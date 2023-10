Fonte: ANSA Charles Leclerc, pilota Ferrari

Il matrimonio tra Charles Leclerc e la Ferrari è destinato a proseguire, salvo clamorosi ribaltoni dell’ultimo momento. Il monegasco, infatti, è pronto a giurare “eterno” amore alla Rossa, col Cavallino Rampante che ha pronto un ricco rinnovo di contratto per il pilota classe 1997 che firmerà molto presto il prolungamento fino al 2027, nuova scadenza che lo porterà a toccare otto stagioni col team di Maranello con un adeguamento contrattuale non di poco conto.

Leclerc rinnova con Ferrari, quanto guadagnerà

Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma poco ci manca per poter effettivamente brindare all’unione rinnovata tra Charles Leclerc e la Ferrari. La scuderia di Maranello e il pilota di Monte Carlo, infatti, da mesi trattano il rinnovo di contratto per posticipare al 2027 la scadenza dell’accordo, con numerose voci che si sono inseguite in avvio di stagione.

Dopo l’avvio in salita con la SF-23, il cui obiettivo era di certo far restare a livelli alti il monegasco per cercare di lottare per il titolo contro super Max Verstappen, tanti erano stati i rumors di un possibile addio di Leclerc alla Ferrari, con l’incredibile suggestione di uno “scambio” con Mercedes per avere nel Cavallino Lewis Hamilton e a Brackley lo stesso 25enne. Così non è stato, anzi Leclerc ha giurato amore alla Rossa garantendo il massimo impegno.

E da Maranello è arrivato il giusto premio per cercare di valorizzare un campione, un “predestinato” il cui talento meriterebbe almeno un titolo mondiale. Lui aspetta, ma intanto è pronto a firmare il quinquennale da 185 milioni di euro che lo porterebbero a essere un vero e proprio paperone in Ferrari. Dal 2027 poi tutto potrebbe cambiare, col pilota che potrebbe anche dire addio. Ma non è un futuro totalmente in Rossa, perché tutto dipenderà anche dai risultati delle prossime stagioni che potrebbero anche portare a un divorzio anticipato, come successo in MotoGP tra Marc Marquez e Honda.

Ferrari fa gli scongiuri, ma intanto si coccola il suo campione che col quinquennale in dirittura d’arrivo ha nella testa, e soprattutto nel cuore, solo il Cavallino Rampante col quale è chiamato a un finale di stagione d’orgoglio che, come sempre, potrà essere seguito in diretta in chiaro per i clienti di Sky Sport e per gli abbonati a Now TV.

La fiducia di Leclerc

Quella ancora in atto è la stagione numero 5 di Leclerc con Ferrari, condita da cinque successi e 27 podi totali. Il sogno è uno e si chiama Mondiale, ma al momento la Rossa sembra lontana dall’obiettivo, nonostante il grande sforzo del team e di tutti i suoi addetti.

Ma Leclerc non perde la fiducia e in Qatar ha spiegato: “Nelle ultime gare, al di là delle tipologie di pista, siamo sempre stati competitivi con i nostri diretti avversari e faremo di tutto per continuare questo trend, forti della maggiore consapevolezza che abbiamo acquisito con il pacchetto vettura a nostra disposizione“. Il monegasco, quindi, ci crede e per Maranello è un’arma in più per proseguire la lotta per tornare a sognare il gradino più alto del podio.

Se siete interessati a sconti e offerte su prodotti tech, iscrivetevi a questo Canale Telegram per ricevere ogni giorno in tempo reale le migliori offerte su smartphone, smartwatch, smart TV e tutto il meglio della tecnologia.