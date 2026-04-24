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St Louis School, Milano

Sempre più famiglie stanno iniziando a ragionare sull’istruzione dei figli con una logica che fino a pochi anni fa era riservata ad altri ambiti: quella dell’investimento. Non solo qualità dell’insegnamento, quindi, ma ritorno nel tempo, accesso a università internazionali, possibilità di muoversi in contesti globali e di costruire un percorso professionale più competitivo.

L’educazione internazionale resta una delle opzioni più ambite e, proprio per questo, viene sempre più valutata anche in termini di sostenibilità e pianificazione nel medio-lungo periodo. In questo contesto si inserisce un cambiamento interessante: alcune istituzioni stanno introducendo programmi strutturati per ampliare le opportunità di accesso, rendendo questi percorsi una scelta sempre più concreta per famiglie attente al rapporto tra investimento e prospettive future.

Carpe Magnificentiam, le borse di studio di St. Louis School Caviglia

Fra queste realtà ne compare una particolarmente prestigiosa, St. Louis School Caviglia. Si tratta di una delle scuole più consolidate nel panorama milanese ed europeo per ciò che concerne l’educazione internazionale e l’altissimo livello degli insegnamenti: parliamo di un istituto che da anni prepara i più giovani a contesti scolastici, universitari e professionali globali.

In occasione dei suoi 30 anni di attività, la scuola ha scelto di intervenire proprio sul tema dell’accesso, introducendo il programma Carpe Magnificentiam: un sistema di borse di studio rivolto a studenti tra i 6 e i 13 anni, con l’obiettivo di supportare lo sviluppo a tutto tondo del talento, fin dai primi anni di vita accademica.

L’elemento chiave resta la selezione, costruita per individuare potenziale e capacità di sviluppo oltre ai risultati scolastici. Le candidature sono aperte fino all’11 maggio e danno accesso a un iter che prevede prove di lingua inglese, valutazioni logico-matematiche e momenti di confronto diretto con la scuola, calibrati in base all’età dei candidati.

Segue poi una giornata di prove presso il campus St. Louis di via Caviglia 1 a Milano, il 16 maggio, che rappresenta il passaggio centrale del processo perché oltre a concentrare test, colloqui e valutazioni attitudinali, permette alle famiglie di osservare da vicino l’ambiente scolastico e raccogliere elementi utili per una decisione più consapevole, mettendo a confronto investimento richiesto e prospettive educative offerte nel tempo.

Cosa significa avere accesso al programma Carpe Magnificentiam?

Accedere al programma Carpe Magnificentiam significa entrare in un sistema educativo costruito per accompagnare lo studente lungo tutte le fasi della crescita, con una struttura che integra formazione accademica, apertura internazionale e sviluppo di competenze trasferibili. La St. Louis School, fondata nel 1996, conta oggi oltre 1.700 studenti provenienti da più di 50 nazionalità, distribuiti tra i campus di Caviglia, Colonna e Archinto, all’interno di un contesto in cui la dimensione internazionale è parte della quotidianità scolastica.

Il percorso didattico combina curriculum britannico e italiano in modo progressivo: scuola primaria bilingue, secondaria di primo grado allineata al National Curriculum del Regno Unito e, a seguire, il ciclo delle superiori con l’International Baccalaureate. Il diploma IB è riconosciuto dalle principali università in Italia e all’estero e rappresenta uno degli elementi più rilevanti nella costruzione di un profilo accademico orientato a posizioni lavorative di alto livello.

Va anche detto che dal 2017 la scuola è entrata a far parte di Inspired Education, network che riunisce oltre 120 scuole in sei continenti e più di 95.000 studenti. La partecipazione a questo sistema amplia l’orizzonte formativo attraverso programmi condivisi, esperienze internazionali e un aggiornamento continuo dell’offerta didattica, in linea con standard educativi di livello internazionale.

Le performance accademiche offrono un riferimento chiaro: negli ultimi dieci anni oltre 800 studenti hanno conseguito l’IB Diploma con una media di 37 punti, superiore alla media globale di 30,58. Un dato che rafforza il posizionamento della scuola tra le realtà europee più solide per questo percorso e che, in ottica di pianificazione educativa, contribuisce a definire il valore dell’investimento nel medio-lungo periodo.

L’investimento sul futuro

La borsa di studio Carpe Magnificentiam supporta sia l’aspetto economico legato all’accesso a scuole internazionali, sia soprattutto sostiene il talento degli studenti attraverso attività di mentoring e supporto in continuità durante il percorso di studi intrapreso. Non è però tutto qui, perché accanto al sostegno finanziario, il programma include un accompagnamento continuativo fatto di mentoring con docenti esperti, accesso a competizioni e iniziative di arricchimento, attività dedicate allo sviluppo dell’autoefficacia e percorsi orientati a public speaking, leadership e gestione delle pressioni accademiche.

Un elemento decisivo riguarda la continuità: le borse di studio non si esauriscono in un singolo anno, ma possono essere rinnovate nel tempo sulla base dell’impegno e dei risultati dello studente. Questo consente alle famiglie di pianificare con maggiore stabilità un percorso di lungo periodo, mantenendo coerenza educativa e valorizzando progressivamente il potenziale del bambino all’interno di un contesto internazionale.

Un’educazione attenta e ambiziosa

Al centro del modello educativo della St. Louis School c’è un’impostazione che considera lo studente parte attiva del proprio percorso, con un approccio inquiry-based che stimola la costruzione autonoma della conoscenza attraverso domande, confronto e ricerca. Questo metodo consente di sviluppare una relazione più profonda con i contenuti, favorendo un apprendimento che non si limita alla memorizzazione, ma che costruisce competenze durature nel tempo.

La preparazione si estende oltre le discipline tradizionali e lavora in modo sistematico su capacità trasversali che incidono direttamente sul futuro accademico e professionale: pensiero critico, analisi, capacità di lavorare in contesti complessi e multiculturalità. Il valore sta proprio nella continuità con cui queste competenze vengono integrate nel percorso scolastico, contribuendo a definire un profilo solido e competitivo.

Il contributo del corpo docente rafforza questa impostazione. In aula convergono esperienze e prospettive diverse, in un contesto che valorizza il dialogo e l’apertura, elementi che incidono sulla capacità degli studenti di orientarsi e di interagire in ambienti internazionali. La dimensione multiculturale non resta sullo sfondo, ma entra nella quotidianità scolastica, influenzando il modo di apprendere e di relazionarsi.

Accanto alla formazione accademica trovano spazio anche arti, sport e attività orientate allo sviluppo personale. Anche l’ambiente in cui tutto questo prende forma contribuisce in modo significativo: il campus di via Caviglia, rinnovato e dotato di laboratori, biblioteche e spazi dedicati allo sport, offre una struttura pensata per sostenere sia l’apprendimento sia la crescita individuale.

Per famiglie che guardano all’istruzione come a una scelta strategica, questo tipo di impostazione è l’ideale, perché fa in modo che i più piccoli acquisiscano saperi che mantengono valore anche nelle fasi successive del percorso, tra università e inserimento professionale.