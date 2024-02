Champions League, dove vedere gli ottavi di finale Napoli-Barcellona e Porto-Arsenal

Fonte: ANSA Il centravanti del Napoli, Victor Osimhen

Arriva la partita spartiacque della stagione del Napoli. I partenopei affrontano il Barcellona agli ottavi di Champions League affidando tutte le proprie speranze a Victor Osimhen, supereroe dello scudetto chiamato a salvare compagni e società da un 2023/24 finora disastroso. Il centravanti nigeriano è tornato dalla Coppa d’Africa dopo due mesi di assenza e, nonostante abbia già annunciato l’addio, ha su di sé tutto il peso delle aspettative di una tifoseria delusa e di una squadra totalmente ridimensionata rispetto alle meraviglie mostrate l’anno scorso. L’attaccante ha ritrovato uno spogliatoio alla deriva, tanto più che alla vigilia di una sfida proibitiva contro i Blaugrana il presidente Aurelio De Laurentiis cambia il terzo allenatore, mandando via Walter Mazzarri e affidando la squadra al Ct della Slovacchia Francesco Calzona.

Champions, Napoli-Barcellona e Porto-Arsenal: le partite

Con un colpo di teatro degno di uno dei suoi film, il patron del Napoli ha deciso di esonerare il tecnico livornese e di incaricare l’ex vice allenatore di Sarri e Spalletti, voluto proprio per la sua familiarità con l’ambiente e con la rosa.

“Mazzarri è un amico di famiglia ed è sempre doloroso esonerare un amico – ha dichiarato De Laurentiis ai microfoni di Sky – L’ho ringraziato anche per la sua disponibilità nel venirci ad aiutare in un momento di nostra difficoltà”.

“Adesso dobbiamo dare spazio e supporto a Francesco Calzona – ha detto ancora il presidente del Napoli – che ha già lavorato con noi sia nella gestione Sarri che con Spalletti e conosce l’80% di questo gruppo. Il tempo sarà galantuomo e solo lui ci dirà se questa è stata la scelta giusta“.

La terapia d’urto del Napoli di Calzona inizierà dalla sfida in casa contro il Barcellona, contro cui i partenopei hanno perso nell’unico incrocio in Champions, negli ottavi di finale dell’edizione 2019/20, con un punteggio tra andata e ritondo di 4-2. I catalani sono riusciti a rifilare 4 gol agli azzurri anche nell’ultimo incontro tra le due squadre nei playoff di Europa League 2021/22.

Anche se lontani anni luce dal Barcellona dell’era Messi, i Blaugrana guidati dal dimissionario Xavi rimangono un avversario temibile e sembrano aver mostrato dei segnali di ripresa dopo il periodo di crisi di risultati in campionato.

Nell’altra partita della serata di Champions si affronteranno due squadre dal grande blasone europeo: Porto e Arsenal. Una gara che si preannuncia equilibrata, nonostante i Gunners si presentino in Portogallo come favorita.

Del resto le statistiche non sorridono alla squadra di Sérgio Conceição: i Dragões sono stati eliminati in sette delle otto occasioni in cui ha incontrato squadre inglesi nella fase a eliminazione diretta di Champions, eccezion fatta per la stagione della vittoria del trofeo, nel 2004, quando eliminarono agli ottavi il Manchester United.

Contro il Porto, l’Arsenal ha vinto tutte le tre partite di Champions disputate in casa, con un punteggio complessivo di 11-0, ma non ha mai vinto nelle tre gare disputate in trasferta (1N, 2P). L’ultima volta che gli inglesi hanno superato gli ottavi della competizione è stato battendo proprio i portoghesi, nella stagione 2009-10, con un punteggio complessivo di 6-2.

Champions, Napoli-Barcellona e Porto-Arsenal: dove vederle

Porto-Arsenal si potrà vedere su Sky a partire dalle 21 di mercoledì 21 febbraio, sui canali di Sky Sport uno (201), Sky Sport 4k e Sky Sport (251), oltre che in streaming su Infinity+ e su NOW, che propone il grande calcio della Serie A, della Champions, Europa e Conference League.

La gara tra Napoli e Barcellona sarà trasmessa su Amazon Prime Video mercoledì 21 febbraio con calcio d'inizio alle 21.

La sfida è tra le 16 partite di Champions League in esclusiva Amazon Prime Video, che anche per il 2023/24 trasmette in streaming le migliori partite del mercoledì, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime.

Per vedere le partite, basterà accedere all’area Prime Video, selezionare la voce ‘Sport’ nella sezione ‘Categorie’ e quindi cliccare su ‘I tuoi eventi in diretta e futuri’. In alternativa, si potrà accedere a Prime Video via app (o sull’homepage del sito di Amazon) ed entrare nell’area ‘UEFA Champions League’.

I clienti Prime, oltre alla Champions League e alla consegna dei prodotti Amazon senza costi di spedizione, potranno usufruire di offerte esclusive, film e serie TV Amazon Original e oltre 2 milioni di canzoni senza interruzioni pubblicitarie.

