientale delle località balneari e lacustri italiane. Con 246 comuni premiati quest’anno, Fano è tra le città che hanno registrato un alto volume di ricerche immobiliari, secondo l’analisi di Casa.it riferita al primo semestre 2025.

Situata nelle Marche, affacciata sul Mar Adriatico, Fano offre un equilibrio interessante tra vivibilità urbana, paesaggio costiero e opportunità immobiliari. La città attrae sia residenti in cerca di un’abitazione principale, sia acquirenti interessati a una seconda casa o a un investimento da destinare agli affitti turistici.

Il prezzo medio e confronto con altre località

Il prezzo medio delle abitazioni in vendita a Fano è pari a 246.042 euro (immobili da 1 a 5 locali, aggiornati al 1° luglio 2025). Questo valore colloca la città marchigiana all’interno della fascia di prezzo medio tra i comuni Bandiera Blu, mantenendo comunque un buon rapporto qualità-prezzo rispetto a mete più costose.

A titolo di confronto, i prezzi medi sono più elevati in località come Monopoli (278.533 €), Pisa (268.942 €), Terracina (261.401 €) o Sanremo (309.025 €). Al contrario, Fano risulta più costosa rispetto a città come Ancona (184.701 €) o Minturno (153.288 €), confermandosi comunque in una posizione centrale nella classifica.

Come in molte località Bandiera Blu, anche a Fano l’appartamento è la tipologia di immobile più cercata, seguito da case indipendenti e ville. Le metrature più richieste rientrano nella fascia tra 51 e 100 mq, ideali per famiglie, coppie o investitori. Le ricerche si concentrano in prevalenza nella fascia di prezzo tra 100.001 e 200.000 euro, seguite da quelle comprese tra 200.001 e 300.000 euro.

Fano e il confronto con le località più costose

Con i suoi 246.042 euro di media, Fano si posiziona ben al di sotto dei comuni Bandiera Blu più costosi. Forte dei Marmi (LU) è in testa alla classifica con 1.516.492 euro di media, seguito da Anacapri (980.906 €), Sorrento (882.167 €), Toscolano Maderno (674.143 €) e Santa Margherita Ligure (638.279 €). Anche località come Chiavari (396.174 €), Viareggio (347.976 €) e Venezia (390.577 €) presentano prezzi ben più elevati rispetto a quelli registrati a Fano.

Allo stesso tempo, Fano risulta più conveniente di altri centri marchigiani come Senigallia (prezzo medio superiore a 290.000 euro), pur offrendo un contesto ambientale e infrastrutturale di livello comparabile. Tra le città con prezzi simili si trovano Ravenna (238.230 €), Formia (236.556 €) e Livorno (231.520 €), confermando il posizionamento competitivo di Fano nel mercato immobiliare costiero.

Il riconoscimento Bandiera Blu, unito a un’offerta immobiliare in linea con le richieste più frequenti, rende Fano una delle località più interessanti del 2025 per l’acquisto di una casa al mare. La città è in grado di attrarre sia residenti alla ricerca di un contesto vivibile, sia investitori che puntano su affitti turistici. Il prezzo medio, inferiore alla soglia nazionale delle località Bandiera Blu (269.251 euro), rafforza l’attrattività di Fano per chi desidera unire qualità della vita e convenienza.