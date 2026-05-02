iStock Quali sono i migliori buoni fruttiferi postali di maggio 2026

La storia dei buoni fruttiferi postali è iniziata nel 1924, furono infatti introdotti per favorire la diffusione del risparmio tra la popolazione. Da allora hanno accompagnato intere generazioni, diventando una presenza costante nelle famiglie italiane tanto che solo nel 2025 insieme ai libretti postali hanno raggiunto una raccolta complessiva di 320 miliardi di euro.

Il motivo di questo successo è legato soprattutto alla sicurezza percepita: sono infatti emessi da Cassa Depositi e Prestiti, collocati sul mercato da Poste Italiane e garantiti dallo Stato. Inoltre, non hanno costi di sottoscrizione o di rimborso e il funzionamento è molto semplice anche per chi ha poca esperienza finanziaria.

Quali sono dunque i migliori buoni fruttiferi postali di maggio 2026, quelli che offrono un rendimento che arriva fino al 4%?

Le caratteristiche dei buoni fruttiferi postali

I buoni postali si possono acquistare presso gli uffici postali oppure online e sono disponibili sia in formato cartaceo che dematerializzato.

Nel caso si scelga la prima opzione, viene rilasciato un documento fisico che deve essere conservato con attenzione. Sarà infatti necessario presentarlo al momento del rimborso presso l’ufficio postale.

I Bfp dematerializzati, invece, esistono solo in formato digitale e risultano più pratici da gestire. Per sottoscriverli è però necessario avere un conto di regolamento, come un libretto di risparmio postale o un conto corrente BancoPosta, intestato allo stesso titolare del buono. Il vantaggio principale di quest’ultima soluzione è la semplicità delle operazioni. Alla scadenza, infatti, sia il capitale che gli interessi vengono accreditati automaticamente sul conto collegato, senza bisogno di recarsi allo sportello.

I migliori di maggio 2026 sono:

i buoni dedicati ai minori;

il buono premium 4 anni;

i 3×4 con premio;

gli ordinari;

il buono a cedola 8 anni;

il buono Rinnova 4 anni.

Buoni dedicati ai minori

Tra i migliori buoni fruttiferi postali di maggio 2026 ci sono quelli dedicati ai minori fino ai 16 anni e mezzo di età con interessi che maturano fino alla loro maggiore età.

Si possono sottoscrivere in forma cartacea se si è un genitore, un conoscente o familiare purché maggiorenne.

In forma dematerializzata solo se si è il tutore legale o il genitore. In quest’ultimo caso è necessario essere titolari di un libretto di risparmio Smart o di un conto corrente BancoPosta, in alternativa i buoni si possono acquistare direttamente dal libretto minori.

I rendimenti annui lordi di questi titoli sono i seguenti:

2% dopo 1 anno e 6 mesi o 2, 3, 4 e 5 anni;

2,25% dopo 6 o 7 anni;

2,50% dopo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 o 15 anni;

3% dopo 16 anni;

4% dopo 17 o 18 anni.

Per l’acquisto il richiedente deve portare questi documenti:

tessera sanitaria su supporto plastificato o codice fiscale;

carta di identità italiana o di un paese Ue;

patente di guida italiana;

passaporto italiano o Ue;

passaporto extracomunitario insieme a una traduzione giurata se è redatto in lingua diversa dall’inglese.

Del minore servono invece:

tessera sanitaria su supporto plastificato o codice fiscale;

carta di identità o passaporto;

certificato di nascita.

Buono Premium 4 anni

Per brevi investimenti, il miglior buono fruttifero postale è il Premium 4 anni che dura 4 anni.

Non è però un titolo sottoscrivile da tutti ma solo da chi ha un libretto di risparmio Smart oppure ordinario e apporta nuova liquidità dal 3 aprile 2026 entro il 7 maggio 2026, salvo chiusura anticipata dell’offerta. La nuova liquidità si può apportare solo in queste modalità:

accredito dello stipendio o della pensione;

versamento di assegni bancari o circolari;

bonifico bancario.

Il nuovo denaro versato sui libretti postali o conti BancoPosta può essere poi trasferito sul libretto Smart per acquistare il titolo mediante girofondo.

Il rendimento annuo effettivo del buono Premium 4 anni è del 3%.

Il rimborso si può chiedere infine in ogni momento ma prima dei quattro anni si ha diritto solo al riconoscimento della cifra investita e non degli interessi.

