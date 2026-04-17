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iStock Un designer utilizza materiali ecosostenibili progettando imballaggi

Il design italiano non è solo una questione di estetica. È un sistema produttivo, culturale e industriale che negli ultimi anni ha saputo reinventarsi guardando al futuro. Oggi, accanto alla tradizione e all’innovazione tecnologica, c’è un tema che guida sempre più scelte e strategie: la sostenibilità. Non si tratta più di una semplice tendenza o di greenwashing, ma di una trasformazione concreta che coinvolge materiali, processi produttivi e modelli di consumo.

Italia: Paese del design sempre più ecosostenibile

In fatto di design, l’Italia si è ritagliata un ruolo da protagonista nel panorama internazionale, dimostrando che è possibile coniugare qualità, efficienza e, cosa non meno importante, rispetto per l’ambiente. La nostra industria del design e dell’arredamento si conferma la più efficiente d’Europa.

Dal rapporto di ClimateSeed, startup green che si occupa della misurazione dell’impronta di carbonio, presentato durante la design week del 2025, è emerso l’Italia è al primo posto nella riduzione delle emissioni. Il nostro Paese ha prodotto soli 26 kg di CO₂ ogni 1.000 euro di produzione, ben al di sotto dei principali competitor europei come Germania (43 kg), Francia (49 kg) e Spagna (oltre 200 kg).

A spingere questa evoluzione non è solo una maggiore consapevolezza delle aziende, ma anche un quadro normativo sempre più stringente. Il regolamento Ecodesign, entrato in vigore nel 2024, ha imposto nuovi standard che obbligano a ripensare i prodotti in termini di durata, riparabilità e riciclabilità.

Non solo, anche i consumatori stanno cambiando i propri gusti: chiedono sempre di più prodotti sostenibili, etici e dalla filiera trasparente. Questo ha portato le imprese a investire in efficienza energetica, riduzione degli sprechi e ottimizzazione della logistica. Col risultato di un sistema che non solo riduce l’impatto ambientale, ma diventa anche più competitivo.

Abbiamo provato anche in passato a essere ecosostenibili

Facendo un breve balzo nel passato, non dobbiamo credere che l’idea di un design sostenibile sia nata oggi. Nei primi decenni del Novecento – ovvero nel periodo artistico dell’Art Decò e Liberty – esistevano già tentativi concreti di utilizzare materiali alternativi alla plastica, molto prima della sua diffusione su larga scala. Un esempio interessante è la galalite, una bioplastica ottenuta dalla caseina del latte trattata con formaldeide.

Questo materiale veniva utilizzato per realizzare oggetti di uso quotidiano come bottoni, pettini, bijoux e accessori da scrittoio. Il suo successo era legato alla capacità di imitare materiali più costosi come avorio, tartaruga o corallo, oltre alla facilità di colorazione.

Tuttavia, la galalite presentava dei limiti tecnici importanti. Era sensibile all’umidità e agli urti, difficile da lavorare, inadatta alla produzione industriale su larga scala e grandi dimensioni. Inoltre non poteva essere stampata come le plastiche moderne e richiedeva tempi di lavorazione molto lunghi. Si può dire che l’intuizione c’era, ma mancavano le tecnologie per renderla davvero competitiva.

Oggi, a distanza di quasi un secolo, quella stessa intuizione è tornata attuale. Designer e accademici hanno ripreso in mano la sfida dando alla caseina una nuova possibilità. Stanno riscoprendo questa proteina del latte sviluppando nuove bioplastiche più performanti e atossiche, dimostrando che alcune idee erano buone ma in anticipo sui tempi e sullo sviluppo tecnologico.

Siamo campioni di riciclo in Europa

Se c’è un ambito in cui l’Italia eccelle davvero, è quello dell’economia circolare. I numeri del rapporto Il riciclo in Italia 2025 della Fondazione per lo Sviluppo sostenibile, su dati Eurostat, sono chiari: nel 2024 il tasso di utilizzo circolare della materia ha raggiunto il 21,6%, quasi il doppio della media europea.

Ancora più positivo è il dato sul riciclo degli imballaggi, che ha superato il 76%, centrando con anni di anticipo gli obiettivi fissati dall’Ue – i dati preliminari del Conai (il Consorzio Nazionale Imballaggi) per il 2026, tuttavia, annunciano una lieve flessione che ribassa il dato di circa un punto percentuale rispetto agli anni precedenti.

Alcune nostre filiere rappresentano delle vere e proprie eccellenze: carta e cartone, acciaio e vetro registrano percentuali di recupero tra le più alte in Europa. Questo significa che una grande quantità di materiali viene reimmessa nel ciclo produttivo, riducendo la necessità di nuove risorse.

Nel mondo del pensiero progettuale questo si traduce col concetto del circular design, un approccio che mira a eliminare rifiuti e inquinamento fin dalla fase di ideazione del prodotto.

Nuovi materiali: la natura come ispirazione

Negli ultimi anni, il design italiano ha iniziato a guardare sempre più alla natura come fonte d’ispirazione. Non si tratta solo di estetica, ma di un vero cambio di standard che coinvolge materiali e processi produttivi.

Tra le innovazioni più interessanti c’è il micelio, una struttura derivata dai funghi che può essere utilizzata per creare materiali simili al cuoio, già impiegati in sedute e complementi d’arredo.

Accanto a questo troviamo i biocompositi realizzati con fibre vegetali e materiali naturali, alcuni dei quali sono persino in grado di migliorare la qualità dell’aria grazie a proprietà fotocatalitiche – un’applicazione molto utile per esempio negli ospedali, se ci pensiamo.

Non mancano poi soluzioni più diffuse, ma altrettanto strategiche, come l’utilizzo di alluminio riciclato, vetro recuperato, plastiche rigenerate e legno certificato. Anche le imbottiture stanno cambiando, con fibre ottenute dal recupero di bottiglie di plastica, che trovano nuova vita nel settore dell’arredo. Infine, la stampa 3D – una delle rivoluzioni di questo secolo – sta aprendo a scenari completamente nuovi, permettendo di creare oggetti a partire da materiali rigenerati e riducendo al minimo gli scarti.