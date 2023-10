Fonte: 123RF Classifica delle migliori aziende in Europa secondo chi ci lavora

Quali sono le migliori aziende per cui lavorare in Europa? In quali realtà aziendali crescita professionale e stipendi si sposano al meglio con la qualità dell’ambiente di lavoro? La risposta arriva dalla classifica pubblicata da Great Place to Work, società di consulenza che da 22 anni analizza il mercato del lavoro.

Nota metodologica

Great Place to Work ha stilato la classifica delle migliori aziende dove lavorare in Europa analizzando i programmi aziendali e intervistando oltre 1,4 milioni di dipendenti in diversi Paesi riguardo a una serie di fattori chiave. Per finire in questa lista, ogni realtà ha prima dovuto venire riconosciuta come eccellente in ambito nazionale nel corso del 2021 o del 2022. Le aziende vengono classificate in tre macrocategorie: piccole (10-49 dipendenti), medie (50-499 dipendenti), grandi (500+) e multinazionali (queste ultime devono apparire in almeno tre elenchi nazionali e rispondere ad altri parametri relativi al numero dei dipendenti).

In questa sede nelle varie classifiche viene riportata solo la Top 5: per approfondire si rimanda al sito ufficiale. Per quanto riguarda le aziende piccole, medie e grandi al nome di ogni realtà viene accostata fra parentesi la sede (anche diversa da quella principale nazionale) che viene premiata dalla classifica.

Classifica delle migliori multinazionali in Europa

DHL Express AbbVie Hilton Cisco Salesforce

La catena di alberghi Hilton è già stata premiata in precedenti classifiche, finendo nella top 10 delle realtà più inclusive d’Italia e conquistando il primo posto nella lista delle migliori aziende con oltre 500 collaboratori.

Le migliori grandi aziende in Europa

AFAS Software (Paesi Bassi) adesso SE (Germania) Baringa (Regno Unito) AssisTT (Turchia) Sparbanken Skåne (Svezia)

In questa classifica vengono elencate due sole realtà italiane: alla posizione numero 13 troviamo Sorgenia, azienda che opera nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas naturale e che conta 612 dipendenti; e alla posizione 29 c’è illimity, banca che offre servizi finanziari a clienti dell’Eurozona. Illimity Bank ha 829 dipendenti.

Top aziende europee nella categoria 50-499

Blue Bricks (Paesi Bassi) LummeCo (Finlandia) Easi (Belgio) Braze (Regno Unito) Lansinoh (Turchia)

Anche in questa classifica vengono elencate due sole realtà italiane: alla posizione numero 12 troviamo Bending Spoons, azienda attiva nel campo dell’information technology con 339 dipendenti; e alla posizione 38 la società di head hunting e recruitment Reverse SpA che conta 83 dipendenti.

Migliori aziende nella categoria 10-49

TrabzonPort (Turchia) MOZOO (Francia) Patientnämndens förvaltning Region Stockholm (Svezia) Schwerlast Aleksandra Ledwig (Polonia) Kolibri (Islanda)

L’unica realtà italiana in elenco si trova alla posizione numero 10: si tratta della sede italiana di Accuracy, società fondata nel 2004 a Parigi e presente nel nostro Paese dal 2008. Oggi conta 27 dipendenti.

Altre classifiche

Per approfondire quanto finora scritto e visionare le liste complete si rimanda al sito ufficiale di Great Place to Work.

La società di consulenza pubblica ogni anno diverse classifiche relative alle aziende che mettono in atto le migliori pratiche. Fra i contenuti di maggior interesse si segnala la classifica delle migliori aziende per cui lavorare in Italia, le migliori realtà lavorative secondo le donne, i migliori posti di lavoro per i millennials e le realtà maggiormente sensibili all’inclusione.