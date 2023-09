Ancora Gucci: il giorno di Sabato De Sarno

Fonte: Gucci ufficio stampa I look in passerella, Gucci SS24

Al terzo giorno di fashion week nel capoluogo meneghino non si parlava d’altro, tram invasi dal monogram del brand e murales con maxi scritte Gucci, tutti sapevano dello show a cura del nuovo direttore creativo Sabato De Sarno e la soglia delle aspettative era alta. Inizialmente la sfilata era in programma nella pittoresca zona di Brera, il quartiere degli artisti nel centro di Milano, una cornice unica che avrebbe ospitato modelli e modelle tra via Fiori Chiari, via Brera e la Pinacoteca. Nei giorni precedenti allo show in centinaia hanno lavorato alla messa a punto del grande evento disponendo arredi, luci e attrezzatura per il supporto tecnico. Per l’occasione, nella giornata della sfilata SS24, l’area interessata dall’evento doveva essere chiusa al pubblico, ma il maltempo ha costretto la maison a un repentino cambio di location. La sfilata è così andata in scena al Gucci Hub di via Mecenate 77, l’headqarter del brand, già predisposto e utilizzato in queste occasioni.

La diretta dello show, in streaming sul sito della Camera della Moda e sui canali social di Gucci, ha registrato milioni di visualizzazioni, l’evento scandito dalle note di Mark Ronson (che ha anche curato la colonna sonora del film Barbie) si è concluso con “Ancora” di Mina, lo stesso nome dato alla collezione: “Gucci Ancora”, forse un richiamo a qualcosa di già visto.

Fonte: UFFICIO STAMPA - Photo Riccardo Raspa

Ritorno al lusso che si vede

Minimalismo, semplicità e accessori preziosi, a otto mesi dalla sua nomina, Sabato De Sarno, il nuovo stilista di casa Gucci ha svelato le sue creazioni per la stagione donna primavera estate 2024. Forte commozione da parte del designer che a fine sfilata ha fatto la sua prima comparsa da protagonista sulle passerelle della moda che conta.

Una rivoluzione rispetto al passato disegnato Alessandro Michele, che dissimulava il lusso con abiti finto pop. Gucci firmato De Sarno è fatto di abiti corti, gambe scoperte e inediti mocassini con zeppe vertiginose che slanciano, oltre alla classe dell’iconica borsa Jackie declinata in tutte le sue misure e colori, che arriva alla sua forma più esplosiva in un concept da sera tempestato di cristalli. Il lusso qui è evidente.

Essenziale e contemporaneo

Apre la catwalk un look base shorts e top sottile, avvolto poi da un maxi coat cenere, forse simbolo di una svolta decisa verso un’idea più essenziale e contemporanea, con un occhio di riguardo alla sartoria impeccabile, da sempre uno dei punti di forza del brand. Seguono minidress e gonne cortissime abbinati a blazer di ogni genere: un forte e netto richiamo a tre decadi fa, quando il posto di De Sarno lo occupava il grande Tom Ford.

Una semplicità che da haute couture diventa quasi pret-a-porter, collezioni con pezzi contrastanti tra loro (anche per le colorazioni) quasi impossibili da identificare sotto un filone unico, degni di nota sono senza dubbio borse e occhiali da sole. La pelle e il vinile ricorrono nella collezione che esalta il rosso, simbolo per eccellenza del brand, lo ritroviamo infatti sotto forma di blazer, top e ovviamente borse griffate doppia G.

Un forte minimalismo, linee pulite con gioielli importanti che piacciono, destano curiosità e un po’ di disapprovazione le felpe oversize (con zip frontale, o maxi logo tono su tono) in grigio abbinate agli shorts in pelle.

L’evento più atteso

Un front row senza paragoni, come ci si aspettava per la caratura del marchio e l’attesa dell’evento.

Le star internazionali sedevano in prima fila, chi conta c’era: da Julia Roberts a Ryan Gosling, ma anche Kendall Jenner con Bad Bunny, Jannik Sinner, Anna Wintor, Vittoria Ceretti. E ancora, Daria Werbowy, Julia Garner, Mark Foster, Francois-Henri Pinault, per la prima volta abbiamo visto anche la famiglia Ferragni ad uno show Gucci, da sempre esclusi dagli eventi firmati Alessandro Michele i Ferragnez sono una delle novità portate da De Sarno, Fedez era in prima fila con tutte le donne di casa Ferragni: Chiara, la madre Marina Di Guardo e le sorelle Valentina e Francesca.