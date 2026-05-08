PNRR, ultima chiamata per le PMI: cosa resta davvero da monitorare prima del 30 giugno 2026

Nel rush finale del Piano, non tutte le opportunità sono nuovi bandi. Per molte imprese il valore è ormai in crediti d’imposta da monitorare, investimenti già avviati, appalti, subforniture, rendicontazione, energia e filiere

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

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Il PNRR non è più una sigla da convegno. Per molte imprese, nel 2026 è diventato una domanda operativa: c’è ancora qualcosa da prendere oppure il tempo utile è finito? La risposta non è un sì o un no. Alcune misure sono ancora da usare, altre solo da monitorare, altre ancora non passano più da un bando diretto, ma dal mercato generato dai progetti già finanziati: appalti, forniture, cantieri, consulenze, collaudi, rendicontazioni e servizi tecnici.

Per le PMI, l’ultimo sprint del PNRR non è una caccia al bando miracoloso. È un esercizio di triage: capire dove ha ancora senso concentrare tempo, documenti, consulenti e risorse finanziarie, e dove invece il rischio è arrivare tardi.

Il quadro generale è ormai maturo. Il PNRR italiano vale 194,4 miliardi di euro, divisi tra 122,6 miliardi di prestiti e 71,8 miliardi di sovvenzioni. Secondo Italia Domani, dopo l’ottava rata le risorse incassate dall’Italia ammontano a 153,2 miliardi di euro, pari a circa il 78,8% del totale.

PNRR 2026: perché il 30 giugno è una data spartiacque

Il 30 giugno 2026 è la data che segna il traguardo europeo del Piano, ma non va letta in modo semplificato. Non tutti gli interventi funzionano allo stesso modo: per alcuni la data riguarda il completamento fisico del progetto, per altri il raggiungimento di target e milestone, per altri ancora la produzione delle evidenze necessarie alla rendicontazione.

Openpolis ha segnalato un punto importante: non tutti gli investimenti devono necessariamente concludersi entro il 30 giugno 2026, ma la scadenza diventa perentoria quando il certificato di esecuzione lavori costituisce l’evidenza per dimostrare il raggiungimento del target. Inoltre, le misure PNRR per cui i progetti devono concludersi entro giugno 2026 sono 60.

Questo cambia la prospettiva per le imprese. La domanda non è solo “ci sono ancora fondi?”, ma “ci sono ancora progetti da completare, documentare, servire, collaudare o rendicontare?”. La fase finale del PNRR non riguarda soltanto chi presenta domanda, ma anche chi fornisce competenze, tecnologie, lavori e servizi.

Cosa resta davvero per le PMI: non solo bandi, ma opportunità residue

Nel 2026 il PNRR è meno una piattaforma di nuovi avvisi e più un ecosistema di opportunità residue. Alcune misure restano operative o rifinanziate. Altre risultano formalmente monitorabili, ma con risorse esaurite. Altre ancora hanno chiuso gli sportelli, ma possono generare lavoro indiretto nelle filiere.

Per una PMI, questo significa distinguere almeno quattro categorie:

misure utilizzabili subito

misure da monitorare per scorrimenti o nuove disponibilità

strumenti ordinari ma ancora rilevanti per investimenti produttivi

opportunità indirette dentro appalti, subforniture, cantieri e servizi professionali.

La vera selezione, ormai, non è tra chi “crede” nel PNRR e chi no. È tra imprese che hanno già un progetto cantierabile e imprese che iniziano solo ora a cercare un incentivo. Nel secondo caso, il tempo è il vincolo più serio.

Transizione 5.0: la misura da monitorare con più attenzione

Transizione 5.0 è stata la misura simbolo dell’incrocio tra digitale, industria ed energia. Il credito d’imposta premia investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale, purché generino una riduzione dei consumi energetici: almeno il 3% sulla struttura produttiva o il 5% sul processo interessato dall’investimento.

