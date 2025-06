Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Fonte: iStock I quartieri più costosi e più richiesti per comprare casa a Forte dei Marmi

Storica località turistica fin dalla fine dell’Ottocento, Forte dei Marmi è conosciuta e frequentata da personaggi famosi italiani e internazionali ed è apprezzata per la sua accoglienza e per la bellezza del territorio che continua ad essere preservate attraverso norme che limitano la costruzione di edifici. Proprio per questo l’analisi di Idealista sul mercato immobiliare in Italia ha visto come protagonista assoluta la città toscana. I quattro quartieri del comune che si affaccia sul mar Ligure fanno parte della top dei quartieri più costosi del nostro Paese, un record assoluto se si pensa che l’altra città più presente è Milano nettamente più grande e con un numero decisamente superiore di abitanti.

Lo studio del portale immobiliare si è concentrato anche sui quartieri più richiesti in Italia e ovviamente anche nelle singole città. Forte dei Marmi ha fatto registrare un indice di domanda relativa molto basso per tutti e quattro i quartieri, un dato che nasce dai prezzi molto alti e dall’offerta limitata.

I quartieri più richiesti di Forte dei Marmi

Il quartiere più richiesto di Forte dei Marmi è Roma Imperiale con un indice di domanda relativa di 0,4. Come detto si tratta di uno dei più bassi e rappresenta la pressione della domanda sull’offerta considerando le richieste di contatto per gli annunci pubblicati. I dati si riferiscono al primo trimestre del 2025 e vedono Vittoria Apuana e il Centro di Forte dei Marmi al secondo posto con 0,3. All’ultimo posto, se tale si può definire, c’è il quartiere Caranna Vaiana con 0,2 che rappresenta il quartiere meno richiesto per comprare casa nella città toscana.

Quartiere Indice di domanda relativa Roma Imperiale 0,4 Vittoria Apuana 0,3 Centro 0,3 Caranna-Vaiana 0,2

I quartieri più costosi di Forte dei Marmi

Quando invece si fa riferimento ai quartieri più costosi per comprare casa a Forte dei Marmi non si può fare a meno di sottolineare come la città toscana è ai primi posti nella classifica su territorio nazionale. Il Centro di Forte dei Marmi ha un prezzo medio al mq di 10.152 euro, secondo solo al Centro di Milano dove il prezzo medio è 10.286. Roma Imperiale, la zona più richiesta per comprare casa nella ridente località turistica, ha un prezzo medio di 10.109 euro al mq che la rende la terza in Italia tra i più costosi. Scorrendo la classifica troviamo Vittoria Apuana terzo tra i quartieri di Forte dei Marmi e quarto nella classifica dei quartieri più costosi in Italia. In questa zona il prezzo medio al mq è di 8.895 euro. Caranna-Vaiana ha delle cifre molto più basse rispetto al resto della città ma resta comunque tra i più alti in Italia. Per comprare casa in questa zona di Forte dei Marmi il prezzo medio al mq è di 6.968 euro.

Caranna-Vaiana è all’ottavo posto tra i quartieri più costosi in Italia superato dal Centro di Roma, l’Area Porto Cervo ad Arzachena e Garibaldi-Porta Venezia a Milano.