Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Il cumulo giuridico non si applica per l'omesso versamento IMU

La gestione delle sanzioni legate al mancato versamento dell’IMU continua a essere un terreno di forte dibattito tra contribuenti, amministrazioni locali e giurisprudenza. Quando si verificano omissioni nei pagamenti del tributo locale sul patrimonio immobiliare ripetute nel tempo o frazionate sulle diverse scadenze dell’anno (acconto e saldo), la questione centrale riguarda le modalità di calcolo delle sanzioni applicabili: si deve procedere alla somma aritmetica di ogni singola sanzione (il cosiddetto cumulo materiale) oppure è possibile applicare un’unica sanzione base aumentata per la continuazione della violazione (il cumulo giuridico)?

Con la recente pronuncia n. 738/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, i giudici milanesi sono tornati a pronunciarsi sul tema, riaffermando una linea rigorosa in materia di tributi locali. L’orientamento confermato stabilisce che, nei casi di semplice omissione o ritardo nel versamento dell’IMU, la sanzione non beneficia dello sconto o dell’attenuazione derivante dalla continuazione, ma vede la rigida sovrapposizione delle singole penali per ogni rata e per ogni periodo d’imposta.

IMU e cumulo giuridico: la decisione della CGT di Milano

La controversia esaminata dalla Corte di Giustizia Tributaria milanese nella sentenza n. 738/2026 ha riguardato un avviso di accertamento emesso da un Comune per il mancato pagamento dell’imposta municipale propria riferito a più annualità. Il contribuente chiedeva l’applicazione del regime agevolativo della continuazione, sostenendo che i mancati versamenti derivassero da una medesima condotta omissiva protratta nel tempo.

La Sezione della CGT di Milano ha rigettato le doglianze del contribuente, stabilendo un principio di diritto ben preciso: il mancato versamento di un tributo alle relative scadenze di legge configura una pluralità di omissioni autonome. Poiché ogni acconto e ogni saldo IMU rispondono a scadenze perentorie previste dalla legge con autonoma obbligazione, l’inadempimento relativo a ciascuna scadenza genera una sanzione indipendente. L’importo totale preteso dall’ente locale deve quindi derivare dalla somma algebrica delle singole sanzioni irrogate per ciascuna frazione di imposta non versata, escludendo l’unificazione del debito sanzionatorio.

Il quadro normativo: il D.Lgs. 472/1997

Per comprendere la portata di questa pronuncia è necessario analizzare la struttura della disciplina generale sulle sanzioni amministrative tributarie, contenuta nel Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.

L’articolo 12 del D.Lgs. 472/1997 disciplina l’istituto del concorso di violazioni e della continuazione, prevedendo la regola del cumulo giuridico. In base a tale meccanismo, chi commette più violazioni che pregiudicano la determinazione dell’imponibile o la liquidazione del tributo viene punito con la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata dalla metà al triplo.

Tuttavia, l’applicazione dell’articolo 12 agli omessi versamenti è stata da sempre oggetto di accese dispute interpretative:

il perimetro del cumulo giuridico . La disposizione nasce per attenuare il carico sanzionatorio in presenza di violazioni formali o sostanziali legate alla dichiarazione dei redditi o dei tributi, dove un singolo errore concettuale si ripercuote su più anni finanziari;

. La disposizione nasce per attenuare il carico sanzionatorio in presenza di violazioni formali o sostanziali legate alla dichiarazione dei redditi o dei tributi, dove un singolo errore concettuale si ripercuote su più anni finanziari; inapplicabilità agli omessi pagamenti. La giurisprudenza maggioritaria e la prassi amministrativa hanno progressivamente ristretto il campo dell’articolo 12, escludendo che il mero ritardo o il mancato versamento dell’imposta liquida e dichiarata possa rientrare nell’alveo della continuazione.

