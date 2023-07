I 10 Ceo da seguire su LinkedIn nel 2023

Fonte: 123RF I Ceo da seguire su LinkedIn

“Social network” è una locuzione contenitore dentro la quale c’è di tutto: sciocche sfide virali ma anche discorsi di imprenditori illuminati, influencer che si pavoneggiano ma anche manager che tracciano la strada verso l’innovazione.

Persone da seguire su LinkedIn nel 2023

Il progetto Social CEO Lab della società di consulenza Pubblico Delirio, specializzata in brand building, brand advocacy e brand defense, ha stilato la classifica dei manager e degli imprenditori con il maggior numero di follower su LinkedIn, il social network dedicato allo sviluppo di contatti professionali e alla diffusione di contenuti relativi al mercato del lavoro.

L’elenco dei Ceo italiani con più follower

La classifica contiene 50 nomi, ma per brevità ne riportiamo un estratto. Di seguito la top ten dei Ceo più seguiti su LinkedIn nel 2023. Come si noterà, fra i nomi c’è una sorpresa: si tratta di un volto noto anche a chi non si interessi di economia e finanza perché entrato molte volte nelle case degli italiani tramite TV e copertine dei giornali. Si tratta di Corrado Passera, banchiere e dirigente d’azienda due volte ministro sotto il governo Monti.

Stephan Winkelmann, Group Ceo di Automobili Lamborghini con 228.475 follower Luca De Meo, Group Ceo di Renault Group con 142.707 follower Nerio Alessandri, Founder & Ceo di Technogym con 115.084 follower Claudio Domenicali, Group Ceo di Ducati con 88.677 follower Cristina Scocchia, Group Ceo di Illycaffè con 87.131 follower Bartolomeo Rongone, Group Ceo di Bottega Veneta con 52.106 follower Corrado Passera, Founder & Ceo di Illimity Bank con 47.403 follower Claudio Descalzi, Group Ceo di Eni 46.360 con follower Gabriele Benedetto, Group Ceo di Telepass con 39.683 follower Giorgio Santambrogio, Group Ceo di Gruppo Végé con 38.598 follower

Analizzando i dati generali relativi alla classifica completa che conta 50 nomi, si nota come i Group Ceo siano numericamente più del doppio rispetto ai Country Manager: 27 a 13. Sono molti di meno, poi, i Regional Manager e i Founder & Ceo.

Quello del Ceo è un ruolo di altissima responsabilità e dalla poltrona ambita, ma mai garantita.

“A prescindere dal settore, l’elemento ‘novità’ sembra essere il fil rouge di queste veloci crescite”, dice Stefano Chiarazzo, fondatore di Pubblico Delirio. “Chi è nel proprio ruolo e su LinkedIn da molto tempo e non è in grado di rinnovarsi e di tenere alti impegno e attenzione perde posizioni in classifica. I nuovi incarichi o l’aumento dell’investimento in risorse sulla piattaforma fanno invece crescere aspettative, attenzione e, di conseguenza, anche il seguito”.

Le donne da seguire su LinkedIn

Solo quattro le donne nella classifica dei 50 Ceo più seguiti su LinkedIn:

la già citata Cristina Scocchia , Group Ceo di Illycaffè al 5° posto della classifica con 87.131 follower;

, Group Ceo di Illycaffè al della classifica con follower; Elena Goitini , Country Manager di Bnl – Bnp Paribas Italia al 12° posto con 29.938 follower;

, Country Manager di Bnl – Bnp Paribas Italia al con follower; Melissa Ferretti Peretti , Country Manager di Google Italia al 23° posto con 17.015 follower;

, Country Manager di Google Italia al con follower; Simona Cattaneo, Group General Manager di Tod’s al 39° posto con 8.702 follower.

D’altra parte la mappa delle donne al comando in Italia segna ancor notevoli ritardi. Le migliori aziende italiane continuano intanto a lavorare per fare in modo che gli ambienti professionali siano quanto più attrattivi per le lavoratrici.