Champions, dove vedere Newcastle-Milan in TV e streaming

Rossoneri costretti a vincere in Inghilterra per sperare negli ottavi, con un occhio alla partita tra Dortmund e PSG: dove guardare il match in TV e streaming

Fonte: ANSA Il centravanti del Milan, Oliveri Giroud

“Gli esami non finiscono mai” diceva il grande Eduardo De Filippo in una delle sue commedie più celebri. Lo stesso titolo potremmo utilizzarlo in queste ore per descrivere la paradossale situazione che vede come sfortunato protagonisti Stefano Pioli. Dopo la vittoria di uno scudetto quanto mai insperato nel maggio del 2022 e il raggiungimento della semifinale di Champions lo scorso anno, in questa stagione l’allenatore del Milan sembra aver smarrito le certezze che lo hanno accompagnato nel triennio a tinte rossonere.

Mentre i suoi ragazzi stentano a trovare continuità in campionato e i tifosi lo attaccano popolando il web con l’hashtag #PioliOut, il mister originario di Parma cerca di estrarre dal cilindro l’ennesima magia che possa risollevare le sorti di un team del tutto demotivato e dalle idee molto confuse. Il problema è che nella serata di mercoledì 13 dicembre, nell’ultimo turno della fase a gironi di Champions League, il Diavolo dovrà davvero fare qualcosa di straordinario per approdare agli ottavi di finale della competizione. Infatti, anche una vittoria potrebbe non bastare.

Newcastle-Milan, tutto in una notte per conquistare gli ottavi di Champions League

Il palcoscenico di quella che si prospetta come una serata da brivido per Rafa Leao e compagni sarà niente meno che il St. James’ Park di Newcastle, nell’estremo nord est dell’Inghilterra. I padroni di casa dai colori bianco neri arrivano alla sfida con gli stessi punti in classifica del Milan (ossia solamente 5 in altrettante gare disputate), frutto di una sola vittoria in questa fase a gironi, accompagnata da due pareggi e due sconfitte. Lo stesso ruolino di marcia dei rossoneri. Entrambe, dunque, sono chiamate a vincere, pur con un occhio sempre sintonizzato sull’altra sfida che andrà in scena in contemporanea, a partire dalle ore 21.

Infatti, a qualche migliaio di chilometri di distanza, nella freddissima città di Dortmund, saranno i ragazzi del Borussia a scendere in campo contro i francesi del Paris Saint Germain. Anche qui l’atmosfera si preannuncia caldissima: i tedeschi sono primi in classifica a quota 10, già certi degli ottavi di finale (ma non del primo posto nel gruppo), mentre la compagine guidata dal fenomeno Kilyan Mbappe proverà a strappare una vittoria in trasferta e a rimpolpare gli attuali 7 punti, senza doversi preoccupare del risultato tra le inseguitrici Milan e Newcastle.

Dove guardare il match di Champions tra Newcastle e Milan in TV e streaming

Tornando alla sfida tra il Diavolo e gli inglesi, per tutti coloro che desiderano guardarla in TV o in streaming, l’appuntamento è sulle frequenze di Amazon Prime , che da ormai un biennio detiene in esclusiva i diritti di messa in onda del match più interessante del mercoledì sera di Champions League. Come detto, il calcio d’inizio è previsto per le ore 21 e tutti gli abbonati alla piattaforma potranno seguire l’incontro sintonizzandosi anche da PC, da smartphone o collegandosi su un tablet.

Tra le fila degli inglesi avrebbe potuto esserci anche Sandro Tonali, che la scorsa estate ha rappresentato il sacrificio più importante per il Milan sul mercato, vista l’offerta da oltre 70 milioni di euro giunta proprio dalla proprietà saudita del Newcastle . Com’è noto, le vicende inerenti al caso calcioscommesse lo terranno lontano dal prato verde ancora per un bel po’, mentre le sue due squadre (quella di appartenenza e quella del cuore) daranno vita ad uno spettacolo al cardiopalmo tipico delle notti di Champions League.

