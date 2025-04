Il Modello 730/2025 precompilato si può scaricare direttamente dall'area riservata dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 30 aprile: ecco come accedere al download

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Fonte: iStock Come scaricare il Modello 730/2025

Dal pomeriggio del 30 aprile i lavoratori dipendenti e i pensionati possono iniziare a prendere confidenza con la dichiarazione dei redditi precompilata, che serve a comunicare i redditi relativi al periodo d’imposta 2024. A partire dal 15 maggio 2025, invece, è possibile inviarlo, dopo aver apportato le modifiche che si ritengono necessarie o anche così com’è.

I contribuenti hanno a disposizione due differenti documenti per presentare la dichiarazione dei redditi, a seconda delle proprie necessità: il Modello 730/2025 e il Modello Redditi Pf.

Come utilizzare il Modello 730/2025

I contribuenti possono accedere al Modello 730/2025 attraverso l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Per accedervi devono essere in possesso delle credenziali digitali:

Spid;

Cie;

Cns.

L’operazione, almeno quest’anno, risulta essere particolarmente semplificata: sono aumentati i dati in possesso del Fisco, grazie alle informazioni che sono state trasmesse dal datore di lavoro, dalle farmacie, dalle banche o dalle strutture sanitarie.

Per la prima volta all’interno del Modello 730/2025 precompilato trovano spazio anche i proventi che sono erogati dal Gestore dei Servizi energetici (Gse), che si riferiscono alla cessione dell’energia prodotta utilizzando degli impianti fotovoltaici per uso domestico.

Crescono anche le funzionalità

Utilizzare il Modello 730/2025 precompilato diventa ogni anno più semplice: la dichiarazione dei redditi predisposta direttamente dall’Agenzia delle Entrate diventa sempre più aderente alla situazione del singolo contribuente. L’utente viene guidato passo a passo nella compilazione delle varie sezioni, con delle funzionalità che rendono più facile ed agevole la pratica e semplificano l’operazione fino all’ultimo click,

Viene semplificata e resa più flessibile la modalità attraverso la quale gli eredi possono presentare il Modello 730/2025: a partire da quest’anno non sono costretti a presentare obbligatoriamente il modello in prima persona.

I servizi web che servono per gestire le autorizzazioni possono essere utilizzati anche dai tutori, dagli amministratori di sostegno e dai genitori. Anche in questo caso è possibile accedere sempre direttamente dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate con le credenziali digitali.

Facilitazioni in arrivo per il Modello Redditi PF

Compiti semplificati anche per quanti devono presentare la dichiarazione attraverso il Modello Redditi Persone Fisiche. Per i titolari di partita Iva i dati reddituali sono desumibili dalle fatture elettroniche che sono state trasmesse attraverso lo Sdi o dai corrispettivi giornalieri che sono stati inviati nel corso dell’anno.

L’accesso ai dati del Modello Reddi PF precompilato è aperto, oltre ai diretti interessati, ai professionisti abilitati o ai Caf, una volta che sia stata rilasciata la relativa delega.

Come visualizzare la dichiarazione

La dichiarazione dei redditi è accessibile, come abbiamo visto, direttamente dall’Area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. La consultazione e la modifica può avvenire in prima persona o può essere delegato un familiare o una persona di fiducia: il tutto può essere effettuato direttamente sul sito o inviando una Pec a un qualsiasi ufficio dell’AdE.

È possibile optare per il Modello 730/2025 semplificato o quello ordinario. Chi dovesse optare per la prima soluzione, ha la possibilità di visionare tutti i dati all’interno di un’interfaccia studiata in modo semplice e agevole. Il contribuente a questo punto, potrà accettare o modificare i dati: il sistema provvederà a inserirli automaticamente nelle sezioni giuste del Modello.