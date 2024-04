Quali sono i proprietari di calcio più ricchi d'Italia? La classifica sorprende, perché in testa non c'è una società di A: ecco i miliardari che spendono da noi

Il calcio attira sempre più grandi investitori, con gli uomini più ricchi del globo che puntano forte sul mondo del pallone con investimenti da record rendendo le società ricchissime e “libere” di agire sul mercato. I casi degli arabi e dei qatarioti sono di certo quelli più lampanti, col City Group, il gruppo PIF o la famiglia Al-Khelaïfi che fanno da padrone, ma non solo.

Ogni anno, infatti, il numero di imprenditori che decide di intraprendere il proprio cammino nel calcio aumenta e sempre più miliardari decidono di investire nel mondo del pallone. Soprattutto in Italia, perché secondo le ultime classifiche Forbes tanti sono i ricchi che possiedono società nel Bel Paese, anche se la proprietà più ricca in assoluto non è in Serie A.

I più ricchi nel calcio in Italia

Basandosi sulla classifica degli uomini più ricchi al mondo, infatti, Forbes ha estrapolato quelli che sono i proprietari di società di calcio in Italia più ricchi in assoluto. Escludendo il Palermo, gestito dal City Football Group i cui fondi sono divisi tra i vari club della galassia CFG, diverse sono le presenze “straniere” nel nostro calcio, con fondi di investimento o imprenditori che il più delle volte vengono dall’altra parte del mondo e che hanno deciso di puntare sul nostro Paese e i nostri club.

Un esempio? La società che vanta i proprietari più ricchi in assoluto in Italia milita in B ed è il Como. Gli Hartono, i fratelli Robert e Michael, infatti, hanno un patrimonio di 24,2 e 23,1 miliardi a testa, che li porta a essere al 61° e 65° posto in classifica tra i più ricchi al mondo.

Gli Hartono, che dal 2019 hanno acquistato i lariani con la Sent Entertainment Ltd, precedono Rocco Commisso, che con 8 miliardi è il proprietario di serie A più ricco in assoluto per la sua Fiorentina. L’italo-americano, che nei suoi investimenti a Firenze ha potuto contare sull’appoggio dell’amico Joe Barone, ha infatti fatto crescere di anno in anno le operazioni in favore della Viola, creando valore per il club con la costruzione del Viola Park.

E gli altri? La prima big con un proprietario miliardario è la Roma, con Dan Friedkin che ha un patrimonio stimato di 6,4 miliardi. John Elkann, che con gli Agnelli è proprietario della Juventus, è invece distante a 2,6 miliardi e precede RedBird della famiglia Steinbrenner che controlla il Milan (1,5).

L’Inter, che si appresta a diventare campione d’Italia per la stagione 2023/24, con il gruppo Suning non viene considerata in questa classifica. Ma Zhang e soci, secondo le stime, hanno un patrimonio vicino agli 85 miliardi.

Tra gli italiani, l’imprenditore più ricco a investire nel calcio è Renzo Rosso, guida del Vicenza, seguito da Pier Silvio Berlusconi e Marina Berlusconi che hanno ereditato dal Cavaliere la guida del Monza. Restando in Lombardia, poi, Giovanni Arvedi della Cremonese e Antonio Percassi dell’Atalanta. Chiudono la classifica degli italiani più ricchi nel pallone la famiglia Squinzi, che controlla il Sassuolo, e Danilo Iervolino, proprietario della Salernitana.

Robert Hartono, 24,2 miliardi (61º) – Como;

Michael Hartono, 23,1 miliardi (65º) – Como;

Rocco Commisso, 8 miliardi (322°) – Fiorentina;

Dan Friedkin, 6,4 miliardi (432°) – Roma;

Famiglia Saputo, 4,3 miliardi (734°) – Bologna;

Renzo Rosso, 3,7 miliardi (871°) – Vicenza;

John Elkann, 2,6 miliardi (1286°) – Juventus;

Pier Silvio e Marina Berlusconi, 2,1 miliardi ciascuno (1545°) – Monza;

Giovanni Arvedi, 1,8 miliardi (1764°) – Cremonese;

Antonio Percassi, 1,6 miliardi (1945°) – Atalanta;

Famiglia Steinbrenner (RedBird), 1,5 miliardi (2046°) – Milan;

Marco e Veronica Squinzi e Simona Giorgetta, 1,1 miliardo ciascuno (2545°) – Sassuolo;

Danilo Iervolino, 1 miliardo (2692°) – Salernitana.

