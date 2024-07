Taormina si tinge di blu con Dolce & Gabbana

Fonte: Ufficio stampa D&G D&G al San Domenico Palace di Taormina.

A picco, sulla costa occidentale della Sicilia, sospesa tra le rocce e il mare, Taormina colpisce per i suoi paesaggi mozzafiato, le bellezze marine e i monumenti storici, che sin dal XVIII secolo l’hanno resa un’importante meta del Grand Tour dei più illustri viaggiatori.Tappa imperdibile di questo viaggio è il San Domenico Palace Hotel, con la sua storia iniziata nel 1896,divenuto presto un indirizzo irrinunciabile per reali, scrittori, artisti, fino alle star di Hollywood; questo luogo è da sempre custode della meraviglia di Taormina e oggi, grazie al brand Four Seasons, anche simbolo internazionale dell’ospitalità siciliana nel mondo.

L’affascinante ex monastero arroccato sul mar Ionio per l’estate 2024 torna a vestirsi del bianco e dell’azzurro della fantasia Blu Mediterraneo, tra le più rappresentative dell’universo creativo di Dolce&Gabbana. Questa particolare stampa, un tributo ai valori del Fatto a Mano che affonda le sue radici nel Sud Italia, invade gli spazi della piscina a sfioro a picco sul mare e la sua terrazza, per rivivere le antiche tradizioni italiane e immergersi nelle atmosfere siciliane più autentiche.Per la prima volta, inoltre, il take-over di quest’anno completa il viaggio nell’universo lifestyle di Dolce&Gabbana con una speciale pop-up boutique allestita in uno degli spazi più preziosi e suggestivi del San Domenico, nel cuore dell’ex convento, dove un tempo si trovava l’antica sacrestia, custode dei sacri tesori.

L’oro è protagonista assoluto dello spazio nuova boutique, dove gli ospiti possono scoprire una speciale selezione di abbigliamento e accessori Dolce&Gabbana, tra cui alcune proposte create in esclusiva per questo luogo.

Dolce&Gabbana è leader internazionale nel settore della moda e del lusso. Nato nel 1984 dalla creatività dei fondatori, Domenico Dolce e Stefano Gabbana, il Gruppo è espressione di italianità, crea, produce e distribuisce abbigliamento, accessori, fragranze e cosmetici, orologi e gioielli, ed è presente nei segmenti delle collaborazioni Lifestyle, dell’arredamento e delle creazioni uniche di Alta Moda.Il Four Seasons Hotel Milano ha aperto nel 1993 come primo hotel Four Seasons dell’Europa continentale. Da allora il marchio ha aggiunto Four Seasons Hotel Firenze nel 2008 nel magnifico Palazzo della Gherardesca rinascimentale con l’adiacente Villa e ampi giardini nel cuore di Firenze e, nel 2021, il San Domenico Palace, Taormina, un Four Seasons Hotel, che sorge nell’iconico ex Convento Domenicano. I piani futuri per Four Seasons Hotels and Resorts in Italia includono lo sviluppo di un resort vicino a Ostuni in Puglia e nel 2025, l’apertura dell’Hotel Danieli come Four Seasons Hotel.