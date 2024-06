Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Chi sono gli eletti al parlamento europeo: da Ilaria Salis a Roberto Vannacci

I risultati delle elezioni europee hanno rivelato i primi nomi che rappresenteranno l’Italia al Parlamento Europeo. Tra i confermati troviamo figure come Cecilia Strada, Antonio Decaro e Stefano Bonaccini, oltre che personaggi che hanno fatto parlare molto di sé come Roberto Vannacci e Ilaria Salis.

Il sistema di elezione degli europarlamentari è caratterizzato da un meccanismo complesso. Gli elettori hanno avuto la possibilità di esprimere fino a tre preferenze sui candidati. Le liste che hanno superato la soglia del 4% hanno visto eletti i loro rappresentanti.

Chi sono i rappresentanti del Partito Democratico

Cecilia Strada, Antonio Decaro e Stefano Bonaccini sono tra i primi eletti alle europee 2024 del Partito Democratico, affiancati dalla segretaria Elly Schlein, che ha ottenuto il maggior numero di preferenze in due circoscrizioni. Anche Dario Nardella, Lucia Annunziata e Alessandro Zan figurano tra i nuovi europarlamentari del Pd.

Guardando i numeri, nella circoscrizione Nord Occidentale, Cecilia Strada ha raggiunto circa 70mila voti, consolidando la sua posizione come rappresentante del Partito Democratico. Allo stesso tempo, Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna, ha registrato un notevole successo nella circoscrizione Nord Orientale, con quasi 200mila preferenze personali.

Lucia Annunziata, con circa 93mila voti, si unisce al gruppo di eletti, mentre Dario Nardella, sindaco uscente di Firenze, ha ottenuto almeno 41mila preferenze nella circoscrizione Italia Centrale.

La Lega e il suo candidato Roberto Vannacci

La Lega porta al Parlamento europeo il generale Roberto Vannacci, che ha guidato la campagna elettorale del Carroccio nella circoscrizione Nord Occidentale, ottenendo oltre 72mila voti. “Non basterà una birra per festeggiare stasera… arriveremo alla decima”, ha commentato su Facebook, accompagnando il messaggio con l’immagine di una bottiglia del “Birrificio Italico”.

Il chiaro riferimento, ancora una volta, nonostante tutto, alla X Flottiglia Mas è ancora evidente, e i giochi di parole che strizzano un occhio ai nostalgici sono più che chiari.

Il candidato del Movimento 5 Stelle Tridico. Antonio Decaro trionfa al Sud

Pasquale Tridico, ex presidente dell’Inps, è stato eletto capolista per il Movimento 5 Stelle nella circoscrizione Sud. Il leader del movimento, Giuseppe Conte, ha dichiarato che i nuovi parlamentari M5s continueranno a lavorare coerentemente con gli impegni della campagna elettorale, promuovendo pace, sostenibilità e lotta alla corruzione.

La circoscrizione Sud ha visto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, dominare con oltre 200mila preferenze, superando anche la segretaria del Pd Elly Schlein.

Ilaria Salis per Alleanza Verdi e Sinistra

Ilaria Salis rappresenterà Alleanza Verdi e Sinistra al Parlamento Europeo. Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno espresso grande soddisfazione per l’elezione di Salis. La sua candidatura ha ottenuto un notevole supporto nella circoscrizione Nord Occidentale, con oltre 35mila preferenze, contribuendo al raggiungimento del 6,9% dei voti per il partito.

Il comitato elettorale di Avs a Roma ha visto la partecipazione di numerosi esponenti politici e candidati, tra cui Nichi Vendola, Peppe De Cristofaro e Filiberto Zaratti.

La candidatura di Ilaria Salis alle elezioni europee 2024 ha suscitato diverse reazioni e dibattiti. La sua elezione potrebbe conferirle l’immunità parlamentare, sospendendo così i procedimenti giudiziari contro di lei.

Ci sono però opinioni contrastanti. Da un lato, alcuni sostengono che l’elezione rappresenti una mossa strategica per garantirle una difesa più equa e tutelare i suoi diritti e quindi non per portare avanti un impegno politico a favore dell’Italia. Il padre di Salis ha però dichiarato che la decisione è coerente con il suo impegno politico e non rappresenta una fuga dal processo.