Champions, dove vedere Real-Napoli e Benfica-Inter in TV e streaming

Partenopei a caccia del pass per gli ottavi di finale, nerazzurri in lotta per il primo posto nel girone: tutte le info per guardare le partite di Champions

Fonte: ANSA I fuoriclasse di Napoli e Inter, Khvicha Kvaratskhelia e Lautaro Martinez

Dopo la terza ed ultima sosta per le Nazionali in questo autunno di calcio intenso, i club europei hanno riaccolto i propri tesserati in giro per il mondo e si preparano a vivere una delle fasi più calde della stagione. Quello che ci accompagnerà fino alle festività natalizie sarà un periodo cruciale per capire l’andamento dei singoli campionati, osservando quali squadre tenteranno le prime fughe solitarie in vetta alla classifica.

Ma ancora più tesa sarà la situazione che riguarda le coppe europee, con gli ultimi due turni delle fasi a gironi che decreteranno promossi e bocciati. Si conosceranno le formazioni che passeranno agli ottavi di Champions League e quelle che verranno tagliate; stessa cosa accadrà per l’Europa League e la Conference League. Tutte le competizioni vedono impegnate compagini italiane, più agguerrite che mai nel conquistare un posto al sole tra le grandi del Vecchio Continente.

Napoli a caccia del pass per gli ottavi di Champions: dove vedere il match con il Real Madrid

Un primo assaggio dei verdetti che arriveranno entro fine anno lo si avrà nella serata di mercoledì 29 novembre, nella seconda delle due serate del quinto turno della fase a gironi di Champions League. Le luci dei riflettori saranno puntati sullo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, dove il Real ospiterà il Napoli. Gli azzurri sono alla caccia del pass per il turno successivo e non potranno permettersi di perdere alla corte di Carlo Ancelotti. Il tutto mentre in panchina si è verificato l’avvicendamento tra Rudy Garcia – silurato dal presidente Aurelio De Laurentiis dopo appena tre mesi – e il redivivo Walter Mazzarri, già leader dei partenopei dieci anni fa.

Di certo i padroni di casa (già sicuri della qualificazione e blindati al primo posto con 12 punti in classifica) non faranno sconti a Oshimen e compagnia, che invece dovranno strappare almeno un pareggio per incrementare gli attuali 7 punti e tenere a distanza gli inseguitori portoghesi del Braga (oggi a quota 3 punti). Il tutto potrà essere gustato a partire dalle ore 21 in esclusiva su Amazon Prime , che fornisce ai propri abbonati la possibilità di vedere la miglior partita di ogni mercoledì di Champions tramite smart TV, pc, tablet o smartphone.

L’Inter di Inzaghi vuole il primo posto nel girone di Champions: tutte le info sul match contro il Benfica

A circa 600 chilometri di distanza, in contemporanea, nell’avveniristico Estadio do Sport di Lisbona, andrà in scena il match tra Benfica e Inter, con i nerazzurri impegnati nella conquista del primo posto nel girone dopo aver staccato il pass per gli ottavi con due turni di anticipo. Per i ragazzi allenati da Simone Inzaghi sarebbe il coronamento di una prima parte di stagione che li vede anche al comando della Serie A, mentre la compattezza del team e la proposta di gioco espressa in campo stanno facendo godere i tanti tifosi nerazzurri.

Per gli avversari, ultimi nel girone con zero punti, si tratta dell’ultima occasione possibile per rilanciarsi in ottica terzo posto (attualmente occupato dal Salisburgo a quota 3 punti), che vale l’accesso all’Europa League. Un match da non sottovalutare, dunque, per la Beneamata, reduce dal pareggio per 1 a 1 in campionato nel big match contro la Juventus. Nella capitale portoghese il calcio d’inizio è fissato per le ore 21, con la possibilità per gli appassionati di guardare la sfida sul divano sintonizzandosi su Sky Sport e sulla piattaforma Now TV.

