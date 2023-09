iPhone 15 bollente: cosa fare subito se si surriscalda

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Fonte: ANSA iPhone 15 in esposizione

Come per ogni lancio, Apple ha generato un’onda lunga di discussioni ed esaltazione per il suo nuovo iPhone 15. In tanti in fila per poter ottenere il nuovo modello, disponibile anche nelle versioini Plus, Pro e Pro Max, ma non tutto sta andando secondo i pieni. Al di là della lotta a distanza tra utenti iOS e Android, stavolta c’è qualcosa di oggettivamente problematico. Non riguarda le funzioni o gli aggiornamenti di sistema che, per alcuni, non giustificherebbero il prezzo, bensì della temperatura.

Il livello di calore emanato dall’iPhone 15 è preoccupante. Nessun rischio esplosione, sia chiaro. Il tempo delle batterie altamente a rischio sembra ormai lontano, o almeno si spera. Ciò che è da valutare, e in merito si attende una risposta da parte dell’azienda di Cupertino, è il rischio danno subito dallo smartphone stesso, a pochi giorni dall’acquisto.

Surriscaldamento iPhone 15: cosa fare

Gli scenari evidenziati online da numerosi utenti sono differenti. Da una parte c’è chi nota il problema del surriscaldamento dell’iPhone 15 durante la ricarica via cavo. Qualcosa di normale, entro certi limiti. Altri invece sottolineano come siano funzioni standard come la fotocamera a generare un affaticamento del dispositivo, tale da diventare bollente al tatto nella scocca posteriore.

Non manca poi chi ha effettuato dei test, con tanto di misuratore, mostrando come il nuovo smartphone della Apple aumenti di temperatura pur senza fare nulla. I test sono stati effettuati poi anche da The Wall Street Journal e Bloomberg. In entrambi i casi si è giunti alla stessa conclusione: il calore eccessivo può far degradare rapidamente la batteria.

Cosa fare dunque nel frattempo? Se si riscontra un surriscaldamento eccessivo del proprio iPhone 15, sarebbe il caso di evitare di sottoporlo a eccessivo stress. Si consiglia di verificare le situazioni nelle quali si registra tale innalzamento della temperatura, per poi rivolgersi presso il negozio d’acquisto e richiedere delucidazioni in merito al da farsi. Tutti gli smartphone sotto attualmente sotto garanzia, considerando quanto di recente siano giunti sul mercato. Ogni cliente è per questo totalmente al sicuro.

Scocca in titanio sotto attacco

Detto ciò, non mancano utenti che non hanno riscontrato alcun problema. Un generale riscaldamento del dispositivo è comprensibile, del resto. In tanti attendono la risposta di Apple, che potrebbe tentare di risolvere il tutto con un aggiornamento. Difficile pensare che si possa procedere con un rapido ritiro dei dispositivi, con sostituzione gratuita garantita di una componente interna. Sarebbe un duro colpo d’immagine per la casa, a un passo dal grande lancio avvenuto.

Che messaggio darebbe poi tutto questo anche in vista futura, considerando il tanto atteso lancio sul mercato del Vision Pro. Alcuni infatti già dubitano della possibilità di un utilizzo intensivo del sistema di immersione digitale.

Al di là dell’ipotetico fix in fase d’aggiornamento, c’è chi punta il dito contro la scocca in titanio. Ne ha parlato online un noto analista della TF International Securities, Ming-Chi Kuo. Il nuovo design potrebbe comportare una problematica nella dissipazione del calore. È stato scelto un telaio in titanio, cattivo conduttore di calore. La sua minor massa contribuirebbe al mancato assorbimento.

Anche lui è però dell’idea che un aggiornamento software potrebbe bastare per concludere questa vicenda ed evitare ulteriori problematiche per i clienti in tutto il mondo. Per garantire un risultato eccellente, però, la casa di Cupertino potrebbe essere costretta a limitare le prestazioni del processore.

