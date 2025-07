Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

I prezzi medi degli immobili per comprare casa a Terracina, località Bandiera Blu

Nel panorama immobiliare del 2025 Terracina emerge tra le località più cercate da chi desidera acquistare una casa in un comune Bandiera Blu. Il riconoscimento, assegnato ogni anno dalla Foundation for Environmental Education (FEE), certifica la qualità ambientale delle località costiere e lacustri italiane. Con 246 comuni premiati, Terracina si distingue per la sua posizione strategica sul litorale laziale, i servizi disponibili e un mercato immobiliare competitivo.

Secondo l’analisi di Casa.it relativa al primo semestre del 2025, Terracina è tra i comuni Bandiera Blu non capoluogo di provincia con i più alti volumi di ricerca per l’acquisto di abitazioni. Insieme a località come Sanremo, Quartu Sant’Elena e Viareggio, rappresenta una destinazione molto richiesta da chi cerca una casa vicino al mare senza rinunciare a un contesto urbano strutturato. La vicinanza a Roma e Napoli, unita al fascino del suo centro storico e delle spiagge premiate, rende Terracina una scelta interessante sia per chi desidera trasferirsi sia per chi punta su un investimento.

Il prezzo medio degli immobili a Terracina

Il prezzo medio delle case in vendita a Terracina, aggiornato al 1° luglio 2025, è di 261.401 euro per immobili da 1 a 5 locali. Questo valore la colloca nella fascia medio-alta rispetto alle altre località Bandiera Blu più ricercate. Pur essendo superiore alla media nazionale (269.251 euro), resta comunque più basso rispetto ad alcune destinazioni del Nord Italia come Sanremo (309.025 €), Chiavari (396.174 €) o Santa Margherita Ligure (638.279 €).

Come in molti altri comuni Bandiera Blu, anche a Terracina la tipologia più cercata è l’appartamento. Seguono le case indipendenti e le ville, particolarmente richieste nelle zone panoramiche o nelle aree più prossime al mare. Le metrature più desiderate si concentrano tra i 51 e i 100 mq, ideali per nuclei familiari o per chi cerca un’abitazione per le vacanze. In seconda battuta, si cercano immobili tra 101 e 150 mq, più adatti a esigenze abitative stabili o soluzioni plurifamiliari.

Dal punto di vista del budget, la fascia di prezzo più ricercata è compresa tra 100.001 e 200.000 euro. Non mancano comunque ricerche nella fascia tra 200.001 e 300.000 euro, che comprendono immobili più rifiniti o con vista mare. Questo range di prezzo si adatta bene all’offerta immobiliare disponibile sul territorio, offrendo margini di scelta in base a esigenze e disponibilità economiche differenti.

Il confronto con altre località Bandiera Blu

Con un prezzo medio di 261.401 euro, Terracina si posiziona in una fascia simile a località come Pisa (268.942 €), Monopoli (278.533 €) e Fano (246.042 €). Risulta invece più accessibile rispetto a centri più blasonati, come Toscolano Maderno (674.143 €) o Forte dei Marmi, dove i valori superano abbondantemente il milione di euro. Anche rispetto a Venezia (390.577 €) e Viareggio (347.976 €), Terracina mantiene un profilo competitivo, offrendo qualità ambientale certificata a un prezzo più contenuto.

Grazie alla combinazione mare incantevole e collegamenti con le principali città del Centro e Sud Italia come Roma e Napoli, Terracina rappresenta una delle mete più interessanti per chi cerca un immobile in un comune Bandiera Blu nel 2025. L’equilibrio tra qualità della vita e costi immobiliari consente di soddisfare le esigenze di residenti, acquirenti stagionali e investitori nel settore delle locazioni turistiche.