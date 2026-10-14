emissione urgente NoiPA per i dipendenti pubblici con arretrati e conguagli a credito: chi sono i beneficiari

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Accredito arretrati dipendenti pubblici ottobre 2026.

NoiPA ha confermato che è stata avviata una procedura straordinaria destinata al riconoscimento degli arretrati spettanti al personale della pubblica amministrazione. La lavorazione, tuttavia, non riguarda indistintamente tutti i dipendenti pubblici.

Le indicazioni operative sono contenute nel messaggio n. 87 del 6 ottobre 2026, che stabilisce anche le tempistiche entro le quali devono essere completate le attività necessarie per consentire la liquidazione delle somme spettanti.

Come funziona l’accredito arretrati per i dipendenti pubblici

L’emissione urgente è una procedura utilizzata da NoiPA per liquidare specifiche somme a credito ai dipendenti pubblici, senza dover attendere necessariamente la normale elaborazione mensile della retribuzione. Può riguardare, per esempio:

arretrati stipendiali;

stipendiali; conguagli che risultano ancora da pagare al lavoratore;

che risultano ancora da pagare al lavoratore; importi che possono derivare da operazioni di aggiornamento o correzione delle competenze economiche, la cui liquidazione non è confluita nella normale rata dello stipendio.

La procedura consente quindi di gestire separatamente queste somme, accelerandone la lavorazione quando ricorrono le condizioni previste. Non significa, però, che ogni arretrato registrato nei sistemi venga pagato automaticamente nella prima emissione disponibile.

Poiché, come è stato spiegato, in questo caso gli uffici competenti erano tenuti a completare le operazioni richieste entro le ore 14:00 del 13 ottobre 2026, la liquidazione delle somme verrà effettuata a seguire, a partire dal 14 ottobre 2026.

Chi riceverà gli arretrati

I destinatari dell’emissione sono i dipendenti pubblici che vantano somme a credito. Ma non è sufficiente sapere che si ha diritto a determinate somme, ancora da ricevere. Occorre infatti che gli importi siano stati registrati con la corretta tipologia di lavorazione e che la posizione amministrativa del dipendente consenta di procedere al pagamento. In particolare, possono rientrare nell’emissione i lavoratori per i quali gli uffici hanno predisposto e revisionato entro le ore 14 del 13 ottobre i lotti identificati come “Conguaglio a cedolino urgente”. nel rispetto delle condizioni stabilite da NoiPA.

Per i dipendenti pubblici interessati, è importante distinguere tra il diritto a ricevere una somma e l’effettivo inserimento della stessa in una determinata emissione. Anche quando esiste un credito a favore del lavoratore, infatti, possono esserci condizioni amministrative che impediscono il pagamento attraverso la procedura urgente.

Inoltre:

chi non è stato inserito nella lavorazione non perde automaticamente il diritto alle somme spettanti, ma potrebbe semplicemente dover attendere una successiva emissione utile, una volta completati gli adempimenti necessari;

i dipendenti pubblici che presentano arretrati a debito non ancora recuperati nei dodici mesi precedenti possono non essere considerati in questa emissione urgente, e sono esclusi dalla procedura anche i dipendenti cessati per decesso.

Come verificare la propria posizione su NoiPA

Il lavoratore che attende arretrati può rivolgersi all’ufficio del personale o all’amministrazione di riferimento per chiedere informazioni sullo stato della lavorazione e sull’eventuale presenza di importi a debito. È opportuno, tuttavia, non confondere la presenza di un arretrato nei sistemi con la conferma del pagamento in una data precisa. Per conoscere l’esito della procedura occorre verificare che la lavorazione sia stata effettivamente completata e che la somma sia stata inserita nel flusso di pagamento previsto.

Quando arrivano i soldi sul conto corrente: la data di accredito

La conferma dell’emissione urgente per il 13 ottobre non equivale alla conferma della data in cui gli arretrati saranno disponibili sul conto corrente. Occorre infatti distinguere tra la giornata in cui NoiPA elabora le somme e quella in cui il pagamento diventa esigibile per il dipendente. Si tratta di due momenti differenti.

Non è quindi possibile affermare che tutti i dipendenti inclusi nell’emissione riceveranno materialmente il denaro dal 14 ottobre. La disponibilità delle somme dipende dal successivo processo di pagamento e dalle comunicazioni ufficiali relative all’esigibilità. È necessario attendere gli aggiornamenti sullo stato del pagamento, verificando lo stato della lavorazione con l’ufficio competente.

Gli arretrati che non rientrano nella lavorazione del 13 ottobre, invece, dovranno essere liquidati con la successiva emissione urgente utile, una volta completati gli adempimenti necessari.