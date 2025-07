Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock I prezzi medi per comprare casa a Quartu Sant'Elena località Bandiera Blu

Nel 2025 Quartu Sant’Elena si conferma tra le località più ambite per chi desidera acquistare casa in un comune Bandiera Blu. Questo riconoscimento, assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE), certifica la qualità ambientale delle località balneari e lacustri italiane. Con 246 comuni premiati in tutta Italia, Quartu Sant’Elena emerge come una delle mete più ricercate al di fuori dei capoluoghi di provincia, grazie al connubio tra ambiente costiero di pregio, servizi e prezzi accessibili.

Secondo i dati di Casa.it relativi al primo semestre del 2025, Quartu Sant’Elena è tra le città più cercate per l’acquisto di immobili nei comuni Bandiera Blu che non sono capoluogo di provincia. La città sarda si distingue in una classifica che comprende anche località come Sanremo, Anzio, Viareggio e Monopoli. La sua posizione strategica nella costa sud-orientale della Sardegna, a pochi chilometri da Cagliari, la rende particolarmente attrattiva per chi cerca una casa al mare senza rinunciare a collegamenti e servizi urbani. Da anni Quartu Sant’Elena ha una costante crescita demografica ed è uno dei comuni tra quelli considerati ad alta tensione abitativa.

I prezzi medi competitivi

Il prezzo medio delle case in vendita a Quartu Sant’Elena, aggiornato al 1° luglio 2025, è di 251.955 euro. Questo valore la colloca nella fascia medio-alta tra i comuni Bandiera Blu più cercati, ma risulta comunque più accessibile rispetto ad altre località costiere note come Sanremo (309.025 €), Chiavari (396.174 €) o Venezia (390.577 €). Rispetto ai 269.251 euro di media nazionale nelle località Bandiera Blu, Quartu Sant’Elena mantiene un buon equilibrio tra costo e valore offerto.

Come nella maggior parte delle località Bandiera Blu, anche a Quartu Sant’Elena la tipologia più cercata è l’appartamento, seguito da case indipendenti e ville. Le metrature più richieste sono quelle comprese tra i 51 e i 100 mq, ideali per famiglie, coppie e investitori. Seguono le case tra 101 e 150 mq, spesso preferite per le seconde abitazioni. La fascia di prezzo più ricercata è quella compresa tra 100.001 e 200.000 euro, che copre una parte consistente dell’offerta presente sul mercato. Non mancano richieste anche nella fascia 200.001 – 300.000 euro, che include immobili più ampi o posizionati vicino al mare.

Il confronto tra Quartu Sant’Elena e le altre località Bandiera Blu

Quartu Sant’Elena, con i suoi 251.955 euro di media, risulta più conveniente rispetto a numerose destinazioni note. Ad esempio, Forte dei Marmi supera 1,5 milioni di euro, mentre Anacapri e Sorrento superano rispettivamente 980.000 e 880.000 euro. Anche rispetto a centri del Nord Italia come Santa Margherita Ligure (638.279 €) o Toscolano Maderno (674.143 €), la città sarda si posiziona come scelta accessibile ma di qualità.

Simile per prezzi a località come Monopoli (278.533 €), Pisa (268.942 €) e Fano (246.042 €), Quartu Sant’Elena beneficia di un contesto ambientale particolarmente favorevole, valorizzato dal riconoscimento Bandiera Blu e da una crescente attenzione verso l’acquisto immobiliare da parte di famiglie e investitori. Un aumento delle ricerche dettate anche da un prezzo medio inferiore alla media nazionale.