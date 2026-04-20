Fuorisalone, l’evento diffuso che conferma Milano capitale del design

Data journalist specializzato in economia, Medio Oriente e analisi sportive senza dimenticare la Storia. Spiega la realtà con grafici, mappe e dataviz.

GettyImages

Con la Milano Design Week torna il Fuorisalone dal 20 al 26 aprile, l’evento diffuso che trasforma Milano in una piattaforma urbana del design. Nel 2026 ci saranno 1.055 eventi, organizzati da 705 brand e attivi in più di 550 location in tutta la città.

In vent’anni, il Fuorisalone è passato da circuito spontaneo a infrastruttura economica e culturale, capace di dare una nuova forma (visto che si parla di design) al rapporto tra evento, città e produzione.

Come il Fuorisalone è diventato protagonista della Design Week

All’inizio degli anni 2000 il Fuorisalone contava poche centinaia di eventi, concentrati in alcune aree centrali. Nel giro di due decenni la scala cambia completamente. Nel 2025 gli eventi superano quota 1.100, i brand coinvolti arrivano a circa 820, e soprattutto cresce il numero di location attivate, che supera le 550 unità tra showroom, spazi temporanei, cortili e installazioni.

Fuorisalone 2026, il tema è Essere Progetto

Fuorisalone 2026 non segna una rottura rispetto all’anno precedente, ma una conferma: il numero di eventi resta sopra quota 1.000, con una distribuzione su oltre 550 location in tutta Milano e più di 700 brand coinvolti.

Come ogni edizione c’è un tema centrale che come un filo russo unisce tutte le location diffuse per Milano. Quest’anno si parla di Essere Progetto, e sul comunicato ufficiale c’è questa frase che volevamo riportarvi perché anche se evento mondano e artistico, il Fuorisalone non è dissociato dalla realtà in cui viviamo:

In un momento storico in cui tutto cambia velocemente, Fuorisalone 2026 invita a riscoprire il progetto come esperienza profonda e responsabile. Un ritorno al pensiero e all’azione progettuale per valorizzare il design come forma di conoscenza capace di raccontare storie di menti, culture e materiali. E di immaginare un futuro più sostenibile, inclusivo e consapevole.

Non solo design: i settori coinvolti

Uno degli elementi più interessanti del Fuorisalone è chi sono gli espositori. Per l’associazione al Salone del Mobile, è facile immaginare che i brand siano solo quelli di arredamento di media-alta gamma. Non è così, ormai il Fuorisalone ospita ogni settore coinvolto sotto il marchio “design”.

Nel 2025, meno della metà degli eventi riguardava esclusivamente il design di prodotto. Circa il 45% è legato direttamente all’arredo, mentre il resto è distribuito tra moda, tecnologia, architettura, food e cultura.

Questa contaminazione è aumentata nel tempo. Il design è diventato un linguaggio trasversale, utilizzato per comunicare prodotti, identità e soprattutto innovazione, sempre più digitale.

Milano come infrastruttura diffusa

Il punto chiave del Fuorisalone è geografico. Non esiste un centro unico. La Design Week non si limita ai distretti più noti, ma coinvolge l’intero tessuto urbano.

Nel 2026 gli eventi si distribuiscono in oltre 10 macro-aree, ma le location effettive sono diffuse in tutta la città, dal centro storico alle zone più periferiche. Il numero di spazi attivati supera le 550 sedi, con una crescita costante rispetto agli anni precedenti.

Il vero impatto: generare flussi

Il Fuorisalone non genera valore diretto come una fiera, ma attiva flussi. Nel 2025 oltre 300 mila visitatori si muovono nella città, attraversando quartieri diversi, partecipando a eventi e attivando consumi. È questo movimento a creare valore economico. L’impatto complessivo supera i 600 milioni di euro.

Perché il modello Fuorisalone funziona

Il Fuorisalone è un sistema aperto: accesso libero, distribuzione spaziale, interazione continua. Questo modello per sua natura aumenta il tempo di permanenza di appassionati, professionisti o semplici curiosi; moltiplica i punti di contatto (550 luoghi in oltre 10 macro aree) e amplia il pubblico.