Bagnini al lavoro: come si prende il brevetto e quanto guadagna un assistente ai bagnanti

Quella del bagnino o assistente ai bagnanti è una figura obbligatoria per legge sulle spiagge italiane e nelle piscine pubbliche.

Il suo compito principale è quello di fornire soccorso in acqua in caso di necessità e sicurezza in generale, anche sulla spiaggia. Per questo si tratta di un lavoro che richiede una formazione specifica, con una preparazione tecnica idonea, insieme alla responsabilità e all’impegno nello svolgimento dell’incarico. Ecco come si diventa bagnini di salvataggio.

L’assistente ai bagnanti è il professionista che vigilia sulla sicurezza delle persone al mare, negli stabilimenti balneari, in piscina e anche al lago. Deve essere un esperto in grado di intervenire nel soccorso alle persone che si trovano in difficoltà in acqua o fuori dall’acqua.

Deve garantire la sicurezza nella sua area di competenza, controllando con attenzione quello che accade in mare e sulla spiaggia e deve saper gestire le emergenze balneari in ogni condizione. Il bagnino deve fornire le informazioni fondamentali sulla sicurezza ai gestori degli stabilimenti e ai bagnanti e far rispettare le leggi sul comportamento in mare, anche riguardo alla tutela dell’ambiente.

Il bagnino di salvataggio è anche il principale interlocutore della Capitaneria di Porto e dei servizi di emergenza in merito alla sicurezza della balneazione. Deve essere in grado di rapportarsi al pubblico, convincendo i bagnanti con autorevolezza e disponibilità a rispettare le norme sulla sicurezza ed evitare i comportamenti pericolosi.

Come indica la Federazione Italiana Nuoto, i compiti del bagnino di salvataggio sono: prevenire gli incidenti in acqua con una sorveglianza attenta e farvi fronte quando avvenuti, mettendo in atto le tecniche di salvataggio e di primo soccorso acquisite al corso di formazione e periodicamente aggiornate; regolare le attività di balneazione vigilando sul comportamento degli utenti; applicare e far rispettare le regole di balneazione, come da ordinanze della Capitaneria di Porto o da regolamento della piscina; verificare la chimica delle acque nelle piscine e le condizioni igieniche dell’ambiente.

Un assistente ai bagnanti deve saper effettuare le manovre di primo soccorso, non solo in caso di annegamento ma più in generale anche per asfissia e arresto cardiaco. Abilità che apprende al corso di formazione. Il bagnino ha la responsabilità civile e penale della sicurezza dei bagnanti.

Per svolgere adeguatamente il proprio lavoro di soccorritore, il bagnino di salvataggio deve avere una buona forma fisica, essere un ottimo nuotatore, allenato agli sforzi. Deve mantenersi in forma con un allenamento costante e seguire periodici corsi di aggiornamento. Soprattutto deve essere una persona determinata e sicura di sé, qualità necessarie nella gestione di un’emergenza. Il bagnino deve anche avere un’attitudine al lavoro di squadra nella gestione degli stabilimenti più grandi.

Per diventare bagnino di salvataggio occorre un certificato di abilitazione specifico che si ottiene frequentando un corso organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (FISA).

Il corso consiste in una serie di prove pratiche, come nuoto, primo soccorso, salvataggio in acqua e anche nodi marinari, insieme all’acquisizione di nozioni teoriche e tecniche. Al termine del corso, dopo aver sostenuto un esame di fronte a un ufficiale della Capitaneria di Porto e averlo superato, si ottiene il brevetto di bagnino di salvataggio che è di tre tipologie: brevetto P (piscina), brevetto IP (laghi e piscina) e brevetto MIP (mare, laghi e piscina), quello più completo.

Una volta ottenuto il brevetto, l’assistente ai bagnanti viene tesserato per la Federazione Italiana Nuoto e può iniziare a lavorare come bagnino di salvataggio. Il tesseramento è valido per tre anni ed è rinnovabile, superando una prova pratica per verificare l’idoneità fisica e tecnica alle operazioni di salvataggio e alle manovre di soccorso.

In merito al trattamento economico, il lavoro di bagnino di salvataggio è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori (CCNL) del Settore del Turismo. Sono previsti quattro livelli, che vanno da quello d’ingresso, il sesto, a quello di vertice, il terzo, con maggiori funzioni e responsabilità.

Al livello più basso, il sesto, un bagnino di salvataggio prende 557,55 euro di paga base mensile, a cui va aggiunta la contingenza pari a circa 520,00 euro. Al quinto livello, la paga base è di 614,92 euro, con la contingenza di 540,00 euro. Al quarto livello un bagnino percepisce 687,65 euro di paga base, con la contingenza pari a circa 550,00 euro. Infine, al terzo livello, con più mansioni e più autonomia, il bagnino riceve una paga base di 687,65 euro, a cui va aggiunta la contingenza di 550,00 euro. Si tratta comunque di cifre indicative.

In media, gli assistenti ai bagnanti vengono pagati 6-7 euro l’ora e per turni giornalieri di 4 ore e mezza ricevono tra i 500 e i 600 euro al mese. La paga dipende anche dagli stabilimenti balneari e dalla località.

Essendo obbligatoria la presenza di un assistente ai bagnanti nelle piscine e negli stabilimenti balneari, al mare e al lago, la figura del bagnino di salvataggio è ricercata.