Ma nel 2026 va trattata con cautela. Il GSE segnala che le risorse dei Piani Transizione 5.0 e Transizione 4.0 sono esaurite. Le imprese possono, comunque, continuare a inviare comunicazioni di prenotazione; in caso di nuova disponibilità di risorse, la comunicazione avverrà secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle domande.

Questo significa che Transizione 5.0 non va raccontata come un canale pienamente disponibile. Va, invece, monitorata per eventuali scorrimenti, rinunce, rimodulazioni o nuove disponibilità. Per le imprese già in procedura, il tema è diverso: ordini, completamenti, certificazioni, risparmio energetico, cumulo, perizie e comunicazioni vanno gestiti senza errori.

Nuova Sabatini e investimenti produttivi: perché resta centrale per le PMI

La Nuova Sabatini non è semplicemente “un pezzo di PNRR”, ma resta uno degli strumenti più pratici per le PMI che vogliono investire in macchinari, attrezzature, impianti, hardware, software e tecnologie digitali. Il MIMIT la definisce una misura per facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo.

La Legge di Bilancio 2026 ha rifinanziato la Nuova Sabatini con 650 milioni di euro per il biennio 2026-2027: 200 milioni per il 2026 e 450 milioni per il 2027.

Per una PMI, la Sabatini è spesso più leggibile di altri strumenti: non promette una trasformazione totale dell’impresa, ma sostiene investimenti produttivi concreti. È, quindi, una misura da monitorare soprattutto per chi ha già un piano di acquisto o leasing e vuole combinare credito bancario, contributo e investimento industriale.

Energia e autoproduzione: il PNRR visto dalla bolletta

Il tema energetico è uno dei più rilevanti per il dopo-PNRR. La crisi dei prezzi dell’energia ha mostrato quanto la competitività delle imprese dipenda dalla capacità di ridurre consumi, autoprodurre e stabilizzare i costi.

Tra le misure da monitorare c’è l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI, con agevolazioni per impianti fotovoltaici e minieolici. Il MIMIT indica che la misura riguarda PMI su tutto il territorio nazionale, con alcune esclusioni settoriali, e richiede il rispetto del principio DNSH.

Per le imprese energivore, manifatturiere o con consumi stabili durante il giorno, il tema non è solo ambientale. È industriale e geopolitico: meno dipendenza dai prezzi esterni, più prevedibilità dei costi, maggiore resilienza rispetto agli shock energetici europei.

Contratti di sviluppo e filiere: dove le PMI entrano come partner, non solo beneficiarie

I Contratti di sviluppo sono strumenti pensati per investimenti di grandi dimensioni nei settori industriale, agroindustriale, turistico e della tutela ambientale. Invitalia indica una soglia minima di investimento di 20 milioni di euro, ridotta a 7,5 milioni per alcuni progetti di trasformazione agricola e turistici localizzati nelle aree interne o relativi al recupero di strutture dismesse.

Per molte PMI, quindi, il punto non è essere beneficiarie dirette, ma entrare come partner, fornitrici o subfornitrici di progetti più grandi. Lo stesso vale per le filiere strategiche e per gli strumenti Net Zero, legati alla produzione di batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori e tecnologie a zero emissioni nette.

Il messaggio per le imprese è chiaro: non tutto ciò che conta passa da una domanda presentata direttamente dalla PMI. A volte l’opportunità è stare nella catena del valore giusta.

Appalti, cantieri e servizi: il mercato PNRR che resta aperto anche senza bando diretto

La sezione più sottovalutata del PNRR finale è il mercato indiretto. Nel 2026 molte PMI possono intercettare il Piano non chiedendo fondi, ma lavorando dentro progetti già finanziati.

Le aree sono molte: edilizia, impiantistica, progettazione, ICT, cybersecurity, gestione documentale, formazione, servizi tecnici, collaudi, manutenzione, monitoraggio, contabilità lavori, supporto amministrativo, rendicontazione e verifiche DNSH.

Le linee guida PNRR pubblicate dalla Struttura di missione ad aprile 2026 confermano proprio il peso della fase conclusiva: sono state adottate indicazioni operative per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e milestone, con modelli per certificato di ultimazione lavori e regolare esecuzione o fornitura.