La top 10 dei più ricchi nel calcio

Ma il più ricco tra i miliardari che hanno investito nell’universo calcistico è il messicano Carlos Slim. Proprietario del Real Oviedo, squadra che milita nella serie B spagnola, l’84enne è il numero uno del Gruppo Carso con un patrimonio da 93 miliardi di dollari che lo portano a essere l’8° più ricco al mondo.

Sul podio anche il francese François Pinault, 28° nella classifica generale con patrimonio di 40,1 miliardi, proprietario dello Stade Rennais, e il magnate di Red Bull Dietrich Mateschitz (37°, 34,7 miliardi) che oltre a investire nella F1 è anche proprietario del Lipsia.

Di seguito la top 10 dei più ricchi nel calcio mondiale, escludendo però gli “italiani” già citati in precedenza.

Carlos Slim, 93 miliardi di dollari (18° uomo più ricco al mondo) – Real Oviedo; François Pinault, 40,4 miliardi (28°) – Stade Rennais; Dietrich Mateschitz, 34,7 miliardi (37°) – RB Lipsia; James Ratcliffe, 22,9 miliardi (67°) – Nizza-Losanna; Stanley Kroenke, 12,9 miliardi (138°) – Arsenal; Shahid Kahn, 12,1 miliardi (144°) – Fulham Ricardo Salinas Pliego, 10,9 miliardi (161°) – Mazatlán F.C. (Messico); Philip Anschutz, 10,9 miliardi (161°) – LA Galaxy; Dmitry Rybolovlev, 6,4 miliardi (432°) – AS Monaco; Todd Boehly, 6,1 miliardi (477°) – Chelsea.

Restano esclusi dalle prime posizioni John Henry, proprietario del Liverpool (5,1 miliardi e 597° più ricco al mondo), Florentino Perez del Real Madrid (1187°, 2,8 miliardi), Farhad Moshiri dell’Everton (2,7 miliardi – 1238°) il proprietario del Valencia Peter Lim (1,9 miliardi – 1694°) e la famiglia Glazer che guida il Manchester United (1,7 miliardi – 1851°).

Non solo calcio, i più ricchi nello sport

Ma non solo il calcio attira gli uomini più ricchi del pianeta. Infatti nello sport diversi sono i casi di proprietari paperoni che, come per Lipsia, Charlotte, Manchester United-Nizza-Losanna, Arsenal e Fulham, oltre a fare affari nel mondo del pallone dedicano i loro investimenti in altre discipline.

Dal basket al football americano, passando anche per il ciclismo, l’hockey sul ghiaccio e anche il cricket, i miliardari non badano a spese. Ecco allora che a guidare la classifica degli “altri sport” è il proprietario del Clippers Steve Ballmer, seguito da Mukesh Ambani proprietario dei Mumbai Indians di cricket e Rob Walton del team di football americano dei Denver Broncos.

Per trovare un po’ d’Italia bisogna scivolare al 177° posto della classifica Forbes, con Giorgio Armani proprietario dell’Olimpia Milano che è il 14° tra gli investitori degli altri sport praticati in tutto il mondo.

Steve Ballmer, 121 miliardi di dollari (8°): Los Angeles Clippers (basket);

Mukesh Ambani, 116 miliardi (9°): Mumbai Indians (cricket);

Rob Walton, 77,4 miliardi (19°): Denver Broncos (football USA);

Mark Mateschitz, 39,6 miliardi (31°): RB Lipsia (calcio), Team Red Bull (F1);

Masayoshi Son, 32,7 miliardi (51°): Fukuoka SoftBank Hawks (baseball);

Daniel Gilbert, 26,2 miliardi (73°): Cleveland Cavaliers (basket);

David Tepper, 20,6 miliardi (94°): Carolina Panthers (football USA), Charlotte Fc (Calcio);

Steve Cohen, 19,8 miliardi (97°): New York Mets (baseball);

James Ratcliffe, 16,5 miliardi (111°): Manchester United, Nizza e Losanna (calcio), Team Ineos (ciclismo);

Stanley Kroenke, 16,2 miliardi (115°): Arsenal (calcio), Los Angeles Rams (basket), Denver Nuggets (basket);

Henry Samueli, 14,1 miliardi (132°): Anaheim Ducks (hockey);

Jerry Jones, 13,8 miliardi (137°): Dallas Cowboys (football USA);

Shahid Kahn, 12,2 miliardi (162°): Fulham (calcio), Jacksonville Jaguars (football Usa);

Giorgio Armani, 11,3 miliardi (177°): Olimpia Milano (basket).