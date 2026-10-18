Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

ANSA La cerimonia di giuramento di Ufficiali e Volontari a Taranto, 24 aprile 2026

Il Ministero della Difesa ha indetto il concorso pubblico per l’arruolamento in Marina Militare di 2.500 Volontari in Ferma Prefissata Iniziale, offrendo un canale d’accesso fondamentale sia nei ruoli operativi di bordo sia nelle componenti specialistiche d’élite e nel Corpo delle Capitanerie di Porto.

La ferma prefissata iniziale rappresenta il primo gradino per chi intende costruirsi un futuro nelle Forze Armate, garantendo un percorso formativo di base e tecnico-operativo e la possibilità di accedere successivamente ai concorsi per la Ferma Triennale e per il servizio permanente.

Come sono suddivisi i posti

I 2.500 posti messi a concorso dal bando sono suddivisi tra le due anime principali della Forza Armata:

2.000 posti per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi, di cui 1.750 destinati al settore d’impiego navale e 250 assegnati alle Forze Speciali e alle componenti specialistiche (anfibi, incursori, palombari, sommergibilisti ed elicotteristi);

500 posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto (Guardia Costiera), di cui 460 per i settori d’impiego ordinari e 40 riservati alle specializzazioni di bordo e di terra (componente aeromobili, soccorritori marittimi e sommozzatori).

Il reclutamento si articolerà su due blocchi distinti di domande.

Il 1° Blocco mette a concorso 1.680 posti con scaglioni di incorporamento previsti tra giugno 2027 e marzo 2028.

Il 2° Blocco assegna i restanti 820 posti, distribuiti su tre incorporamenti tra novembre 2027 e marzo 2028.

È inoltre prevista una quota di riserva del 10% per i diplomati delle Scuole Militari, i figli di militari deceduti in servizio e gli assistiti dalle opere di previdenza delle Forze Armate.

Quali sono i requisiti di partecipazione

Per presentare la candidatura alla selezione è necessario possedere i requisiti generali richiesti per la partecipazione a qualsiasi concorso, quali:

la cittadinanza italiana;

il godimento dei diritti civili e politici;

condotta incensurabile, assenza di condanne o procedimenti penali per delitti non colposi;

idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio.

Ci sono delle restrizioni anagrafiche: possono presentare istanza soltanto gli interessati di età compresa tra i 18 e i 24 anni non compiuti al momento dell’iscrizione.

Per quanto riguarda i titoli di studio, è sufficiente la terza media per tutti i ruoli, fatta eccezione per le componenti aeromobili, che richiedono invece il diploma di scuola superiore valido per l’iscrizione all’università.

Quali sono le prove da sostenere

La selezione non prevede una prova scritta a quiz, ma si basa su un’articolata prima fase di valutazione dei titoli di merito.

La commissione stilerà le graduatorie provvisorie sommando i punteggi relativi al voto del titolo di studio, alle patenti di guida civili, ai brevetti subacquei o di salvamento, alla conoscenza certificata della lingua inglese e di altre lingue straniere, fino ai titoli sportivi e alle cinture nelle arti marziali per le Forze Speciali.

I candidati collocati in posizione utile verranno poi convocati presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto per sostenere gli accertamenti psico-fisici e attitudinali.

Per i concorrenti orientati ai settori specialistici (incursori, anfibi, subacquei, soccorritori e aeromobili) sono previste visite mediche mirate presso le infermerie di La Spezia, Taranto o l’Istituto di Medicina Aerospaziale, integrate dal superamento obbligatorio delle prove di efficienza fisica (nuoto 25 metri, piegamenti sulle braccia, addominali, trazioni alla sbarra ed eventuale corsa di 3.000 metri).

Come ed entro quando candidarsi

La candidatura deve essere presentata esclusivamente online attraverso il portale dei concorsi del Ministero della Difesa, raggiungibile anche dal portale inPA. Per accedere alla piattaforma è necessario disporre di un’identità digitale riconosciuta a scelta tra Spid, Cie o Cns.

Le finestre temporali per l’invio delle istanze sono così suddivise in base al blocco di interesse.

I candidati del 1° Blocco, riservato ai nati tra il 24 ottobre 2002 e il 24 ottobre 2008, hanno tempo per presentare domanda dal 25 settembre al 24 ottobre 2026.

I candidati del 2° Blocco, riservato ai nati tra il 30 giugno 2003 e il 30 giugno 2009, avranno la propria finestra riservata di candidatura dal 1° giugno 2027 al 30 giugno 2027.

Altri concorsi attivi

Per chi è interessato alle opportunità nelle Forze Armate e nei Corpi armati dello Stato, è di prossima pubblicazione il bando per il reclutamento in Guardia di Finanza. In generale, la PA nel mese di ottobre prevede altri concorsi in scadenza, per cui si fa riferimento a un calendario piuttosto fitto.