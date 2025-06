Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Rimorsi ottenuti con il Modello 730/2025 a rischio

Aver sostenuto delle spese sanitarie, assicurative e altri costi deducibili permette di ottenere dei rimborsi Irpef dopo aver presentato il Modello 730/2025. Almeno questa è una certezza che accomuna molti contribuenti ed è, tra l’altro, previsto dalle norme tributarie attualmente in vigore.

Purtroppo il diavolo è nei dettagli e si può presentare come una una brutta sorpresa, alla quale si doveva pensare per tempo, perché oggi rischia di far perdere completamente il diritto a perdere il rimborso che spetterebbe almeno sulla carta. Se da un lato è troppo tardi per porvi rimedio per la dichiarazione dei redditi di quest’anno, può essere, però, l’occasione per evitare di cadere nello stesso errore in futuro.

Quando si perde il rimborso

Uno degli errori che portano alla perdita del rimborso è legato ai familiari a carico. L’errore, benché commesso nel corso del 2024, ha un impatto diretto sul Modello 730/2025.

Una delle richieste che il datore di lavoro potrebbe aver effettuato più volte nel corso dell’anno al dipendente è relativa al modello detrazioni, che deve essere compilato, firmato e consegnato proprio da quest’ultimo.

Nel momento in cui un dipendente firma il contratto di assunzione fornisce al datore di lavoro i dati utili per poter beneficiare delle varie detrazioni fiscali, tra le quali sono comprese anche quelle legate ai familiari a carico. Fornire i dati aggiornati serve per accedere agli eventuali trattamenti di famiglia.

Ricordiamo che un familiare a carico permette di ottenere l’assegno per il nucleo familiare.

Ma non solo: permette di beneficiare delle varie detrazioni per i carichi di famiglia, grazie ai quali è possibile ridurre gli oneri Irpef che vengono addebitati direttamente nella busta paga. Stiamo parlando di vantaggi che ogni mese vengono riportati nella retribuzione e vengono aggiornati nel momento in cui il dipendente consegna un nuovo modello detrazioni.

Proprio questa situazione fa emergere l’errore che può determinare la perdita del rimborso scaturito dal Modello 730/2025. Una dimenticanza commessa direttamente dal contribuente (non ha alcuna responsabilità il datore di lavoro) che viene replicata e ripetuta su ogni busta paga che è stata consegnata nel corso del 2024 al lavoratore dipendente.

Quando i familiari vengono considerati a carico

Per riuscire a comprendere nel dettaglio quale sia l’errore che può far perdere il rimborso Irpef scaturito dal Modello 730/2025 è bene ricordare chi può essere considerato familiare a carico.

È il soggetto che non possiede un reddito sufficiente per renderlo economicamente e fiscalmente indipendente. Nella maggior parte dei casi si tratta di un figlio, del coniuge o di soggetti diversi che sono stati previsti dal Tuir, ossia il Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

La normativa fornisce delle indicazioni chiare e precise per definire se un familiare possa essere considerato a carico o meno: il parametro da prendere in considerazione è il reddito. Il limite per poter rientrare nella categoria è 2.840,51 euro all’anno. Nel caso in cui il familiare abbia meno di 24 anni il tetto che abbiamo appena visto sale a 4.000 euro l’anno.

Spesso e volentieri, però, la situazione cambia nel corso del tempo: un familiare a carico può rendersi economicamente indipendente o può perdere il lavoro.

Quando un familiare inizia a percepire un reddito esce dal carico familiare. È una bella notizia di per sé, ma diventa un problema nel caso in cui non si effettua la dovuta comunicazione al proprio datore di lavoro. Siamo davanti a un errore che può portare a perdere il rimborso che spetterebbe una volta presentato il Modello 730/2025.

Come evitare gli errori

Ma come si fa, a questo punto, a evitare di perdere il rimborso che spetta dal Modello 730/2025? È necessario monitorare nel corso dell’anno la situazione economica della propria famiglia ed è importante comunicare al proprio datore di lavoro tutti i cambiamenti con tempestività.

Nel momento in cui un familiare a carico dovesse smettere di essere tale è opportuno segnalarlo al proprio sostituto d’imposta.

Quando il reddito dovesse rientrare nei limiti previsti dalla legge, è comunque opportuno provvedere a rimuoverlo dal proprio carico fiscale. Il rischio è che, una volta attivati alla fine dell’anno, le soglie vengano superate e, a questo punto, le detrazioni che sono state applicate devono essere restituite.

Con questo semplice escamotage si evita di perdere il rimborso Irpef che sarebbe scaturito dal Modello 730/2025. L’eventuale credito, infatti, potrebbe trasformarsi in un debito da versare.

Eventuali errori che sono stati commessi nel corso del 2024 non possono più essere corretti. Quindi l’eventuale rimborso, almeno per quest’anno, viene perso.

Ma per il 2025, nel caso in cui ci si dovesse ritrovare in questa situazione, è possibile comunicare gli aggiornamenti del caso al proprio datore di lavoro, in modo da non pagare il dazio di eventuali errori nel Modello 730/2026.

Come correggere gli errori

A parte gli errori effettuati in prima persona determinati dalla mancata comunicazione al proprio datore di lavoro, i contribuenti devono stare anche attenti ai dati che sono inseriti all’interno del Modello 730/2025 precompilato.

Molti contribuenti, infatti, hanno segnalato di aver notato una serie di errori nella sezione dei familiari a carico. Uno dei refusi che sono stati constatati più di sovente riguarda i figli, per i quali viene indicato che fossero a carico per 2 mesi con 2 mesi di detrazione, anche se in realtà erano a carico per 12 mesi.

Questo errore ha un impatto diretto sulla determinazione degli oneri e sulle spese sostenute per conto del figlio, almeno per quanto riguarda i mesi per i quali non risulta essere a carico.

Nel momento in cui si dovessero presentare questi errori è possibile correggere accedendo alla propria dichiarazione dei redditi. Per farlo si deve accedere attraverso l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate utilizzando le proprie credenziali digitali.