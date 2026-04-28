Milano e Design Week trascinano il turismo 2026: hotel verso il sold-out e forte crescita della domanda internazionale

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

ANSA Aumento prenotazioni e presenze hotel a Milano per la Design week.

Le festività primaverili del 2026 confermano il buon momento del turismo italiano e, ancora una volta, Milano si distingue come la destinazione capace di trainare la domanda internazionale. A fare la differenza è soprattutto l’effetto della Design deek, che tra Salone del Mobile e Fuorisalone continua a rappresentare uno degli eventi più potenti in termini di attrattività turistica e impatto sull’industria dell’ospitalità. E dimostrarlo sono i numeri delle presenze e prenotazioni online.

Il traino della Design week e il tutto esaurito a Milano

L’impatto degli eventi legati al design sulla città è evidente analizzando i dati sulla saturazione delle piattaforme di prenotazione digitale (OTA). Secondo le rilevazioni del ministero del Turismo, nella settimana del 20 aprile 2026 la percentuale di strutture prenotate online è passata in breve tempo dal 39,9% al 62,1%, segnando un incremento di 22,2 punti percentuali (Fonte: Ministero del Turismo).

Con una stima di 316.000 presenze complessive, il comparto alberghiero milanese ha sfiorato il sold-out. Questo afflusso massiccio non ha solo garantito l’occupazione delle camere, ma ha condizionato l’intero mercato, spingendo gli operatori a una gestione strategica dei prezzi per rispondere a una domanda estremamente robusta. I listini dei prezzi delle camere d’albergo – e in generale degli alloggi destinati a turisti e visitatori di passaggio – non sono rimasti infatti uguali. Le tariffe sono aumentate man mano che le camere si esaurivano, e questo ha permesso di massimizzare i profitti sui pochi slot rimasti (quelli solitamente venduti a prezzi altissimi ai visitatori “last minute” o corporate).

L’andamento dei prezzi

A confermare che il trend dei prezzi al rialzo è stato spinto soprattutto dalla Designe week sono i numeri registrati nella settimana del 27 aprile 2026. Una volta conclusa la manifestazione, infatti, il mercato ha subito una correzione: il prezzo medio delle camere è sceso dell’8,5% rispetto alla stessa settimana del 2025.

Questo calo non indica una crisi, ma un ritorno a una gestione dei prezzi più ordinaria dopo l’eccezionalità dei giorni del Salone. Tuttavia, l’aspetto più interessante è la reazione dei turisti: nonostante i prezzi più bassi, l’occupazione delle strutture è cresciuta dell’8,7%. Questo dimostra che esiste una fetta consistente di viaggiatori che monitora attentamente i costi e sceglie di visitare la città nei periodi immediatamente successivi ai grandi eventi, quando l’offerta ricettiva torna a essere più accessibile ma l’attrattività della destinazione resta intatta.

Milano emerge a tal proposito come la città più solida nel panorama turistico nazionale, registrando un tasso di occupazione superiore del 15,5% rispetto alla media delle altre destinazioni analizzate. Il successo milanese non si esaurisce con le fiere, ma poggia sulla capacità di fondere gli impegni di lavoro (business) con il tempo libero (leisure) e sulla facilità con cui la città è raggiungibile dall’estero, fattore questo che la rende una scelta naturale per il turismo internazionale. C’è infine una rete di mostre, musei e quartieri della moda che garantisce un flusso costante di visitatori, indipendentemente dal calendario fieristico.

Turismo e flussi internazionali: sempre più stranieri scelgono l’Italia

L’analisi dei dati per la primavera 2026 rivela che il successo del turismo italiano non dipende più soltanto dai ponti festivi del calendario, ma è alimentato da una domanda internazionale sempre più diversificata e solida. Se in passato la concentrazione dei viaggiatori era legata ai flussi interni, oggi sono i turisti provenienti dall’estero a garantire la stabilità del settore.

A fare la differenza nel 2026 è soprattutto l’interesse crescente dei mercati a lungo raggio. Paesi come gli Stati Uniti e l’India mostrano incrementi significativi, portando in Italia una tipologia di viaggiatore con un’alta capacità di spesa. Questo profilo di turista non si limita alla visita veloce, ma tende a investire maggiormente in servizi di qualità, ristorazione e retail, generando un impatto economico più profondo sul territorio.

Accanto alle nuove potenze del turismo mondiale, restano fondamentali i mercati di prossimità e quelli in ripresa, quali Germania e Regno Unito, ma anche Cina e Giappone (che mostrano una crescita più moderata ma costante).