Cos'è il Modello 730-3?

I contribuenti che periodicamente percepiscono dei redditi derivanti da fonti diverse – tra le quali rientrano lo stipendio, la pensione o le attività imprenditoriali – devono mettere in conto il pagamento dell’Irpef, ossia dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per calcolare l’importo corretto da versare, i contribuenti devono presentare la dichiarazione dei redditi attraverso il Modello 730/2025 o il Modello Redditi PF.

Compilando in ogni loro parte questi due documenti, il diretto interessato riesce a ottenere la cifra precisa di Irpef che deve pagare, permettendo che venga rilasciato il Modello 730-2, attraverso il quale viene certificata la consegna del Modello 730, e il Modello 730-3, che è il prospetto di liquidazione.

Cos’è il Modello 730-3

Noto anche come Modello 730-3, il prospetto di liquidazione del Modello 730/2025 sintetizza brevemente il risultato contabile della dichiarazione dei redditi. È il documento che indica quanto il contribuente deve pagare di tasse in base al reddito che ha dichiarato.

A preoccuparsi di preparare il prospetto di liquidazione sono i seguenti soggetti (ai quali si è rivolto il contribuente per presentare la dichiarazione dei redditi):

il sostituto d’imposta, ovvero il datore di lavoro o l’ente che eroga la pensione;

il Caf, ossia il Centro di Assistenza Fiscale;

il professionista abilitato, per esempio il commercialista.

Il prospetto di liquidazione del Modello 730/2025 ha un compito ben specifico: comunicare il risultato contabile della dichiarazione dei redditi.

Il contribuente, infatti, può trovarsi:

a debito d’imposta e dovrà quindi fare un versamento;

a credito d’imposta se ha diritto a un rimborso.

Il risultato ottenuto viene gestito direttamente dal sostituto d’imposta, che trattiene dalla busta paga o dall’assegno previdenziale gli importi da versare.

Se questa figura dovesse mancare, il contribuente deve effettuare i dovuti versamenti utilizzando un Modello F24, mentre i rimborsi arriveranno dall’Agenzia delle Entrate.

Modello 730-3 🔢 Cos’è È il prospetto riepilogativo dell’esito della dichiarazione 730 🔝 A cosa serve Indica il credito o debito Irpef, le eccedenze, i conguagli da effettuare in busta paga o pensione 📋 Principali sezioni Righi 1-3 Dati identificativi contribuente e sostituto d’imposta

Righi 4-17 Calcolo imposte lorde, detrazioni, eccedenze

Righi 18-21 Saldo a debito o credito, rateizzazioni

Righi 22-29 Acconti per anno successivo, addizionali regionali e comunali 🚨 Cosa evidenzia Importi a credito (rimborsabili) o a debito (da versare)

Acconti dovuti 🔒 Accesso Disponibile sul cassetto fiscale dell’Agenzia Entrate o presso Caf/intermediari ✉️ Comunicazioni Serve al datore di lavoro o ente pensionistico per gestire i conguagli in busta paga/pensione

Cosa contiene il prospetto di liquidazione

All’interno del Modello 730-3 sono contenute diverse sezioni, dove troviamo i dati immessi e i calcoli con le cifre che scaturiscono dall’elaborazione dei dati che si riferiscono al contribuente. Ma vediamo nel dettaglio le voci che sono contenute al suo interno.

Dati identificativi

Una sezione importante è quella relativa ai dati che identificano le parti, ossia il contribuente che ha presentato la dichiarazione dei redditi ed eventualmente il suo coniuge.

Sono presenti

nome, cognome e codice fiscale – a cui si aggiungono eventualmente quelli del coniuge:

nome, cognome o denominazione e codice fiscale del sostituto d’imposta o del Caf che ha assistito il contribuente nella compilazione della dichiarazione dei redditi.

Il riepilogo dei redditi

In questa sezione i redditi sono suddivisi per categoria – lavoro dipendente, abitazione e così via – e per ognuna vengono riportati i rispettivi importi calcolati sulla base delle indicazioni che sono state fornite direttamente dal contribuente.

I dati contenuti all’interno delle varie voci costituiscono le componenti di reddito che servono per determinare l’imponibile per calcolare l’Irpef. Ma anche a quanto ammonta il reddito proveniente dalle locazioni per applicare la cedolare secca, che non incide sul reddito complessivo.

Nel caso in cui la dichiarazione dei redditi fosse congiunta, è possibile trovare anche gli importi relativi ai redditi dei coniugi.

Il calcolo del reddito imponibile e dell’imposta da versare

All’interno di questa sezione il contribuente ha la possibilità di visualizzare il reddito imponibile che è stato elaborato e l’imposta che deve essere versata.

La base sulla quale viene calcolato il reddito imponibile scaturisce da quello complessivo, dal quale devono essere sottratte le deduzioni a cui il contribuente ha diritto (come quella sulla casa e altri oneri).

Per riuscire a ottenere l’imposta lorda è necessario applicare al reddito imponibile le aliquote previste per lo scaglione Irpef di appartenenza.

L’imposta netta

Due sezioni sono realmente importanti per i contribuenti:

calcolo detrazioni e crediti d’imposta;

calcolo dell’imposta netta e del rigo differenza

Al loro interno vengono riportate le detrazioni e i crediti d’imposta a cui hanno diritto i contribuenti. In questo modo l’imposta netta viene applicata andando a sottrarre all’imposta lorda le detrazioni e i vari crediti d’imposta.

Nel caso in cui dovessero essere presenti, vengono sottratte:

le ritenute trattenute dal sostituto d’imposta;

le ritenute legate ai redditi diversi rispetto a quelli previsti per il lavoro dipendente o di pensione;

le eventuali eccedenze che sono risultate dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 2024;

gli acconti che sono stati versati.

Le addizionali all’Irpef

In questa particolare sezione i diretti interessati possono trovare gli importi e i relativi calcoli per arrivare a determinare l’addizionale regionale e comunale.

Quando sono presenti dei crediti provenienti dalle precedenti dichiarazioni dei redditi e sono stati versati degli acconti, gli importi da versare vengono ridotti di conseguenza.

La gestione delle varie eccedenze

Nella sezione “Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati” è possibile trovare alcune situazioni un po’ particolari, come le eventuali eccedenze d’imposta. Questo si verifica nel caso in cui il contribuente dovesse aver versato una cifra superiore a quanto deve in realtà.

In questa sezione, inoltre, vengono riportati gli acconti d’imposta che sono stati effettuati nel corso del 2024, oltre a una serie di aggiustamenti che sono stati effettuati nella dichiarazione dei redditi per correggere errori o discrepanze che sono state rilevate.

Come si conclude il prospetto di liquidazione

Il prospetto di liquidazione del Modello 730/2025 si conclude riportando il risultato della liquidazione e le modalità attraverso le quali viene effettuata la trattenuta o come verrà erogato il rimborso.

Stiamo parlando, in estrema sintesi, dell’importo che viene rimborsato o trattenuto all’interno della busta paga del lavoratore dipendente o dall’assegno previdenziale del pensionato.

Se è stato presentato un Modello 730/2025 congiunto, all’interno del prospetto è contenuto l’importo complessivo unico, dove vengono indicati gli importi delle imposte che devono liquidare entrambi i coniugi. Al suo interno vengono anche indicati il numero delle rate richieste per il saldo e gli eventuali acconti.

Generalmente una copia della dichiarazione dei redditi e del prospetto di liquidazione presentato vengono consegnati al contribuente direttamente dal datore di lavoro, dall’ente che eroga la pensione o dal professionista che ha compilato il Modello 730/2025 e ha provveduto a trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate.