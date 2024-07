Tod’s presenta il primo capitolo di Italian Stories

Fonte: ufficio stampa Tod's Campagna Tod's: Italian Stories

La campagna Tod’s Autunno-Inverno 2025/2025 “Italian Stories” segna l’inizio di un nuovo racconto che, attraverso luoghi unici e momenti di vita quotidiana, celebra lo stile di vita italiano.

Scattata dalla fotografa di fama internazionale Zoë Ghertner, la campagna ha come sfondo Villa Il Palazzetto, a Monselice (PD).

La dimora seicentesca della famiglia Businaro, restaurata negli Anni Sessanta dall’architetto e amico Carlo Scarpa, diventa cornice di storie di vita contemporanea che celebrano i valori simbolo dell’Italian Lifestyle: famiglia, ospitalità e stile senza tempo.

Fonte: ufficio stampa Tod's

Arte, architettura e oggetti di design si fondono con uno modo di vivere spontaneo, in un’atmosfera in cui i prodotti iconici di Tod’s definiscono l’essenza dello stile italiano: un’eleganza naturale e senza tempo, una formalità “rilassata”, la grande qualità e la ricerca di lavorazioni preziose e sofisticate. La collezione rilegge le regole della selleria, attraverso un lusso destrutturato che definisce una nuova sapienza artigianale.

La campagna vista da vicino

Il Gommino è presentato, oltre che nella sua versione classica e in quella Bubble, anche nel modello Yorky, con sottili frange che creano movimento ad ogni passo. Il W.G. (Winter Gommino), elegante e “urban” nel design, è proposto in suede e nella variante luxury in nappa, che esalta ulteriormente l’alta qualità dei materiali e la sapiente realizzazione. La famiglia delle sneaker si arricchisce di un nuovo modello, di ispirazione retrò.

Fonte: ufficio stampa Tod's

Declinata per l’uomo e la donna in materiale tecnico con diverse combinazioni colore e, per l’uomo, in una versione luxury, in pellami pregiati e colori naturali, perfetta fusione tra linee sportive e materiali esclusivi. Nelle borse, l’iconica Di Bag viene celebrata con nuovi modelli: il bauletto con infilature cucite a mano, che ne esaltano la qualità, la Di Bag Swing, la Di Bag Obo e la Di Bag Folio, evoluzioni del modello originale che mantengono i codici della selleria e dell’artigianalità.L’iconica shopping T Timeless si declina in una nuova nuance materica.

Il nuovo bomber maschile Pashmy

Nel ready-to-wear assume un ruolo centrale il progetto Pashmy, presentato nel bomber maschile. Espressione più alta della selezione dei pellami, il Pashmy si caratterizza da una mano straordinariamente setosa, che al tatto ricorda la morbidezza e la leggerezza della pashmina, massima espressione del savoir-faire e della qualità artigianale del brand.