Per professionisti, consulenti, imprese tecniche e fornitori specializzati, questa è una domanda reale di mercato. Non è “nuovo PNRR”, ma è PNRR da chiudere bene.

Il Sud e le filiere locali: dove il PNRR può ancora fare differenza

Il Mezzogiorno resta uno dei terreni più importanti del Piano, ma nell’ultimo sprint la questione non è solo quante risorse siano destinate al Sud. È quanta capacità esista di trasformare fondi, appalti e progetti in investimenti completati, imprese coinvolte e competenze territoriali.

Energia, logistica, ZES unica, infrastrutture, agroalimentare, turismo, manifattura e green economy sono aree in cui le PMI del Sud possono avere ancora spazio. Ma il rischio è che le opportunità vadano soprattutto alle imprese più strutturate: quelle con consulenti, liquidità, capacità tecnica, certificazioni e tempi di risposta rapidi.

Il PNRR, in questa fase, misura anche la capacità amministrativa ed economica dei territori. Non basta che una misura esista; serve che imprese, enti locali, banche e consulenti riescano a trasformarla in un progetto eseguibile.

Gli errori da evitare nell’ultimo sprint

Il primo errore è cercare bandi senza verificare se le risorse siano ancora disponibili. Il caso di Transizione 5.0 mostra bene la differenza tra una misura “monitorabile” e una misura realmente aperta con capienza immediata.

Il secondo errore è confondere strumenti diversi: credito d’imposta, contributo a fondo perduto, finanziamento agevolato, garanzia pubblica, appalto o subfornitura non sono la stessa cosa. Cambiano tempi, documenti, rischi e impatto sulla liquidità.

Il terzo errore è sottovalutare la rendicontazione. DNSH, certificazioni, perizie, ordini, pagamenti, tracciabilità, regolare esecuzione e documentazione tecnica non sono dettagli formali. Nell’ultimo miglio diventano la condizione per non perdere il beneficio.

Il quarto errore è aspettare giugno. Se un’impresa non ha ancora un progetto, un preventivo, un piano finanziario e una verifica dei requisiti, molte finestre potrebbero essere già troppo strette.

La checklist per PMI e professionisti prima del 30 giugno

Prima di inseguire l’ennesima misura, una PMI dovrebbe costruire una verifica in dieci passaggi:

controllare quali investimenti erano già programmati verificare lo stato aggiornato di MIMIT, GSE, Invitalia, Regione e Camera di commercio distinguere fondi PNRR, fondi regionali, FESR, FSC e strumenti ordinari mappare appalti, forniture e subforniture nel proprio territorio aggiornare DURC, visure, rating, certificazioni e documentazione aziendale predisporre preventivi, schede tecniche, perizie e diagnosi energetiche stimare tempi reali di consegna, installazione, collaudo e pagamento verificare cumuli, incompatibilità e limiti sugli aiuti di Stato calcolare cash flow, anticipo finanziario e tempi di incasso farsi assistere da consulenti qualificati, evitando scorciatoie documentali.

Dopo il PNRR: cosa cambia per le imprese

Il dopo-PNRR non sarà il ritorno al vuoto, ma a un sistema più selettivo. La stagione dei grandi fondi straordinari lascia spazio a strumenti più legati a politica industriale, energia, AI, cybersecurity, tecnologie pulite, difesa, supply chain e competitività europea.

Per le PMI la lezione è chiara: il vantaggio non sarà più soltanto trovare il bando giusto, ma avere capacità progettuale. Le imprese che sapranno documentare investimenti, misurare risparmi energetici, dialogare con filiere, usare consulenza qualificata e costruire partnership saranno più pronte anche per il ciclo successivo di fondi europei e nazionali.

