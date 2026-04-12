Come funziona il nuovo buono fruttifero di 12 anni lanciato da Poste Italiane, che ha un bonus extra del 6% sul valore nominale alla scadenza

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iStock Poste Italiane ha lanciato un nuovo buono fruttifero postale che offre anche un bonux extra alla scadenza

Poste Italiane ha lanciato il nuovo buono fruttifero postale 3×4, che dura 12 anni e offre un premio alla scadenza sul valore nominale. Si tratta di un prodotto che merita un’attenta analisi se l’obiettivo è quello di investire il proprio capitale in uno strumento solido garantito direttamente dallo Stato Italiano.

È una soluzione ideale per chi non vuole esporsi ai rischi dei mercati né rinunciare a un rendimento certo e costante nel tempo. Ecco dunque come funziona il nuovo Bfp, quali sono le sue caratteristiche e che rendimento offre.

Quali sono le caratteristiche del nuovo Bfp 3×4

Il nuovo buono postale 3×4 con premio è emesso da Cassa Depositi a Prestiti su base giornaliera per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate e collocato sul mercato da Poste Italiane.

Dura 12 anni e offre un tasso di interesse fisso che cresce alla fine di ogni triennio. Così come succede per alcuni Btp, poi, offre un premio finale se lo si tiene fino alla scadenza.

Il buono postale 3×4 può essere:

intestato soltanto alle persone maggiorenni ;

; cointestato tra un massimo di 4 soggetti.

Perché è meglio acquistare un buono dematerializzato

Nel caso si scelgano buoni postali dematerializzati, devono avere la medesima intestazione del conto di regolamento, indispensabile per la richiesta di questa tipologia di titolo. Può essere un libretto di risparmio postale o un conto corrente.

Scegliere tale formula conviene perché grazie a essa si evita che i titoli vadano in prescrizione – succede in genere dopo 10 anni dopo la scadenza dei titoli cartacei e si perde il diritto di riscuotere sia la cifra investita che gli interessi maturati.

Il denaro perso, in base alla normativa sui depositi dormienti, confluisce nel fondo istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per indennizzare i risparmiatori vittime di danni ingiusti e non risarcibili o di frodi finanziarie.

Come sottoscriscrive un Bfp 3×4

I nuovi Bfp che hanno debuttato sul mercato lo scorso 8 aprile 2026 possono essere sottoscritti da un importo minimo di 50 euro e multipli di tale cifra fino a un massimo di un milione per singolo risparmiatore nella stessa giornata lavorativa.

Così come accade con tutti gli altri buoni fruttiferi postali, anche i 3×4 con premio si possono acquistare in tre modalità:

dal sito ufficiale di Poste Italiane;

di Poste Italiane; dall’ applicazione Poste Italiane se si è titolari di un libretto di risparmio Smart o di un conto corrente BancoPosta;

Poste Italiane se si è titolari di un libretto di risparmio Smart o di un conto corrente BancoPosta; presso l‘ufficio postale più vicino – in questo caso è necessario portare con sé un documento di riconoscimento in corso di validità e il codice fiscale.

I tassi di interesse e il rendimento annuo lordo

Il nuovo buono 3×4 con premio offre un tasso di interesse fisso che cresce nel tempo. Il rendimento effettivo annuo lordo alla scadenza è il seguente:

1% dopo 3 anni;

1,50% dopo 6 anni;

2% dopo 9 anni;

2,50% dopo 12 anni.

Il rendimento effettivo annuo lordo comprensivo di premio alla scadenza è invece il seguente:

1% dopo 3 anni;

1,50% dopo 6 anni;

2% dopo 9 anni;

2,87% dopo 12 anni.

Il premio lordo che si ottiene solo alla scadenza e solo sul valore nominale è del 6%.

Il calcolo degli interessi avviene annualmente secondo il metodo della capitalizzazione composta con cui vengono reinvestiti producendo a loro volta nuovi interessi nel tempo.

Quanto rende investire 2.000 euro nel nuovo Bfp

Ecco un esempio di rendimento:

supponendo di voler investire 2.000 euro nel nuovo buono 3×4 con premio, dal calcolatore messo a disposizione da Poste Italiane si evince che il rendimento netto alla scadenza sarà di 2.708,56 euro di cui 105 euro di premio netto alla scadenza. Nel calcolo non è però considerata l’imposta di bollo.

Come funziona il rimborso del buono postale

Il rimborso dei buoni 3×4 può essere chiesto in qualsiasi momento.

Se però la richiesta viene effettuata prima dei 3 anni, si ottiene solo la restituzione del capitale investito.

Qualora invece si chieda un rimborso prima della scadenza, viene restituita sia la cifra investita che gli interessi maturati fino a quel momento secondo le regole previste dal contratto.

I titoli cartacei possono essere rimborsati solo per intero, per cui non è possibile chiedere di averne solo una parte. Nel caso dei dematerializzati, invece, il rimborso può avvenire anche in parte, purché gli importi siano di almeno 50 euro o multipli di tale cifra.

Infine, se i titoli sono cointestati a più persone, il rimborso si può chiedere in due modi, in base a quanto stabilito in fase di sottoscrizione:

possono presentarne richiesta tutti i cointestatari insieme;

può presentare richiesta un solo cointestatario.

Che tasse si pagano sul buono postale 3×4

Sugli interessi dei buoni fruttiferi postali si paga un’imposta del 12,50%. Sono esenti anche dall’imposta di successione, per cui non sono tassati in caso di eredità.

C’è poi da pagare un’imposta di bollo dello 0,20% ogni anno se il valore complessivo di rimborso supera i 5.000 euro, che ne lcaso di rimborso anticipato potrebbe ridurre la cifra netta che si riceve, rendendola inferiore a quella inizialmente investita.

In questi casi, al risparmiatore viene riconosciuto un importo compensativo che garantisce che non vi sia una perdita sul capitale versato e che la persona possa almeno ritirare il capitale iniziale.