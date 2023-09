L’estate ai Caraibi con Maximilian Davis di Ferragamo

Fonte: Ferragamo ufficio stampa SS24 Ferragamo

«Ho voluto creare capi puri, sinceri, onesti, con una chiara identità che li rendesse riconoscibili e al tempo stesso affascinanti dal punto di vista tattile». Sintetizza così il designer Maximilian Davis il concept della runway primavera-estate 2024, presentata oggi alla Milano Fashion Week. In passerella hanno sfilato donne e uomini, accomunati da abiti genderless che richiamano all’arte povera, ma anche ai costumi caraibici, fino alle armature rinascimentali. Il tutto distillato in silhouette impeccabili ed eleganti. Negli abiti da giorno, indossati su stivali alti in vernice, negli short cortissimi da uomo influenzati dal loungewear, nelle magliette attorcigliate come se fossero state indossate in velocità, c’è «il feticismo insito nel DNA del mio lavoro – spiega Davis –. C’è qualcosa di molto moderno nel volerlo incorporare nella vita e nel guardaroba di tutti i giorni».

Fonte: Ferragamo ufficio stampa

Materiali rielaborati

Nei 65 look presentati in più di un quarto d’ora di show, si sono dipanati cromatismi neutri a tratti più audaci, con il distintivo verde caraibico o accesi toni di rosso e celeste, in un dialogo continuo tra equilibrio e tensione. Nella collezione i lini e i cotoni semplici sono abbinati ai rasi delle cappe o trattati per assumere l’aspetto della pelle. Questa rielaborazione dei materiali si ritrova anche negli accessori, enfatizzati in dimensioni over.

Le borse riprendono le linee grafiche e i profili geometrici delle scorse stagioni: la borsa Hug, emblema del classico contemporaneo, diventa una pouch luminosa in un arcobaleno di tonalità sature – proposta anche nelle varianti in canvas e pelle. La lussuosa borsa Fiamma, caratterizzata da una patta che distorce le simmetrie e da una chiusura ispirata a un accendino dell’archivio Ferragamo, appare ovunque, mentre la borsa Frame è rivisitata con un decoro di frange di perline di legno. Il modello Star completa i look uomo con la sua essenza discreta, la costruzione meticolosa e l’assenza di dettagli metallici per una forma più morbida e leggera.

Fonte: Ufficio stampa Ferragamo

Heritage e riletture per le calazature

Per quanto riguarda invece il design delle calzature: le forme in nappa latex e gaucho Iak richiamano l’impronta estetica di Davis ricorrendo alla maestria degli atelier di Ferragamo per garantire comfort e praticità. Un modello d’archivio del 1955, Calipso, ispira il tacco-gabbia a banana stampato in 3D e impreziosito con una finitura oro. «Ho voluto riscoprire e reiterare i codici già esplorati nelle collezioni precedenti», sottolinea Davis. Così, il tacco curvilineo di una platform riappare nella versione in corno come base per un sandalo scintillante e per un modello con cinturino arricchito con perle e pietre naturali.

Al maschile, l’heritage di Ferragamo è reinventato con il lessico della contemporaneità: oxford, mocassini e modelli driver sono decostruiti o rifiniti con inserti a contrasto in latex per una nuova concezione del classico.