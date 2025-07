Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock Ravenna è tra i capoluoghi di provincia bandiera blu più cercati

Nel 2025 Ravenna si conferma tra le città più richieste per chi è interessato ad acquistare una casa in un comune premiato con la Bandiera Blu. Questo prestigioso riconoscimento, assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE), certifica la qualità ambientale delle località balneari e lacustri italiane. Con ben 246 comuni italiani premiati quest’anno, Ravenna occupa una posizione di rilievo per attrattività immobiliare e rapporto qualità/prezzo.

Secondo i dati raccolti da Casa.it per il primo semestre del 2025, Ravenna è tra i dieci capoluoghi di provincia più cercati dagli acquirenti di immobili in località Bandiera Blu. La città romagnola rappresenta un punto di incontro tra mare, servizi e opportunità immobiliari, attirando sia residenti sia investitori interessati a locazioni turistiche o seconde case.

I prezzi medi per comprare casa a Ravenna e le caratteristiche della domanda

Il prezzo medio delle abitazioni in vendita a Ravenna (considerando immobili da 1 a 5 locali) è pari a 238.230 euro al 1° luglio 2025. Un valore che colloca la città in una fascia intermedia, inferiore rispetto a capoluoghi come Pisa (268.942 €), Monopoli (278.533 €) o Sanremo (309.025 €), ma superiore a Livorno (231.520 €) e Lecce (220.334 €).

Questo equilibrio tra costi e attrattività rende Ravenna una delle mete più convenienti tra i comuni costieri Bandiera Blu, anche grazie a un’offerta ampia e variegata. Gli acquirenti mostrano una netta preferenza per gli appartamenti, seguiti da case indipendenti e ville, in linea con le tendenze registrate a livello nazionale.

Per quanto riguarda le metrature, le più cercate si concentrano nella fascia compresa tra 51 e 100 mq, adatta a famiglie, coppie o chi desidera investire in immobili da mettere a reddito con affitti brevi. Seguono le metrature tra i 101 e i 150 mq e, in misura minore, quelle tra i 151 e i 250 mq.

Sul fronte dei prezzi più ricercati, la fascia più richiesta è quella 100.001 – 200.000 euro, che rappresenta una quota consistente dell’offerta immobiliare ravennate. Cresce però l’interesse anche per immobili nel range 200.001 – 300.000 euro, in particolare per soluzioni vicino al mare o in quartieri ben serviti.

Il confronto con altre città Bandiera Blu

Ravenna, con il suo prezzo medio di 238.230 euro, si posiziona favorevolmente rispetto a molte altre città costiere premiate con la Bandiera Blu. Venezia, ad esempio, registra un prezzo medio di 390.577 euro, mentre Chiavari e Viareggio superano entrambe i 345.000 euro.

Anche città come Fano (246.042 €), Pisa (268.942 €), e Pescara (252.451 €) presentano valori superiori a quelli di Ravenna. Questo rende la città romagnola particolarmente interessante per chi desidera investire in una località di mare di qualità, mantenendo però una soglia di spesa più contenuta.

Nel panorama dei comuni Bandiera Blu, Ravenna si distingue anche per l’equilibrio tra qualità ambientale, accessibilità economica e disponibilità di servizi, contribuendo a consolidare il suo ruolo di città strategica per l’acquisto di immobili in località balneari di alto profilo.