Lavoro: oltre 3mila assunzioni nel comparto gas-luce

Un impulso tangibile all’occupazione potrebbe essere dato nei prossimi mesi dal comparto energia elettrica e gas, in cui sono in programma oltre tremila assunzioni.

ENEL – Cominciamo da Enel, che punta ad ampliare la propria forza lavoro in tutto il mondo, Italia compresa. In 5 anni prevedono 3mila inserimenti. Le lauree più richieste sono quelle scientifiche, ingegneria al primo posto, e tra i diplomati periti elettronici, chimici e ambientali.

TERNA – Anche Terna a caccia di neolaureati: 300 le posizioni aperte. Tra i più richiesti i laureati in ingegneria elettronica, civile, meccanica e gestionale. Tra i diplomati i periti elettrici ed elettronici.

EDISON – Edison offre 24 posizioni tra apprendistato e stage. Tra le offerte di quest’ultima anche la possibilità di entrare a far parte della Young Community ossia di seguire un percorso triennale di formazione all’interno dell’azienda con un tutor che li accompagna. Al momento, anche in questo caso, a beneficiarne di più sono stati laureandi in ingegneria.

In collaborazione con Adnkronos

