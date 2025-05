L'Inps ha pubblicato le tabelle per il calcolo degli Assegni per il Nucleo Familiare rivalutate al +0,8% in base alla variazione dell'indice dei prezzi, con nuove soglie di reddito

Fonte: ANSA Genitori accompagnano i figli a scuola: l'Inps ha rivalutato al costo della vita gli assegni per i nuclei familiari

Dall’1 luglio scattano gli aumenti sull’Assegno per il Nucleo Familiare e i nuovi livelli reddituali validi per la misura fino al 31 giugno 2026. L’Inps ha aggiornato limiti e requisiti in forza della rivalutazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), pari al +0,8%.

L’Istituto ha pubblicato le tabelle aggiornate per tipologia di nucleo e fascia di reddito, necessarie per calcolare gli assegni su base giornaliera. settimanale, quattordicinale, quindicinale o mensile.

L’Assegno per il Nucleo Familiare

Dal marzo 2022, l’introduzione dell’Assegno unico e universale per i figli a carico ha fatto sì che l’Assegno per il Nucleo Familiare rimanesse valido soltanto per le famiglie formate da coniugi, fratelli, sorelle e nipoti, che possono ricevere la misura in busta paga o con cedolino pensione.

Il sussidio sotto determinate soglie di reddito, che variano a seconda della composizione del nucleo familiare e al tipo di rapporto di lavoro, è riconosciuto alle seguenti categorie:

lavoratori dipendenti del settore privato;

lavoratori dipendenti agricoli;

lavoratori dipendenti di ditte cessate o fallite;

titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente.

La rivalutazione

L’adeguamento al costo della vita dell’assegno avviene a decorrere dall’1 luglio di ogni anno, sulla base della alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), calcolata dall’Istat.

La variazione percentuale, calcolata tra l’anno 2024 e l’anno 2023, al netto dei tabacchi, è pari a +0,8%. La rivalutazione ha portato alla riformulazione delle soglie minime di accesso alla misura.

Di seguito le tabelle aggiornate, diversificate a seconda della composizione dei nuclei familiari, a partire dalle famiglie composte da maggiorenni con disabilità ma senza figli.

Ogni tabella riporta le fasce reddituali e gli importi corrispondenti al numero di componenti.

I nuclei composti soltanto da maggiorenni inabili

Di seguito gli importi per i nuclei da 1 a 6 componenti.

Reddito annuo 1 2 3 4 5 6 fino a 33.540,41 52,91 98,00 254,79 411,60 569,03 725,84 33.540,42 – 37.624,15 19,59 82,97 239,77 385,46 550,10 718,00 37.624,16 – 41.709,48 – 64,02 209,72 359,33 523,96 706,89 41.709,49 – 45.791,70 – 37,88 183,58 332,54 497,17 691,87 45.791,71 – 49.875,47 – – 156,79 306,41 478,87 680,76 49.875,48 – 53.958,40 – – 130,66 276,35 452,10 661,82 53.958,41 – 58.044,57 – – – 250,22 407,01 635,86 58.044,58 – 62.128,31 – – – 224,08 361,94 609,54 62.128,32 – 66.213,66 – – – – 316,86 582,76 66.213,67 – 70.296,64 – – – – – 481,49 70.296,65 – 74.380,43 – – – – – 578,84

Di seguito gli importi per 7 e più componenti.

Reddito annuo 7 8 9 10 11 12 fino a 33.540,41 882,63 1.038,84 1.195,06 1.351,27 1.507,48 1.663,70 33.540,42 – 37.624,15 864,34 1.018,72 1.173,11 1.327,49 1.481,88 1.636,26 37.624,16 – 41.709,48 849,31 1.002,19 1.155,07 1.307,95 1.460,83 1.613,72 41.709,49 – 45.791,70 830,37 981,36 1.132,34 1.283,33 1.434,32 1.585,31 45.791,71 – 49.875,47 811,43 960,52 1.109,66 1.258,71 1.407,80 1.556,90 49.875,48 – 53.958,40 792,47 939,67 1.086,86 1.234,06 1.381,26 1.528,46 53.958,41 – 58.044,57 766,34 910,92 1.055,51 1.200,09 1.344,68 1.489,26 58.044,58 – 62.128,31 740,21 882,18 1.024,15 1.166,12 1.308,09 1.450,07 62.128,32 – 66.213,66 721,27 861,35 1.001,42 1.141,50 1.281,58 1.421,66 66.213,67 – 70.296,64 695,13 832,59 970,06 1.107,52 1.244,98 1.382,45 70.296,65 – 74.380,43 704,67 830,51 956,34 1.082,18 1.208,01 –