Regime sanzionatorio Meccanismo di calcolo Ambito di applicazione IMU Cumulo materiale Somma matematica di ogni singola sanzione applicata a ciascuna rata omessa Omesso o tardivo versamento dell’imposta liquidata (es. acconto/saldo) Cumulo giuridico Sanzione base per la violazione più grave aumentata dalla metà al triplo (art. 12 D.Lgs. 472/97) Omessa o infedele dichiarazione IMU che si riflette sulle annualità successive

L’impatto della riforma delle sanzioni

La pronuncia della CGT di Milano trova ulteriore forza nel quadro normativo ridisegnato dal Decreto Legislativo n. 87 del 14 giugno 2024, attuativo della riforma fiscale in materia di sanzioni tributarie.

La riforma ha apportato modifiche sostanziali all’architettura delle sanzioni e alla disciplina del ravvedimento e della continuazione. Tra i passaggi di maggiore rilievo, il D.Lgs. 87/2024 ha ribadito la netta demarcazione tra:

violazioni di natura dichiarativa . In questo caso restano ferme le regole di attenuazione sanzionatoria nei casi di errori concatenati o di errata qualificazione dell’imponibile;

. In questo caso restano ferme le regole di attenuazione sanzionatoria nei casi di errori concatenati o di errata qualificazione dell’imponibile; violazioni di mero versamento, regolate dall’articolo 13 del D.Lgs. 471/1997, per le quali la sanzione (pari ordinariamente al 25% o 30% dell’importo non versato, a seconda delle tempistiche e delle riforme applicabili) si applica in modo diretto ed esecutivo su ogni singolo importo omesso.

L’orientamento espresso dal legislatore con la riforma del 2024 è chiaro: l’omesso versamento è un fatto oggettivo ed autonomo. Pertanto, chi non versa l’IMU dovuta per più anni consecutivi non può invocare il cumulo giuridico per contrarre l’ammontare delle sanzioni complessive, bensì vedrà sommarsi le singole sanzioni calcolate su ciascuna annualità e ciascuna rata.

Le difformità interpretative: distinzione tra dichiarazione e versamento

Se per l’omesso versamento puro (il caso in cui l’immobile è regolarmente iscritto nelle banche dati o dichiarato, ma il contribuente omette di pagare i bollettini) prevale la linea del cumulo materiale, resta aperta una distinzione fondamentale confermata anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 5744 del 3 marzo 2021. La Suprema Corte ha precisato che occorre distinguere la natura della violazione commessa dal contribuente.

Omessa o infedele dichiarazione IMU

Se il contribuente omette di presentare la dichiarazione IMU (ad esempio per un immobile ereditato, un cambio di destinazione d’uso o la perdita dei requisiti per la prima casa) o presenta una dichiarazione infedele, la violazione originaria risiede nell’atto dichiarativo.

In queste circostanze, l’errore dichiarativo iniziale condiziona tutti i versamenti degli anni successivi. Per tale fattispecie, una parte della giurisprudenza riconosce la struttura unitaria della condotta, ammettendo la possibilità di applicare la continuazione ex art. 12 D.Lgs. 472/1997.

Omesso versamento da dichiarazione fedele

Quando invece la posizione immobiliare è nota e corretta dal punto di vista dichiarativo, ma il pagamento non viene effettuato, si versa nell’ipotesi tipica dell’art. 13 del D.Lgs. 471/1997. In questo caso, non c’è un vizio di accertamento dell’imponibile, ma solo un mancato adempimento finanziario, il che preclude qualsiasi estensione del cumulo giuridico.

Conclusioni e raccomandazioni per i contribuenti

La decisione della CGT di Milano n. 738/2026 conferma che per i contribuenti in ritardo con i pagamenti IMU le conseguenze finanziarie degli accertamenti comunali possono risultare particolarmente gravose a causa della rigida applicazione del cumulo materiale.

Per evitare che la sovrapposizione delle sanzioni aumenti in misura consistente il debito verso il Comune, è fondamentale gestire tempestivamente le posizioni debitorie attraverso gli strumenti di definizione agevolata o il ravvedimento operoso prima della notifica degli atti di accertamento esecutivi, momento oltre il quale la sanzione piena verrà applicata autonomamente per ogni singolo versamento saltato.