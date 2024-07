Ralph Lauren aprirà la New York Fashion Week

"We can confirm that Ralph Lauren will present his SS'25 collection on September 5th, 2024 in the Hamptons. We will share more details in the coming weeks." Questo è quanto trapela dai vertici del brand.

Ralph Lauren aprirà la settimana della moda nella Grande Mela. Svelati i primi dettagli per la sua prossima runway. Il marchio americano, che aveva presentato l’ultima collezione al margine del calendario ufficiale, per la prossima spring-summer 2025 si reinserisce nel programma della New York fashion week e porta il suo show in apertura della kermesse, prevista per il 5 settembre.

Il catwalk si terrà negli Hamptons, luogo caro al fondatore della griffe. «Gli Hamptons sono più di un luogo. È un mondo naturale di infiniti cieli azzurri, oceano, campi verdi e staccionate bianche, rusticità ed eleganza con una quantità di luce che ha attirato qui gli artisti decenni fa. È stata casa, il mio rifugio e sempre fonte di ispirazione», ha dichiarato Lauren a “WWD”.

Il valore degli Hamptons

Gli Hamptons, infatti, oltre ad essere parte integrante dello stile di vita e dell’iconografia della Maison ormai da decenni, rappresentano anche un luogo del cuore per la famiglia Lauren, che affittano case a Southampton, Amagansett ed East Hampton dagli anni Settanta. Fu proprio nella sua prima proprietà negli Hamptons che lo stilista americano mosse i suoi primi passi nello stile western, che ha poi contraddistinto la storia della Griffe.

Non è la prima volta che il brand organizza sfilate in spazi che hanno un particolare significato personale per lui e per il suo stile di vita. Solo lo scorso settembre 2023, infatti, per la collezione SS24 è stato costruito un loft d’artista in un fienile al Brooklyn Navy Yard, dopo uno nel suo Double RL Ranch, dove si è sposato suo figlio David. A giugno, invece, la sfilata FW24 ha avuto luogo nei suoi uffici in Madison Avenue a New York.Ulteriori informazioni saranno rivelate nelle prossime settimane. Si inizia così a disegnare il prossimo calendario di appuntamenti della fashion week newyorkese, alla quale di recente ha annunciato che parteciperà anche la maison Alaïa.

Quest’ultima, infatti, dopo aver saltato l’Haute couture week appena conclusa a Parigi, ha svelato la data della sua sfilata a New York, prevista per il prossimo 6 settembre. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire quale sarà il “luogo del cuore” in cui sarà ambientata la sfilata di settembre di Ralph Lauren.