I nuclei senza figli con parenti inabili

Reddito annuo 1 2 3 4 5 6 7 e oltre fino a 29.956,77 – – 107,94 156,23 204,51 252,80 301,09 29.956,78 – 34.038,12 – – 96,58 136,35 190,31 244,29 286,89 34.038,13 – 38.123,46 – – 73,85 116,46 170,43 238,60 272,69 38.123,47 – 42.207,22 – – 53,97 96,58 150,55 224,40 258,49 42.207,23 – 46.291,79 – – 34,09 73,85 135,23 218,72 244,22 46.291,80 – 50.375,53 – – 14,20 53,97 116,46 204,51 232,93 50.375,54 – 54.459,33 – – – 34,09 82,38 184,64 210,20 54.459,34 – 58.543,85 – – – 14,20 48,29 164,75 190,31 58.543,86 – 62.626,00 – – – – 14,20 142,02 176,11 62.626,01 – 66.711,40 – – – – – 68,17 156,23 66.711,41 – 70.795,13 – – – – – – 68,17

Nuclei monoparentali con un parente inabile

Reddito annuo 1 2 3 4 5 6 7 e oltre fino a 32.677,66 – 62,49 107,94 156,23 204,51 252,80 301,09 32.677,67 – 36.762,99 – 48,29 96,58 136,35 190,31 244,29 286,89 36.763,00 – 40.846,77 – 34,09 73,85 116,46 170,43 238,60 272,69 40.846,78 – 44.929,72 – 14,20 53,97 96,58 150,55 224,40 258,49 44.929,73 – 49.012,68 – – 34,09 73,85 136,35 218,72 244,29 49.012,69 – 53.097,23 – – 14,20 53,97 116,46 204,51 232,93 53.097,24 – 57.181,82 – – – 34,09 82,38 184,64 210,20 57.181,83 – 61.266,36 – – – 14,20 48,29 164,75 190,31 61.266,37 – 65.351,75 – – – – 14,20 142,02 176,11 65.351,76 – 69.435,49 – – – – – 68,17 156,23 69.435,50 – 73.517,62 – – – – – – 68,17

Nuclei senza figli e senza parenti inabili

Reddito annuo 1 2 3 4 5 6 7 e oltre fino a 16.341,82 – 46,48 82,63 118,79 154,94 191,09 227,24 16.341,83 – 20.426,37 – 36,15 72,30 103,29 144,61 185,92 216,91 20.426,38 – 24.510,93 – 25,82 56,81 87,80 129,11 180,76 206,58 24.510,94 – 28.593,92 – 10,33 41,32 72,30 113,62 170,43 196,25 28.593,93 – 32.677,66 – – 25,82 56,81 103,29 165,27 185,60 32.677,67 – 36.762,99 – – 10,33 41,32 87,80 154,94 175,06 36.763,00 – 40.846,77 – – – 25,82 61,97 139,44 160,10 40.846,78 – 44.929,72 – – – 10,33 36,15 123,95 144,61 44.929,73 – 49.012,68 – – – – 10,33 108,46 134,28 49.012,69 – 53.097,23 – – – – – 51,65 118,79 53.097,24 – 57.181,82 – – – – – – 51,65

Nuclei monoparentali con familiare a carico

Reddito annuo 1 2 3 4 5 6 7 e oltre fino a 19.064,32 – 46,48 82,63 118,79 154,94 191,09 227,24 19.064,33 – 23.149,69 – 36,15 72,30 103,29 144,61 185,92 216,91 23.149,70 – 27.231,85 – 25,82 56,81 87,80 129,11 180,76 206,58 27.231,86 – 31.315,62 – 10,33 41,32 72,30 113,62 170,43 196,25 31.315,63 – 35.401,77 – – 25,82 56,81 103,29 165,27 185,92 35.401,78 – 39.485,50 – – 10,33 41,32 87,80 154,94 175,06 39.485,51 – 43.570,07 – – – 25,82 61,97 139,44 160,10 43.570,08 – 47.652,25 – – – 10,33 36,15 123,95 144,61 47.652,26 – 51.736,79 – – – – 10,33 108,46 134,28 51.736,80 – 55.821,36 – – – – – 51,65 118,79 55.821,37 – 59.905,92 – – – – – – 51,65

Nuclei con almeno un coniuge inabile

Reddito annuo 1 2 3 4 5 6 7 e oltre fino a 29.956,77 – 51,13 90,89 130,67 170,43 210,20 249,96 29.956,78 – 34.038,12 – 39,77 79,53 113,62 159,07 204,51 238,60 34.038,13 – 38.123,46 – 28,40 62,49 96,58 142,02 198,84 227,24 38.123,47 – 42.207,22 – 11,36 45,45 79,53 124,98 187,47 215,88 42.207,23 – 46.291,79 – – 28,40 62,49 113,62 181,80 204,56 46.291,80 – 50.375,53 – – 11,36 45,45 96,58 170,43 193,16 50.375,54 – 54.459,33 – – – 28,40 68,17 153,38 176,11 54.459,34 – 58.543,85 – – – 11,36 39,77 136,35 159,07 58.543,86 – 62.626,00 – – – – 11,36 119,31 147,71 62.626,01 – 66.711,40 – – – – – 56,82 130,67 66.711,41 – 70.795,13 – – – – – – 56,82

Nuclei monoparentali con richiedente inabile