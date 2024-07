Loro Piana arriva a Forte dei Marmi

Fonte: Ufficio stampa Loro Piana Loro Piana a Forte dei Marmi

Per celebrare la stagione estiva, il brand luxury Loro Piana rafforza la sua presenza a Forte dei Marmidecorando la sua boutique e rilevando i chioschi di fiori del Fioraio. La Maison collabora inoltre con Bagno Piero, noto stabilimento della sofisticata destinazione balneare.

Nei chioschi di fiori del Fioraio, nel cuore dell’iconica meta estiva toscana, la Maison offre un’The Art sensoriale nel mondo di Loro Piana. Sul lato sinistro del Fioraio, i clienti possono trovare un’ampia selezione di fiori e piante, trovando il bouquet ideale per abbellire la loro casa estiva o per celebrare un’occasione speciale.

La parte centrale del negozio presenta la Collezione Resort 2024 insieme a per accompagnare i clienti esperienza, una collezione di prodotti essenziali per la casa e non solo. Una serie di articoli è pensata, per giocare, fare sport.

Fonte: Ufficio stampa Loro Piana

A sinistra, nel piccolo chiosco, si può scoprire una selezione curata della Collezione Resort 2024. Le pareti del Fioraio presentano una stampa di fiori di ibisco, tratta dalla collezione, che aggiunge una vera sensazione estiva allo spazio. I colori del negozio sono chiari, con pareti in rafia beige contrastate da un tappeto in juta Kummel, aggiungendo profondità allo spazio.

Parola d’ordine “Good Living”

Parola d’ordine “Good Living”, o semplicemente rilassarsi su un morbido tappetino con cuscini, che ritroviamo nei momenti di convivialità intorno alla tavola e all’aria aperta. La Maison porta lo spirito della vita estiva e l’atmosfera da spiaggia anche nella sua boutique di Forte dei Marmi, con boe da pesca in vetro verde e rosso e stampe di fiori di ibisco che impreziosiscono le vetrine ibisco.

Fonte: Ufficio stampa Loro Piana

Le sedie del ristorante sono adornate con cuscini con l’iconico motivo multi righe; la spiaggia è attrezzata con lettini personalizzati e teli esclusivi con il logo della Maison. Un luogo vista mare per rilassarsi e ripartire, un’esperienza coinvolgente nel mondo Loro Piana. In perfetto equilibrio tra heritage e creatività, la personalizzazione del Bagno Piero mette in scena ancora una volta la spensieratezza della stagione, un viaggio all’insegna del relax nella sofisticata, cornice di Forte dei Marmi.

La presenza di Loro Piana a Forte dei Marmi incarna l’eccezionale savoir-vivre della Maison, un approccio gioioso e rilassato alla vita. I chioschi di fiori del Fioraio saranno aperti tutto l’anno, mentre Bagno Piero è aperto fino all’8 Settembre.