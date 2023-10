C'è chi sogna di lavorare in un'azienda e chi ha la fortuna di entrarci: ecco quali sono i luoghi di lavoro più desiderati in una classifica speciale di Forbes

Cosa vuoi fare da grande? Questa è una delle tante domande che è stata rivolta a tutti, almeno una volta, quando si era piccoli, con risposte tra le più disparate, seppur con un filo conduttore quasi sempre comune. C’è chi ha da sempre desiderato di fare il calciatore, chi l’avvocato, il medico o addirittura l’astronauta. Mestieri a volte difficili da intraprendere, anche se c’è chi c’è riuscito, ma sogni nel cassetto di fanciulli che li hanno coltivati fin quando poi con l’età i conti con la realtà sono arrivati a spezzare tutto.

Eppure c’è chi continua a sperare nel lavoro dei propri sogni e a desiderare di lavorare in un’azienda piuttosto che un’altra. E a dire quali sono le aziende più desiderate al mondo ci ha pensato Forbes, che con The World’s Best Employers ha stilato la classifica delle società in cui tutti vorrebbero lavorare. E la sorpresa è che in top 100 ci sono tre italiane, di cui una addirittura in top 10.

Ferrari in top 10 mondiale

A entrare nella top 10 della classifica dei migliori datori di lavoro al mondo c’è infatti Ferrari, la Casa del Cavallino Rampante che si piazza al quinto posto di questa speciale graduatoria redatta da Forbes.

Per stilare la classifica Forbes si è associata alla società di ricerca di mercato Statista e ai partecipanti al sondaggio è stato chiesto di valutare la disponibilità a raccomandare il proprio datore di lavoro ad amici e parenti e di valutare anche altri datori di lavoro nei rispettivi settori che si sono distinti in maniera positiva o negativa.

Da queste risposte Ferrari è uscita ben voluta e ben vista da tutti, con la Rossa di Maranello che ha ottenuto la quinta posizione su scala globale. Un gran risultato, con l’azienda italiana che precede IBM, Adobe, Costco Wholesale, BMW e Cisco System in top 10, ma soprattutto considerando che nel 2022 la Casa del Cavallino Rampante occupava l’undicesima posizione nel ranking dei Forbes.

Un anno dopo si ritrova sei posizioni più avanti, a brindare a un successo importante soprattutto per i suoi dipendenti, “soltanto” 4.919, che possono ritenersi fortunati a lavorare per la Casa.

In classifica sono presenti poi anche Enel, al 42° posto, e Prada al 49°. Appena fuori dalla top 100 Pirelli (101°). In classifica sono presenti in totale 700 aziende, ma per trovare un’altra italiana dopo Pirelli bisogna scendere al 246° posto di A2a, seguito poi da Mapei (263°), Calzedonia (303°), Fincantieri (312°), Leonardo (322°), Eurospin (526°), Generali (562°), Artsana (568°) e Mediaset (587°). In totale, quindi, 13 aziende italiane presenti in classifica.

Qual è l’azienda più desiderata

Ma chi viene prima di Ferrari in classifica? Il Cavallino Rampante di Maranello si è dovuto “arrendere” in questa speciale classifica ad alcuni dei mostri sacri del panorama internazionale.

Guardando infatti alle zone nobili della classifica, a rimanere ai piedi del podio è stata addirittura Apple, preceduta da Alphabet. I tre gradini più importanti, infatti, sono occupate da aziende di tecnologia, con Usa e Corea del Sud che si contendono il “titolo”. A vincere, in questa graduatoria speciale dei sogni, è Samsung, che precede Microsoft tra le aziende maggiormente desiderate dai lavoratori di tutto il mondo.