Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock Tra le località Bandiera Blu più prestigiose e cercate c'è Sanremo

Nel 2025 Sanremo si distingue tra le località più ricercate per l’acquisto di immobili situati in comuni insigniti della Bandiera Blu, riconoscimento che certifica la qualità ambientale delle località balneari e lacustri italiane. Il riconoscimento viene assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE) e rappresenta un elemento di attrattiva per chi cerca una casa in prossimità del mare.

Secondo i dati raccolti da Casa.it relativi al primo semestre del 2025, Sanremo figura tra i dieci comuni Bandiera Blu più cercati dagli utenti per l’acquisto di abitazioni. A spingere la domanda sono la posizione geografica strategica, l’offerta di servizi e un contesto paesaggistico e culturale consolidato. La città ligure non è solo una meta turistica nota per il suo clima mite e per eventi di richiamo internazionale, ma anche un mercato immobiliare vivace e di fascia medio-alta.

I prezzi medi a Sanremo e nelle altre località Bandiera Blu

Il prezzo medio delle abitazioni in vendita a Sanremo è di 309.025 euro (riferito a immobili da 1 a 5 locali, dati aggiornati al 1° luglio 2025). Questa cifra posiziona Sanremo nella fascia medio-alta tra i comuni Bandiera Blu, confermandola come una delle località più prestigiose per chi desidera una casa vista mare. A titolo di confronto, i prezzi medi risultano più contenuti in città come Livorno (231.520 €), Lecce (220.334 €) o Ravenna (238.230 €), mentre sono più elevati in località esclusive come Forte dei Marmi (1.516.492 €) o Anacapri (980.906 €). La posizione di Sanremo riflette un buon equilibrio tra esclusività, servizi e vivibilità.

Come in molte altre località Bandiera Blu, anche a Sanremo l’appartamento rappresenta la tipologia abitativa più cercata, seguito da case indipendenti e ville. Le metrature più richieste vanno dai 51 ai 100 mq, considerate ideali per coppie, famiglie o investitori interessati alla locazione turistica. Per quanto riguarda le fasce di prezzo, le ricerche si concentrano principalmente nel range 100.001 – 200.000 euro, con un buon numero di richieste anche nella fascia 200.001 – 300.000 euro, compatibile con l’offerta di immobili centrali o vicini al mare.

La città continua ad attrarre sia residenti sia compratori esterni, in particolare da Piemonte, Lombardia e dall’estero, grazie alla vicinanza con la Costa Azzurra e alla presenza di collegamenti ferroviari e autostradali.

Le città Bandiera Blu più costose a confronto

Con il suo prezzo medio di 309.025 euro, Sanremo si colloca tra le prime dieci località più care tra i comuni Bandiera Blu. Il confronto con Venezia (390.577 €), Chiavari (396.174 €) o Viareggio (347.976 €) conferma la vocazione turistica e residenziale di alto profilo della città.

Tra le località più economiche rispetto a Sanremo, si trovano invece Ancona (184.701 €), Minturno (153.288 €) e Messina (114.011 €), mentre tra quelle con prezzi simili si posizionano Monopoli (278.533 €), Pisa (268.942 €), Pescara (252.451 €) e Fano (246.042 €).

La presenza di immobili di pregio, la vicinanza al mare, la qualità dei servizi e l’offerta culturale fanno di Sanremo una delle destinazioni più attrattive per chi cerca una casa in una località costiera certificata Bandiera Blu.