Le misure da monitorare prima del 30 giugno

Misura/area Stato da verificare nel 2026 Per chi è rilevante Cosa monitorare prima del 30 giugno Rischio principale Transizione 5.0 Risorse esaurite, prenotazioni ancora inviabili in attesa di eventuali disponibilità Imprese con investimenti digitali ed energetici Comunicazioni GSE, scorrimenti, completamenti, certificazioni, risparmio energetico Confondere misura monitorabile con risorse disponibili Transizione 4.0 residua Risorse esaurite secondo GSE, da seguire per pratiche già avviate Imprese con beni strumentali digitali Interconnessione, perizie, comunicazioni, documentazione tecnica Perdere beneficio per errori formali Nuova Sabatini Rifinanziata per il 2026-2027 PMI che investono in macchinari, software, impianti Domande, plafond, banca/intermediario, beni nuovi Sottovalutare tempi bancari e requisiti Autoproduzione FER PMI Misura da monitorare su sportelli e disponibilità PMI energivore, manifatturiere, servizi con consumi stabili Fotovoltaico, accumuli, DNSH, diagnosi energetica Arrivare senza progetto tecnico pronto Contratti di sviluppo / Net Zero Strumenti per grandi investimenti e filiere Imprese strutturate e PMI partner Sportelli, partnership, filiere, subforniture Pensare che siano adatti a micro-investimenti Competence center / EDIH Supporto tecnologico e assessment alle PMI PMI in digitalizzazione e innovazione Servizi, voucher, test before invest, formazione Non usare servizi perché non percepiti come incentivo diretto Appalti PNRR Mercato ancora rilevante nella fase finale Edilizia, ICT, impianti, consulenza, forniture Gare, subappalti, requisiti, tempi, pagamenti Esporsi a tempi stretti e responsabilità non valutate Bandi regionali collegati Variabili per Regione e fonte finanziaria PMI territoriali e consulenti FESR, FSC, PNC, Camere di commercio Confondere fondi regionali con PNRR diretto Audit energetici Utili per 5.0, FER ed efficientamento Imprese con consumi elevati Diagnosi, baseline consumi, certificazioni Non dimostrare il risparmio energetico Formazione e competenze Opportunità dirette o indirette PMI, enti formazione, consulenti Digitale, green, AI, cybersecurity, fondi interprofessionali Trattare la formazione come costo e non come requisito competitivo

Il vero lascito del PNRR non è il bando, ma il metodo

Il rush finale del PNRR non va letto soltanto come l’ultima corsa ai fondi disponibili. Per molte PMI è, piuttosto, una prova di maturità: capire se esiste ancora una misura utilizzabile, distinguere una finestra realmente aperta da una solo monitorabile, valutare tempi tecnici e finanziari, predisporre documenti corretti e decidere se entrare direttamente o indirettamente nei progetti ancora in movimento.

È qui che cambia il significato del Piano. Nella fase iniziale il PNRR è stato raccontato come una grande riserva di risorse. Nel 2026 diventa una verifica sulla capacità delle imprese di trasformare quelle risorse in investimenti misurabili: macchinari, risparmio energetico, digitalizzazione, competenze, filiere, forniture, servizi e nuovi posizionamenti industriali.

Per le PMI, quindi, la domanda diventa più selettiva: “ho un progetto abbastanza pronto, documentato e sostenibile per entrare nell’ultimo miglio?”. Chi ha già investimenti programmati, fornitori attivati, diagnosi energetiche, certificazioni, consulenti e liquidità può ancora trovare spazio. Chi parte da zero rischia, invece, di inseguire annunci, sportelli e scorrimenti senza avere il tempo necessario per trasformarli in opportunità reali.

Il vero lascito del PNRR, allora, potrebbe non essere solo nei miliardi spesi, ma nel metodo che lascia alle imprese: leggere i bandi con più rigore, costruire progetti prima degli incentivi, misurare risultati, rendicontare correttamente, lavorare in filiera e collegare digitale, energia e competitività.

Perché il 30 giugno può chiudere una fase straordinaria di finanziamenti, ma non chiude la partita decisiva: quella sulla capacità delle PMI italiane di restare dentro la nuova politica industriale europea.