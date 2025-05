Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Fonte: iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Lecce

Sono decisamente inusuali i dati relativi al mercato immobiliare di Lecce. Uno studio di Idealista ha calcolato un parametro, chiamato indice di domanda relativa, che individua il rapporto tra la pressione della domanda e l’offerta del primo trimestre del 2025. Per farlo ha calcolato tutte le richieste di contatto per gli annunci pubblicati sul proprio portale.

Per quanto riguarda comprare casa a Lecce il dato è davvero particolare perché il quartiere più richiesto è il Litorale Leccese con un indice di domanda relativa pari a 4,9, molto più alto rispetto a Ferrovia-Rudiae, quartiere che si trova al secondo posto. La stessa zona così ambita nella città pugliese è anche la meno costosa con un prezzo medio al mq di 1.146 euro, il più basso presente a Lecce.

I quartieri più richiesti di Lecce

Il successo del Litorale Leccese è ovviamente dato dalla bellezza della zona, dalle spiagge e dalla costa selvaggia presente. Un luogo che attira sempre più possibili investitori decisi a comprare casa. A completare il podio dei quartieri più richiesti di Lecce c’è Università-Borgo Pace con un indice di 3,5, lo stesso di Santa Rosa. Poi è il turno di Salesiani-Partigiani con 3,2 e Ariosto con 3,1. La classifica è chiusa dalla Periferia Leccese che ha un indice di 1,8, il più basso in assoluto. Basti pensare che al penultimo posto ci sono Centro Storico e Mazzini-San Lazzaro con un parametro di 2,4.

Quartiere Indice di domanda relativa Litorale Leccese 4,9 Ferrovia-Rudiae 3,8 Università-Borgo Pace 3,5 Santa Rosa 3,5 Salesiani-Partigiani 3,2 Ariosto 3,1 Zona Leuca 2,8 Stadio-Merine 2,5 Centro Storico 2,4 Mazzini-San Lazzaro 2,4 Periferia Leccese 1,8

I quartieri più costosi di Lecce

Come detto da Lecce sono stati estrapolati dati davvero particolari. Oltre al prezzo medio a mq del Litorale Leccese, spicca anche la posizione di Mazzini-San Lazzaro e Centro Storico tra i quartieri meno richiesti della città.

Eppure nella classifica dei quartieri più costosi di Lecce sono rispettivamente al primo e al secondo posto. Per comprare casa a Mazzini-San Lazzaro il prezzo medio è di 2.108 euro al mq, per il Centro Storico invece è 2.073 euro al mq. Il podio viene completato da Zona Leuca che guadagna la terza posizione con 1.590 euro al mq per comprare casa.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Mazzini-San Lazzaro 2.108 Centro Storico 2.073 Zona Leuca 1.590 Salesiani-Partigiani 1.521 Santa Rosa 1.483 Ariosto 1.461 Stadio-Merine 1.415 Ferrovia-Rudiae 1.364 Periferia Leccese 1.266 Università-Borgo Pace 1.188 Litorale Leccese 1.146

I quartieri più costosi in Italia

I quartieri di Lecce non sono tra quelli più costosi in Italia, le cifre sono nettamente inferiori rispetto alle prime posizioni. Tra Mazzini-San Lazzaro e il Centro Storico di Milano, quartiere più costoso in Italia, ci sono 8.000 euro di differenza se si considera il prezzo medio al mq. Per trovare la città pugliese nella classifica estrapolata dai dati di Idealista bisogna andare oltre la duecentesima posizione.