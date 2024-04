Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Forbes ha pubblicato la sua celebre classifica dei miliardari del mondo, individuandone, nel 2024, ben 141 in più rispetto allo scorso anno. Si tratta di un nuovo record, che supera di 26 unità il risultato complessivo più alto di sempre, quello del 2021. In totale nel 2024 si registrano 2.781 miliardari per un totale di 14.200 miliardi di dollari di patrimonio, circa 2 in più rispetto al 2023. Per il secondo anno di seguito, l’uomo più ricco del mondo è il francese Bernard Arnault, proprietario di LVMH, con un patrimonio di 233 miliardi di dollari.

I cinque uomini più ricchi del mondo

La top 5 degli uomini più ricchi del mondo di Forbes si apre con il cofondatore e CTO di Oracle, Larry Ellison, che vanta un patrimonio di 141 miliardi di dollari. Subito sopra di lui c’è il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, che risale in classifica essendo stato colui che nel 2024 ha guadagnato di più. Entrando più nello specifico, il proprietario di Meta ha incrementato il suo score di 116,2 miliardi di dollari grazie, soprattutto, alla crescita del valore delle azioni di Meta. Il suo patrimonio totale è di circa 177 miliardi di dollari, suo nuovo record personale. Sul podio in terza posizione c’è Jeff Bezos, proprietario di Amazon, con 194 miliardi di dollari, mentre poco sopra in seconda c’è Elon Musk, con 195 miliardi di dollari. A trionfare, anche nel 2024, è come detto Bernard Arnault con 233 miliardi di dollari.

I nuovi miliardari del 2024

Come ogni anno, anche nel 2024 la classifica dei miliardari di Forbes si arricchisce di nuovi nomi. La new entry più importante in termini di patrimonio è quella di Andrea Pignataro, imprenditore italiano fondatore di ION Group, che vanta 27,5 miliardi di dollari. Significativo anche l’ingresso di Todd Graves, fondatore della catena di fast-food Raising Cane’s, con 9,1 miliardi di dollari, dei tre cofondatori di Shein, vale a dire Maggie Gu, Molly Miao e Ren Xiaoqing, con un patrimonio di 4,2 miliardi di dollari ciascuno, del designer Christian Louboutin con 1,2 miliardi di dollari e dell’investitore di Tesla e SpaceX, Antonio Gracias, con 1,1 miliardi di dollari.

Vince chi investe nell’AI

Buona parte delle maggiori crescite o nuove entrate nella classifica dei Paperon de Paperoni del mondo opera nel campo dell’AI. È il caso di Charles Liang di Super Micro Computer, patrimonio di 6,1 miliardi di dollari, di Sara Liu, 1,5 miliardi di dollari, di Lisa Su di Advanced Micro Devices, 1,3 miliardi di dollari e di Harvey Jones membro del cda di Nvidia, con 1 miliardo di dollari.

Le celebrità in classifica

Nella classifica dei miliardari 2024 di Forbes non ci sono soltanto imprenditori e manager, ma anche esponenti di spicco di altri settori. C’è, ad esempio, la cantante Taylor Swift che entra per la prima volta in classifica con 1,1 miliardi di dollari e l’ex stella Nba Magic Johnson, anche lui nuovo alla graduatoria delle persone più ricche del pianeta.

Dove è concentrata la ricchezza mondiale

Un risultato indiretto della classifica dei miliardari di Forbes è quello di comprendere in quale area del mondo si concentrino i patrimoni più alti. Nel 2024, ancora volta, a vincere questo primato sono gli Stati Uniti d’America con 813 miliardari per un totale di complessivo di 5.700 miliardi di dollari. In seconda posizione c’è, invece, la Cina con 473 miliardari (1.700 trilioni di dollari) seguita in classifica dall’India con 200 miliardari (numero più alto di sempre per il Paese) e un totale di 954 miliardi di dollari.