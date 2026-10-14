ANSA Energie rinnovabili, meno vincoli nelle aree Unesco: cosa prevedono i nuovi emendamenti.

La strada per installare nuovi impianti da fonti rinnovabili potrebbe diventare meno complicata in alcune aree oggi sottoposte a vincoli.

Gli emendamenti al decreto carburanti approvati dalla Commissione Ambiente del Senato cambiano infatti il quadro.

Rinnovabili, quali sono le novità

Il cambiamento più immediato riguarda la possibilità di realizzare impianti anche nelle cosiddette buffer zone, le fasce cuscinetto che circondano i siti riconosciuti dall’Unesco, purché siano rispettate precise condizioni.

Gli interventi normativi arrivano mentre le previsioni di Terna e Snam per il sistema energetico e le stime dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena) mettono in evidenza come aumentare la capacità di produzione da fonti pulite non basta se le reti, i sistemi di accumulo e le procedure per collegare gli impianti non riescono a tenere il passo.

La principale modifica al Testo unico delle rinnovabili riguarda le aree di protezione dei siti Unesco. Attualmente in queste zone è previsto un divieto di carattere generale per gli impianti interessati dalla disposizione. Con il nuovo emendamento potranno essere ammessi anche progetti soggetti a procedura abilitativa semplificata e ad autorizzazione unica.

Per realizzare gli impianti dovranno essere rispettate due condizioni:

il progetto dovrà ricadere interamente nella fascia di protezione del sito Unesco;

il terreno dovrà possedere le caratteristiche di idoneità previste dalla normativa statale o regionale.

Anche quando il progetto rispetterà i requisiti richiesti, non potrà beneficiare della disciplina semplificata prevista per le aree idonee. L’iter autorizzativo resterà quello ordinario.

Aree idonee e Regioni

Un secondo emendamento riguarda l’individuazione delle aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili. Le Regioni sono chiamate a individuare con legge ulteriori aree nelle quali favorire la realizzazione degli impianti.

Biogas, via libera a nuovi sottoprodotti

Un’altra disposizione riguarda il biogas: gli emendamenti consentono di utilizzare nella digestione anaerobica, come sottoprodotti, anche i residui delle filiere dei biocombustibili, delle biomolecole e dei biomateriali.

Le condizioni sono le stesse già previste per gli scarti dell’industria agroalimentare. In particolare, occorre che:

i residui non contengano sostanze pericolose ai sensi del regolamento europeo Reach;

il produttore consegni al gestore dell’impianto la documentazione necessaria;

il materiale residuo rispetti i limiti stabiliti dalla legge.

Italia, gli scenari di Terna e Snam fino al 2040

Il Documento di Descrizione degli Scenari 2026 elaborato da Terna e Snam sotto la regia di Arera traccia le possibili traiettorie del sistema energetico al 2030, 2035 e 2040.

Secondo lo scenario al 2030, si stima che le energie rinnovabili arrivino a coprire il 63% della generazione elettrica, in linea con il target indicato dal Pniec (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima). Il raggiungimento di questa quota si accompagnerebbe però a una domanda complessiva inferiore alle attese delle istituzioni, anche per il rallentamento nell’adozione di veicoli elettrici e pompe di calore. La capacità rinnovabile crescerebbe senza il contributo dell’eolico offshore, mentre il gas naturale continuerebbe a mantenere volumi considerevoli. Gli scenari indicano inoltre che i data center potrebbero diventare un fattore importante per la crescita della domanda elettrica, con richieste di connessione concentrate in specifiche aree del Paese. In questo quadro, gli accumuli sarebbero necessari per limitare i tagli alla produzione solare ed eolica.