iStock Ancona è tra le località Bandiera Blu più cercate e convenienti per cercare casa

Nel 2025 Ancona figura tra le località Bandiera Blu più ricercate per chi desidera acquistare un immobile in una città balneare. Il riconoscimento Bandiera Blu, conferito dalla Foundation for Environmental Education (FEE), certifica la qualità ambientale di spiagge e acque, oltre ai servizi e alla gestione sostenibile delle località premiate. Ancona, capoluogo marchigiano con affaccio sull’Adriatico, si conferma una delle destinazioni più apprezzate per il suo mix di natura, servizi e accessibilità economica.

Secondo i dati pubblicati da Casa.it relativi al primo semestre del 2025, Ancona si colloca tra i dieci comuni Bandiera Blu più cercati in Italia per l’acquisto di immobili, insieme a realtà come Venezia, Pisa, Livorno e Sanremo. In particolare, è uno dei pochi capoluoghi di provincia del Centro Italia ad attirare un numero così alto di ricerche, grazie alla combinazione di prezzi contenuti, qualità ambientale e una vivibilità urbana consolidata.

I prezzi medi ad Ancona e il confronto con altre località

Al 1° luglio 2025, il prezzo medio delle abitazioni ad Ancona è pari a 184.701 euro (dati relativi a case da 1 a 5 locali), valore inferiore alla media nazionale dei comuni Bandiera Blu che si attesta a 269.251 euro. Questo dato rende Ancona una delle città più accessibili tra quelle premiate con la Bandiera Blu, posizionandosi sotto comuni come Fano (246.042 €), Ravenna (238.230 €), Formia (236.556 €) o Livorno (231.520 €).

Questa fascia di prezzo consente a famiglie, giovani coppie e investitori di valutare l’acquisto di una casa nella città con un investimento contenuto, senza rinunciare a servizi, collegamenti e alla qualità ambientale garantita dal riconoscimento.

La tipologia di abitazione più cercata ad Ancona è l’appartamento, seguita da case indipendenti e ville. Le metrature più ricercate sono comprese tra 51 e 100 mq, ideali sia come prima casa sia come soluzione per affitti brevi durante la stagione estiva. Le ricerche si concentrano prevalentemente in due fasce di prezzo: tra 100.001 e 200.000 euro e tra 200.001 e 300.000 euro.

L’offerta immobiliare della città risponde a questa domanda, con una buona disponibilità di abitazioni anche in zone ben servite o con vista mare. La presenza di servizi, infrastrutture e collegamenti con altre città delle Marche e dell’Italia centrale contribuisce ad aumentare l’attrattività di Ancona.

Il confronto con le città Bandiera Blu più costose

Con i suoi 184.701 euro di prezzo medio, Ancona risulta una delle località più convenienti tra quelle premiate con la Bandiera Blu 2025. In confronto, città come Venezia (390.577 €), Chiavari (396.174 €) e Viareggio (347.976 €) presentano valori molto più elevati. Località esclusive come Forte dei Marmi (1.516.492 €), Sorrento (882.167 €) o Anacapri (980.906 €) superano di gran lunga il budget medio degli acquirenti interessati a investire sulla costa.

Rispetto a comuni con prezzi più simili, Ancona si posiziona vicino a Messina (114.011 €) e Minturno (153.288 €), ma offre il vantaggio di essere un capoluogo di provincia, con tutte le infrastrutture e i servizi connessi. Inoltre, è in grado di attrarre sia acquirenti locali sia interessati provenienti da altre regioni.

Con i suoi prezzi competitivi, la posizione geografica favorevole e il riconoscimento Bandiera Blu, Ancona rappresenta nel 2025 una delle città costiere più accessibili e ricercate per l’acquisto di una casa in Italia.