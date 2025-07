Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock Messina è tra i comuni Bandiera Blu più cercati per comprare casa

La Foundation for Environmental Education (Fee) ha assegnato la Bandiera Blu a 246 comuni italiani, riconoscendo la qualità ambientale delle località balneari e lacustri. Questo riconoscimento non solo certifica l’eccellenza dei territori sul piano turistico e naturalistico, ma rappresenta anche un elemento attrattivo per chi desidera comprare casa in una zona di pregio ambientale. Tra i capoluoghi più ricercati spicca Messina che rientra nella top 10 delle città Bandiera Blu con il maggior volume di ricerche sul portale Casa.it nel primo semestre del 2025.

Il mercato immobiliare di Messina

Messina rappresenta uno snodo fondamentale del Sud Italia, grazie alla sua posizione strategica sullo Stretto, alle infrastrutture portuali, ferroviarie e universitarie. Questi elementi contribuiscono ad alimentare una domanda immobiliare costante, nonostante i prezzi medi contenuti rispetto ad altre località costiere italiane. Secondo i dati aggiornati al 1° luglio 2025, il prezzo medio delle case in vendita a Messina (immobili da 1 a 5 locali) è pari a 114.011 euro, tra i valori più bassi tra i comuni Bandiera Blu più cercati. Questo rende la città siciliana particolarmente attrattiva sia per residenti in cerca della prima casa sia per investitori interessati agli affitti turistici o alle seconde case in una località balneare.

Nella classifica di comuni con Bandiera Blu 2025 dove si cercano più case Messina occupa il secondo posto e ha il prezzo medio più basso di tutte le altre località.

Un mercato a basso costo con alto potenziale

In confronto ad altri comuni Bandiera Blu come Venezia (390.577 €) o Viareggio (347.976 €), Messina si distingue per l’accessibilità economica, pur offrendo un contesto ambientale di qualità e una buona dotazione di servizi. Il target principale è rappresentato da chi cerca appartamenti tra 51 e 100 mq, ma non mancano richieste anche per case indipendenti e ville di dimensioni maggiori. I prezzi medi più cercati si concentrano nella fascia 100.001 – 200.000 euro, coerentemente con i valori effettivi del mercato locale.

Con una domanda stabile, una buona vivibilità e costi ancora bassi, Messina rappresenta un’opportunità interessante per chi desidera investire in un comune Bandiera Blu nel 2025.

I 10 comuni Bandiera Blu 2025 più costosi per comprare casa

Come detto Messina ha il prezzo medio più basso tra i comuni Bandiera Blu 2025. La città più caraè Forte dei Marmi dove gli immobili da 1 a 5 locali in vendita hanno un prezzo medio di 1.516.492 euro. Secondo posto per Anacapri e terzo per Sorrento. Quarto posto per Toscolano Maderno dove le case hanno un prezzo medio di 674.143 euro e quinto posto per Santa Margherita Ligure in provincia di Genova con un prezzo medio di 638.279 euro. Seguono poi Gardone Riviera, Bonassola e Piano di Sorrento che ha un prezzo medio di 555.619 euro. La top 10 viene completata da Pietrasanta con un prezzo medio di 548.633 euro e infine con Riccione dove il prezzo medio è di 514.574 euro.