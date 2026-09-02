Prima casa, seconda casa, lavori e surroga: importo e durata cambiano la classifica dei migliori mutui a tasso variabile a settembre 2026

iStock Terroa Mutui a tasso variabile, le offerte migliori a settembre 2026.

Il mutuo a tasso variabile è una delle opzioni valutate da chi deve acquistare casa, finanziare una ristrutturazione oppure sostituire un vecchio mutuo con una surroga.

Le simulazioni aggiornate sui migliori mutui a tasso variabile di settembre 2026 mostrano alcune offerte con Taeg inferiore al 3%, mentre la rata mensile può partire da meno di 400 euro.

Migliori mutui a tasso variabile di settembre 2026

Va però fatta una doverosa precisazione: non esiste una singola offerta che possa essere definita in assoluto come il mutuo migliore, dal momento che la convenienza dipende dal profilo del richiedente e dalle caratteristiche del prodotto, vale a dire l’importo richiesto, la durata e la finalità del finanziamento.

Di seguito le rilevazioni di 24 Ore Mutui e Mutui Segugio. Le offerte provengono da banche che nel 2025 hanno rappresentato oltre il 90% del mercato italiano dei mutui residenziali e che includono 9 istituti convenzionati tra i primi 10 operatori del mercato (fonte Assofin).

Seconda precisazione: in un mutuo a tasso variabile il dato da osservare non è soltanto la rata iniziale. L’importo della rata può infatti cambiare nel tempo in funzione dell’andamento dell’indice di riferimento previsto dal contratto. Qui si fotografano le rate allo statuo attuale.

Mutuo variabile prima casa

Qui di seguito gli scenari per quanto riguarda l’acquisto della prima casa. La simulazione considera un lavoratore dipendente di 35 anni residente a Milano, con un reddito mensile di 2.600 euro. L’importo richiesto è di 100.000 euro, a fronte di un immobile del valore di 200.000 euro, con una durata di 30 anni.

In questo scenario la proposta più conveniente a settembre, tra quelle indicate, è il Mutuo MPS Mio Acquisto con garanzia Consap 50% di Banca Monte dei Paschi di Siena. Il finanziamento presenta un tasso variabile del 2,55%, determinato da Euribor a 1 mese più uno spread dello 0,30%. La rata mensile è di 397,62 euro, mentre il Taeg è del 2,82%. Sono previste spese di istruttoria per 500 euro e una perizia da 219,60 euro. I costi di servizio indicati nella simulazione sono invece pari a zero.

Subito dopo troviamo il Mutuo Variabile Green – Acquisto di Webank, sempre per 100.000 euro e 30 anni. In questo caso il tasso è del 2,81%, ottenuto dall’Euribor a 1 mese più uno spread dello 0,60%. La rata sale a 411,43 euro al mese, mentre il Taeg arriva al 2,90%. L’istruttoria costa 500 euro, mentre la perizia è indicata a costo zero.

Mutuo variabile seconda casa

Per l’acquisto di una seconda casa, Mutui Segugio considera il caso di un lavoratore dipendente di 45 anni residente a Roma, con un reddito mensile di 2.600 euro. Il mutuo richiesto è di 110.000 euro, per un immobile del valore di 160.000 euro e una durata di 20 anni.

Anche in questo caso la prima posizione è occupata da Banca Monte dei Paschi di Siena, con il Mutuo MPS Mio Acquisto Abitazione. Il tasso variabile indicato è del 2,65%, ottenuto da Euribor a 1 mese più uno spread dello 0,40%. La rata mensile ammonta a 590,86 euro, mentre il Taeg è del 3,12%. Le spese iniziali comprendono 550 euro di istruttoria e 219,60 euro di perizia.

Seconda in graduatoria è ancora Webank con il Mutuo Variabile Green – Acquisto. Il tasso è del 2,86%, la rata arriva a 602,38 euro e il Taeg è del 3,18%. L’istruttoria costa 500 euro e la perizia è indicata a zero.