Buoni postali 3×4 con premio

I buoni postali 3×4 con premio hanno una durata di 12 anni e offrono dei rendimenti predefiniti e crescenti che vengono riconosciuti dopo il 3°, il 6°, il 9° e il 12° anno.

Il rimborso si può chiedere in qualsiasi momento ma prima dei tre anni si ottiene solo il capitale al netto degli eventuali oneri di natura fiscale.

Le condizioni in vigore dall’8 aprile 2026 sono le seguenti:

1% rendimento effettivo annuo lordo dopo il 3° anno;

1,50% dopo il 6° anno;

2% dopo il 9° anno;

2,50% dopo il 12° anno.

Il rendimento effettivo annuo lordo comprensivo di premio a scadenza è invece:

1% dopo il 3° anno;

1,50% dopo il 6° anno;

2% dopo il 9° anno;

2,87% dopo il 12° anno.

Il premio lordo, esclusivamente a scadenza e unicamente sul valore nominale, è del 6%.

Buoni fruttiferi postali ordinari

Tra i Bfp che offrono tassi di interesse più alti ci sono anche gli ordinari che durano 20 anni.

I rendimenti di questi titoli sono fissi e crescenti e riconosciuti a partire dal 1° anno. Significa che prima dei dodici mesi in caso di rimborso si ottiene solo il riconoscimento del denaro depositato e non degli interessi.

Dalle condizioni in vigore dal 24 giugno 2025, si evince che i rendimenti annui lordi alla fine di ciascun periodo sono:

0,75% dopo il 1-2-3-4 anni;

0,90% dopo 5 anni;

1,04% dopo 6 anni;

1,14% dopo 7 anni;

1,25% dopo 8 anni;

1,36% dopo 9 anni;

1,47% dopo 10 anni;

1,57% dopo 11 anni;

1,64% dopo 12 anni;

1,75% dopo 13 anni;

1,86% dopo 14 anni;

1,97% dopo 15 anni;

2,07% dopo 16 anni;

2,18% dopo 17 anni;

2,28% dopo 18 anni;

2,37% dopo 19 anni;

2,50% dopo 20 anni.

Buono fruttifero postale a cedola 8 anni

Il buono fruttifero postale a cedola è una soluzione comoda per chi desidera interessi corrisposti mediante l’accredito di cedole trimestrali.

Dura 8 anni e offre i seguenti tassi effettivi di rendimento lordo alla fine di ciascun periodo:

1% dopo 1 anno;

1,13% dopo 2 anni;

1,25% dopo 3 anni;

1,37% dopo 4 anni;

1,50% dopo 5 anni;

1,62% dopo 6 anni;

1,74% dopo 7 anni;

2% dopo 8 anni.

Gli interessi, al netto delle imposte, vengono riconosciuti tramite cedole con cadenza semestrale fino alla scadenza degli otto anni.

L’importo di ogni cedola viene determinato moltiplicando il valore nominale investito per il corrispondente tasso cedolare annuo diviso due.

In caso di uno o più rimborsi anticipati parziali, ai fini della determinazione del valore di ogni cedola si farà riferimento al valore nominale residuo.

Buono Rinnova 4 anni

Infine, tra i buoni postali che rendono di più a maggio 2026 per brevi investimenti c’è il Rinnova 4 anni che dura 4 anni e offre un tasso di rendimento predefinito alla scadenza che è del 2% annuo lordo.

Non è però un titolo sottoscrivibile da tutti ma solo da chi ha rimborsato buoni scaduti, tranne quelli dedicati ai minori e dei Buoni 4 anni risparmio semplice, a partire dal 15 settembre 2024 e durante il periodo di collocamento.

Si possono inoltre acquistare se si sono rimborsati buoni ordinari trentennali dopo la fine del periodo di fruttuosità oppure se sono stati portati a scadenza i Supersmart dal 1° ottobre 2024.

Alcuni esempi di rendimento

Supponendo di voler investire 3.500 euro in alcuni buoni fruttiferi postali, dal calcolatore messo a disposizione da Poste Italiane si evince che si ottiene un rendimento effettivo alla fine del periodo di:

3.752,45 euro con i buoni Rinnova 4 anni;

3.884,37 euro con i buoni 4 anni Premium;

4.739,97 euro con i 3×4 con Premio di cui 183,75 euro di premio netto alla scadenza;

5.455,77 euro con gli ordinari;

497,68 euro con le cedole nette corrisposte alla scadenza.