Pensioni, quando verranno pagate a giugno: il calendario

Con la fine dello stato di emergenza, non ci sono più anticipi sui pagamenti delle pensioni, ma è rimasto il ritiro scaglionato presso gli uffici postali, per evitare assembramenti e code davanti alle Poste.

Anche per giugno, il ritiro dell’assegno avviene dunque secondo una precisa turnazione alfabetica “con la volontà di continuare a garantire un servizio essenziale per la vita del nostro Paese, coniugata con la necessità di tutelare la salute di clienti e dipendenti”.

Ricordiamo che tutti i pensionati con un reddito lordo annuo inferiore ai 35mila euro, dovranno aspettare il mese di luglio per ricevere l’atteso bonus 200 euro varato dal Governo per far fronte al caro bollette. Vediamo insieme le date di giugno.

Pensioni, le date dei pagamenti di giugno

Per chi ritira la pensione in contanti alle Poste, si prosegue con le date scaglionate in base alla lettera alfabetica, per evitare assembramenti così come avviene ormai da due anni. I pensionati potranno presentarsi in uno dei 12.800 uffici postali su tutto il territorio nazionale dal 1° all’8 giugno, secondo la turnazione alfabetica affissa all’esterno di ciascun ufficio postale. Il calendario con le lettere alfabetiche è il seguente:

mercoledì 1° giugno per i cognomi dalla A alla B;

per i cognomi dalla A alla B; venerdì 3 giugno per i cognomi dalla C alla D;

per i cognomi dalla C alla D; sabato 4 giugno (solo la mattina) per i cognomi dalla E alla K;

(solo la mattina) per i cognomi dalla E alla K; lunedì 6 giugno per i cognomi dalla L alla O;

per i cognomi dalla L alla O; martedì 7 giugno per i cognomi dalla P alla R;

per i cognomi dalla P alla R; mercoledì 8 giugno per i cognomi dalla S alla Z.

Pensioni, la data degli accrediti in banca e sui libretti di risparmio

A partire dalla mattina del 1° giugno 2022 potranno ricevere il trattamento pensionistico questi soggetti:

i cittadini che sono titolari di un Libretto di Risparmio ;

; i pensionati che sono in possesso di un conto Banco Posta ;

; i soggetti che risultano essere possessori di una Postepay Evolution.

Dallo stesso giorno, mercoledì 1° giugno, potranno andare a ritirare le pensioni di giugno 2022 dagli oltre 7mila ATM Postamat, senza alcuna necessità di entrare negli uffici postali i cittadini:

titolari di Carta Postamat ;

; in possesso di una Carta Libretto ;

; che possiedono una Postepay Evolution.

Tutti coloro che ricevono la pensione in banca devono come sempre attendere il primo giorno bancabile del mese, quindi mercoledì 1° Giugno 2022.

Pensioni, delega per over 75

Ricordiamo anche che i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti e che non hanno già delegato altri soggetti al ritiro della pensione, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito di Poste o contattare il numero verde 800 00 33 22.