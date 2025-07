Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock Tra le città Bandiera Blu 2025 Pescara è tra le più cercate per comprare casa

Nel 2025 la città di Pescara si conferma tra le destinazioni più attrattive per chi desidera acquistare casa in un comune Bandiera Blu. Il riconoscimento, assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE) a 246 comuni italiani, certifica la qualità ambientale e turistica delle località balneari e lacustri. Tra i capoluoghi di provincia, Pescara si posiziona al terzo posto per volume di ricerche su Casa.it nel primo semestre del 2025.

Pescara tra le città più cercate con Bandiera Blu

Con un mercato immobiliare attivo e un contesto ambientale di pregio, Pescara attira l’interesse di acquirenti alla ricerca di una prima casa, una seconda abitazione o un investimento per locazioni turistiche. La città abruzzese coniuga i vantaggi di una città costiera con una buona dotazione di servizi, trasporti e infrastrutture, mantenendo prezzi competitivi rispetto ad altre località turistiche premiate con la Bandiera Blu.

Secondo l’analisi aggiornata al 1° luglio 2025, il prezzo medio delle case in vendita a Pescara (immobili da 1 a 5 locali) è pari a 252.451 euro. Un valore che si colloca nella fascia media rispetto alle altre località più cercate, risultando comunque più accessibile rispetto a Venezia (390.577 €), Chiavari (396.174 €) o Viareggio (347.976 €).

Tipologie e fasce di prezzo più richieste

Nelle località Bandiera Blu come Pescara, l’appartamento resta la tipologia abitativa più cercata, seguito da case indipendenti e ville. Le metrature più ricercate si concentrano tra i 51 e i 100 mq, ideali per nuclei familiari e investimenti nel settore turistico.

Per quanto riguarda le fasce di prezzo, la maggior parte delle ricerche si concentra tra i 100.001 e i 200.000 euro, ma non mancano interessi per immobili nella fascia successiva, 200.001-300.000 euro, che rappresenta proprio il range del prezzo medio di vendita a Pescara.

Un’opportunità di investimento tra mare e servizi

Il contesto urbano di Pescara favorisce la crescita di un mercato immobiliare equilibrato: la città unisce la qualità della vita a una costante attrattività turistica, anche grazie al riconoscimento Bandiera Blu. Presente una buona disponibilità di immobili in vendita con ampia varietà di soluzioni abitative. Questo fattore, unito ai costi ancora contenuti rispetto ad altre destinazioni costiere, rende la città una delle più convenienti nella classifica dei comuni Bandiera Blu 2025 più cercati.

Le altre città Bandiera Blu

Nel panorama delle località più costose tra quelle premiate con la Bandiera Blu, Forte dei Marmi (LU) si conferma al primo posto con un prezzo medio di 1.516.492 euro seguito da Anacapri, Sorrento, Toscolano Maderno e Santa Margherita Ligure. Pescara, con i suoi 252.451 euro di media, si pone come una soluzione intermedia: più accessibile di molte destinazioni turistiche del Nord e del Centro, ma con un contesto ambientale altrettanto prestigioso. Nel dettaglio tra i comuni con i prezzi medi più vicini a quelli di Pescara figurano Monopoli (278.533 euro), Pisa (268.942 euro), Terracina (261.401 euro) e Quartu Sant’Elena (251.955 euro).

Con una posizione geografica strategica e un mercato immobiliare dinamico, Pescara si distingue nel 2025 come una delle città costiere italiane più interessanti per l’acquisto di una casa in un comune Bandiera Blu.