Rivoluzione Apple: uscito iOS 17, ecco le novità

Giornalista professionista dal 2022, ha svolto il Master di Giornalismo all'Università Bologna e lavora per testate come Upday, La Svolta e Tag43, su temi di attualità, cultura ed economia.

Fonte: ANSA Tra le principali novità la modalità StandBy, che trasforma il telefono in un mini hub pieno di widget, foto e orologi personalizzabili

Hai intenzione di acquistare uno dei nuovi modelli di iPhone 15, oppure vuoi continuare a utilizzare il tuo “vecchio” iPhone (fino alla versione XS, che è stata presentata 5 anni fa, come ricordato in una nota a piè di pagina)? In entrambi i casi, ora è il momento di procedere con il download di iOS 17. La sua versione ufficiale è disponibile per il download dalle 19 di lunedì 18 settembre. iOS 17 è stato annunciato per la prima volta durante la Worldwide Developers Conference di Apple lo scorso giugno.

iOS 17, le novità: modalità Standby e le mappe di Safari

Come già menzionato, ci sono numerose novità interessanti, ma se dobbiamo evidenziarne una che sta già riscuotendo un grande entusiasmo (in modo positivo), si tratta della modalità StandBy, che trasforma effettivamente l’iPhone in un mini hub ricco di widget, foto e orologi personalizzabili.

È importante notare che quando Apple ha presentato la modalità StandBy durante il WWDC, molti hanno notato l’attenzione ai dettagli che è stata dedicata a Cupertino. Quando posizioni l’iPhone sul comodino in modalità StandBy, si trasforma in una sorta di hub intelligente. Il suo display offre una vasta gamma di contenuti grazie a una serie di widget che possono essere visualizzati in modalità orizzontale (ad esempio, mentre l’iPhone si sta ricaricando).

Ci sono anche alcune nuove caratteristiche interessanti per Safari, il famoso browser di casa Apple. Ora è possibile creare profili utente, una funzionalità già presente da tempo su Chrome e Firefox. Questo consente di avere set diversi di segnalibri, impostazioni, siti web e cookie in base agli utenti che effettuano il login. Inoltre, su Apple Maps è ora possibile salvare aree della mappa per l’accesso offline, comprese le indicazioni stradali, gli orari di apertura e altre informazioni utili.

Un’altra caratteristica totalmente nuova è la funzione “Check In,” che permette di condividere la propria posizione con amici o familiari. Il sistema rileva automaticamente quando si arriva a casa e lo comunica agli utenti impostati, come ad esempio i genitori. Se il sistema rileva che si è in ritardo, può inviare informazioni al contatto, come la posizione, la durata della batteria e altri dati utili per fornire assistenza.

Ci sono anche molte novità su iMessage, tra cui la possibilità di leggere la trascrizione di un messaggio audio ricevuto. I messaggi audio ora vengono trascritti, consentendo agli utenti di leggerli e, se necessario, ascoltarli in un secondo momento. Inoltre, su FaceTime, è ora possibile registrare un messaggio video o audio da lasciare a qualcuno che magari non ha risposto alla nostra chiamata.

I telefoni compatibili

Come già detto, iOS 17 è compatibile con gli iPhone prodotti negli ultimi 5 anni. Ecco l’elenco dettagliato dei modelli compatibili con il nuovo sistema operativo, oltre ai nuovi iPhone 15 e 15 Pro:

Se il tuo iPhone non è incluso nell’elenco sopra menzionato, non devi preoccuparti. Il tuo smartphone non smetterà di funzionare, ma potrebbe gradualmente uscire dal campo degli aggiornamenti delle applicazioni più utilizzate. Per coloro che desiderano e possono rimanere fedeli all’ecosistema Apple, potrebbe essere una buona idea considerare l’acquisto di un nuovo dispositivo. Tuttavia, è importante notare che non è sempre conveniente acquistare un nuovo iPhone subito dopo il lancio dei nuovi modelli, come abbiamo spiegato in precedenza. Fortunatamente, con il lancio del nuovissimo iPhone 15 e dell’intera linea di modelli, i prezzi degli iPhone 14 hanno iniziato a diminuire notevolmente. Questa potrebbe essere un’ottima opportunità per ottenere un iPhone più recente a un prezzo più accessibile.

