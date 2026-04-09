Buono fruttifero 4 anni Premium con tasso al 3%, rendimenti e come investire

Come sottoscrivere il nuovo buono fruttifero postale 4 anni Premium che permette di investire in sicurezza e con un rendimento fisso

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Alessandra Di Bartolomeo

Giornalista di economia

Giornalista esperta di risparmio, ha maturato una vasta esperienza nella divulgazione di questioni economiche.

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Buono fruttifero 4 anni Premium con tasso al 3%, rendimenti e come investire
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Insegna di Poste Italiane fuori da un ufficio postale

L’8 aprile 2026 è tornato disponibile uno dei buoni fruttiferi postali più interessi se si vuole investire nel breve periodo. Si tratta del Premium 4 anni, soluzione semplice e adatta anche per chi ha poca esperienza negli investimenti. Non è però accessibile a tutti perché può essere sottoscritto soltanto da chi apporta nuova liquidità.

Ecco dunque come funziona, che tasso di interesse offre, quali sono le sue principali caratteristiche e quando può convenire davvero.

Le caratteristiche dei buoni postali 4 anni Premium

I buoni postali 4 anni Premium sono disponibili soltanto in forma digitale, significa che non viene rilasciato un documento cartaceo e tutto viene registrato sul libretto postale. Per sottoscriverli è quindi necessario avere un libretto, anche cointestato fino a un massimo di quattro persone (ma non tra maggiorenni e minorenni).

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