Mutuo ristrutturazione

La simulazione per quanto concerne la ristrutturazione riguarda un mutuo da 50.000 euro, con durata di 20 anni, per un immobile del valore di 100.000 euro. Il profilo utilizzato è quello di un lavoratore dipendente di 35 anni residente a Milano, con reddito mensile di 2.600 euro.

In questo caso la rata più bassa tra le offerte riportate è quella del Mutuo Tasso Variabile On Line del Banco di Desio e della Brianza: 269,85 euro al mese. Il tasso variabile è del 2,70%, dato da Euribor a 1 mese più uno spread dello 0,40%. Il Taeg è del 3,09%. L’istruttoria ammonta a 500 euro e la perizia a 237,90 euro.

Di appena 25 centesimi superiore è la rata del Mutuo Acquisto Promo a Tasso Variabile – Green di Banco Bpm, pari a 270,10 euro. Il tasso è del 2,71%, mentre il TAEG è del 3,10%. In questo caso l’istruttoria costa 500 euro e la perizia 320 euro.

Surroga del mutuo

Un’altra possibilità riguarda chi ha già un mutuo e vuole trasferirlo presso un’altra banca attraverso la surroga.

Nella simulazione per un finanziamento residuo di 100.000 euro con durata di 20 anni, il prodotto che risulta in cima alla classifica è il Mutuo Mps Mio versione Surroga. Il tasso variabile indicato è del 2,65%, con Euribor a 1 mese più uno spread dello 0,40%. La rata mensile è di 537,14 euro, mentre il Taeg è del 2,84%. I costi iniziali: nella simulazione sono indicati zero euro sia per l’istruttoria sia per la perizia.

La seconda offerta è ancora quella del Banco di Desio e della Brianza, con il Mutuo Tasso Variabile On Line. Il tasso è del 2,90%, la rata mensile è di 549,60 euro e il Taeg arriva al 3,05%. Anche in questo caso istruttoria e perizia sono indicate a costo zero.

I migliori mutui a tasso variabile

Di seguito una tabella con i migliori mutui variabili a inizio settembre indicati da Mutui Segugio:

MUTUO IMPORTO DEL MUTUO RATA MENSILE TAEG DURATA Mutuo MPS Mio Acquisto con garanzia Consap 50% – Banca Monte dei Paschi di Siena € 100.000 € 397,62 2,82% 30 anni MUTUO VARIABILE Green – Acquisto – Webank € 100.000 € 411,43 2,90% 30 anni Mutuo D-Evolution – Banco di Desio e della Brianza € 100.000 € 408,24 2,92% 30 anni Mutuo MPS Mio Acquisto Abitazione – Banca Monte dei Paschi di Siena € 110.000 € 590,86 3,12% 20 anni MUTUO VARIABILE Green – Acquisto – Webank € 110.000 € 602,38 3,18% 20 anni Mutuo Tasso Variabile ON LINE – Banco di Desio e della Brianza € 110.000 € 599,10 3,24% 20 anni Mutuo Tasso Variabile ON LINE – Banco di Desio e della Brianza € 50.000 € 269,85 3,09% 20 anni Mutuo Acquisto Promo a Tasso Variabile – Green – Banco BPM € 50.000 € 270,10 3,10% 20 anni Mutuo BBVA – BBVA € 50.000 € 277,47 3,46% 20 anni Mutuo MPS Mio versione Surroga – Banca Monte dei Paschi di Siena € 100.000 € 537,14 2,84% 20 anni Mutuo Tasso Variabile ON LINE – Banco di Desio e della Brianza € 100.000 € 549,60 3,05% 20 anni Mutuo BBVA – BBVA € 100.000 € 555,60 3,16% 20 anni

Qui, invece, una panoramica sui migliori mutui a tasso fisso di settembre 2026.