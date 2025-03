Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Fonte: iStock Le novità relative alle detrazioni per i familiari a carico

I familiari a carico, anche nel 2025, costituiscono una delle più importanti detrazioni fiscali a cui possono accedere i contribuenti. A partire dal 1° gennaio di quest’anno, la Legge di Bilancio 2025 ha apportato una serie di novità alla normativa di riferimento, introducendo una serie di novità molto importanti. A determinare chi rientri effettivamente in questa categoria ci ha pensato la normativa, sulla quale si è innescato l’assegno unico, che ha determinato alcune novità – già dal 2024 – per i figli.

Familiari a carico, chi sono

Vengono considerati come familiari a carico del contribuente i soggetti che, oltre ad avere un rapporto di parentela con lo stesso, siano suoi conviventi. Rientrano, quindi, in questa definizione:

il coniuge, purché non sia legalmente ed effettivamente separato. Il matrimonio e l’unione civile vengono considerati allo stesso modo: quindi sono familiari a carico anche due persone unite civilmente;

i figli che abbiano un’età superiore a 21 anni. Il dato anagrafico, in questo caso, è molto importante, perché l’assegno unico ha completamente sostituito le detrazioni per i figli con un’età inferiore a 21 anni. Anticipiamo, in questa sede, che proprio a partire dal 1° gennaio 2025 le detrazioni Irpef per i figli fiscalmente a carico spettano unicamente se hanno compiuto 21 anni ma abbiano un’età inferiore a 30 anni. In caso di disabilità degli stessi, non sono previsti dei limiti di età;

eventuali altri familiari conviventi.

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare 4/E/22 ha sottolineato che per i figli con un’età inferiore a 21 anni, nel caso in cui siano fiscalmente a carico, anche se non spettano più le detrazioni previste dall’articolo 12 del Tuir, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni connesse ad oneri e spese che sono state sostenute nel loro interesse.

Limiti di reddito per le detrazioni per i familiari a carico

La detrazione per i familiari a carico spetta unicamente nel caso in cui questi ultimi abbiano percepito dei redditi imponibili Irpef per un un valore inferiore a 2.840,51 euro. Nel caso in cui si tratti di figli con un’età inferiore a 24 anni, la soglia sale a 4.000 euro l’anno.

I redditi che concorrono alla soglia del familiare a carico

Alla formazione del reddito dei familiari concorrono quelli che su cui si forma la base imponibile Irpef, con la sola esclusione dei seguenti:

quelli esenti o che sono assoggettati ad imposta sostitutiva. Ne sono esclusi quelli corrisposti da degli organismi internazionali e la quota di reddito esente maturata dai lavoratori frontalieri;

quelli che sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta;

quelli che sono assoggettati a tassazione separata.

Vi rientrano, ad ogni modo, i redditi che sono maturati a seguito dello svolgimento di un’attività con il regime forfettario. Risultano rilevanti, inoltre, i redditi derivanti da fabbricati soggetti a cedolare secca e il reddito proveniente dall’unità immobiliare che viene adibita ad abitazione principale.

Coniuge a carico, quale detrazione spetta

Il coniuge che abbia un reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro è considerato fiscalmente a carico. In questo caso al contribuente spetta una detrazione Irpef lorda:

che oscilla tra lo zero e gli 800 euro;

l’importo è proporzionato all’ammontare del reddito complessivo maturato dal coniuge.

Il legislatore ha previsto tre modalità di calcolo per determinare la detrazione che spetta, condizionate alle fasce di reddito dei contribuenti. Oltre gli 80.000 euro non spetta nulla: La detrazione è pari a:

800 euro nel caso in cui il reddito complessivo non dovesse superare i 15.000 euro;

690 euro nel caso in cui il reddito sia compreso tra i 15.001 euro ed i 40.000 euro.

690 euro nel caso in cui il reddito sia compreso tra i 40.001 e gli 80.000 euro.

Per i contribuenti che rientrano nel primo scaglione di reddito – ossia quello fino a 15.000 euro – la detrazione diminuisce con l’aumentare del reddito. L’importo che spetta viene calcolato come segue:

800 – [110 × (reddito complessivo/15.000)]

Per quanti, invece, hanno un reddito compreso tra i 15.001 e i 40.000 euro spetta una detrazione pari a 690 euro a cui devono essere aggiunti:

10 euro per quanti hanno un reddito compreso tra 29.000 e 29.199;

20 euro per quanti hanno un reddito compreso tra 29.200 e 34.699;

30 euro per quanti hanno un reddito compreso tra 34.700 e 34.999;

20 euro per quanti hanno un reddito compreso tra 35.000 e 35.099;

10 euro per quanti hanno un reddito compreso tra 35.100 e 35.199.

Quanti, invece, hanno un reddito compreso tra 40.000 e 80.000 euro devono calcolare la detrazione che spetta loro utilizzando la seguente formula:

690 × [(80.000 – reddito complessivo)/40.000]

Detrazioni per i figli con più di 21 anni

Rientrano tra i figli a carico anche quelli che sono nati fuori dal matrimonio, purché siano stati riconosciuti. Le stesse regole valgono per i quelli adottivi, affidati o affiliati: l’unica regola che vale per tutti è quella del limite di reddito. Per i figli a carico l’importo della detrazione teorica è pari a 950 euro per ogni figlio, importo che deve essere parametrato in base ai mesi nei quali effettivamente sussistono i requisiti.

La detrazione, ad ogni modo, è parametrata all’ammontare del reddito complessivo del contribuente, e, quella per i figli a carico, deve essere calcolata utilizzando la seguente formula:

detrazione teorica x [(95.000 – reddito complessivo)/95.000]

Nel caso in cui dalla suddetta formula dovesse derivare un risultato pari o minore a zero o pari ad 1 non spetta alcun tipo di detrazione.

Quanti, invece, dovessero avere più di un figlio rispetto al primo, l’importo di 95.000 euro deve essere aumentato di 15.000 per ogni figlio successivo al primo. Questo significa, in altre parole, che nel caso in si hanno due figli la formula è la seguente:

detrazione teorica x [(110.000 – reddito complessivo)/110.000];

Nel caso in si hanno tre figli la formula è la seguente:

detrazione teorica x [(125.000 – reddito complessivo)/125.000];

Nel caso in si hanno quattro figli la formula è la seguente:

detrazione teorica x [(140.000 – reddito complessivo)/140.000].