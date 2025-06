San Lorenzo in Strada è il quartiere più richiesto e meno costoso per comprare casa a Riccione. Il Centro città è tra le zone più care d'Italia

Fonte: iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Rimini

Situata lungo la costa adriatica dell’Emilia-Romagna, Riccione è una delle località balneari più rinomate d’Italia. Conosciuta per le sue spiagge, la movida e l’ospitalità turistica di alto livello, è una città che da decenni rappresenta una meta apprezzata da turisti italiani e stranieri. Sono tante le persone che sognano o addirittura decidono di trasferirsi in questo comune grazie anche alla qualità della vita elevata, servizi pubblici efficienti, numerose aree verdi e una rete infrastrutturale ben sviluppata.

Il mercato immobiliare riflette l’interesse costante di famiglie, imprenditori e investitori ed è per questo che Idealista ci aiuta a capire attraverso uno studio dettagliato quali sono i quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Riccione. Per farlo ha scelto un indice di domanda relativa che rappresenta la pressione della domanda sull’offerta. Per calcolarlo si è fatto riferimento alle richieste di contatto per gli annunci pubblicati.

I quartieri più richiesti di Riccione

Il quartiere più richiesto per comprare casa a Riccione è San Lorenzo in Strada che totalizza un indice di domanda relativa per il primo trimestre dl 2025 di 0,9. In seconda posizione c’è Fontanelle-Colle dei Pini che invece si ferma a 0,7, terzo posto per Parco-Spontricciolo a 0,6. Con un indice di 0,5 ci sono ben tre quartieri: Alba-Marano, Papini-Oltremare e Paese. Chiude la classifica Centro-Abissina dove la pressione della domanda sull’offerta è decisamente bassa e pari ad un indice di 0,3.

Quartiere Indice di domanda relativa San Lorenzo in Strada 0,9 Fontanelle-Colle dei Pini 0,7 Parco-Spontricciolo 0,6 Alba-Marano 0,5 Papini-Oltremare 0,5 Paese 0,5 Centro-Abissina 0,3

I quartieri più costosi di Riccione

Come spesso accade il fattore economico incide notevolmente sulle richieste ed è per questo che anche nel caso di Riccione quando si fa riferimento alla classifica dei quartieri più costosi la classifica si ribalta. Al primo posto infatti c’è Centro-Abissina dove per comprare casa il prezzo medio al mq è di 6.188 euro. Una cifra notevole che pone Riccione tra le città con una delle zone più care di tutta Italia. Basti pensare che i quartieri Parioli e Prati a Roma hanno un prezzo più basso.

Al secondo posto c’è Alba-Marano con 4.697 euro al mq mentre Paese è a 4.359 euro come prezzo medio. Il comune dell’Emilia-Romagna continua ad attirare potenziali acquirenti di immobili e anche per questo le cifre continuano ad essere notevoli. Parco-Spontricciolo, al quarto posto di questa particolare graduatoria, ha un prezzo medio di 3.913 euro al mq, mentre il quartiere Fontanelle-Colle dei Pini si attesta sui 3.009 euro al mq.

Sotto i 3.000 euro troviamo Papini-Oltremare e San Lorenzo In Strada con rispettivamente un prezzo medio al mq di 2.957 euro e 2.670. Come anticipato non è un caso che il quartiere più richiesto di Riccione sia anche quello meno costoso per acquistare un immobile.